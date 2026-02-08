ETV Bharat / bharat

"सूरजकुंड मेला हादसे की होगी SIT जांच", हरियाणा CM बोले - दोषियों को बख्शेंगे नहीं

कुरुक्षेत्र : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि फरीदाबाद में सूरजकुंड झूला हादसा बहुत दुखद हैं और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेले और दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.

दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी : मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना किस वजह से हुई, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सार्वजनिक सुरक्षा और कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार सूरजकुंड हादसे से प्रभावित परिवारों के साथ मज़बूती से खड़ी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुश्किल समय में उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी.

पुलिस इंस्पेक्टर के परिवार के सदस्य को नौकरी : सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि सूरजकुंड घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हादसे के पीछे की वजह जानने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ ही लोगों को बचाने की कोशिश में जान गंवाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की उन्होंने घोषणा की. 58 साल के पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद को 2019-20 में हरियाणा के राज्यपाल ने पुलिस मेडल से सम्मानित किया था. इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस मुश्किल समय में उनके परिवार के साथ मज़बूती से खड़ी है.

एसआईटी का गठन : आगे उन्होंने कहा कि इस घटना के संबंध में एक FIR दर्ज की गई है, और हरियाणा के DGP अजय सिंघल के निर्देश पर फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) की देखरेख में एक SIT का गठन किया गया है.