हरियाणा CM का ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा आरोप, बोले - पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टार्गेट किया जा रहा"

हरियाणा सीएम ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को टार्गेट किया जा रहा है.

Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini on Mamata Banerjee government says that Hindus are being targeted in West Bengal
हरियाणा CM का ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा आरोप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 3, 2025 at 5:31 PM IST

चंडीगढ़ : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और महिलाएं काफी ज्यादा परेशान हैं.

"पश्चिम बंगाल में महिलाएं परेशान" : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की दूसरी किस्त जारी की. इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि "तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार एक खास तबके को खुश करने पर ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य में महिलाएं परेशान हैं". उन्होंने कहा, "वहां महिलाओं की क्या हालत है? एक महिला मुख्यमंत्री के राज में, महिलाएं परेशान हैं, बेटियां बाहर नहीं जा सकतीं."

"हिंदू समुदाय को टार्गेट किया जा रहा " : उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि "पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय को टार्गेट किया जा रहा है. ममता बनर्जी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बजाय भेदभाव और वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं". उन्होंने कहा कि "वहां हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है, ये सब आपके सामने है. ये दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको वोट दिया है, वोट देकर एक संवैधानिक पद पर बैठाया है. जो सीएम चुना जाता है, वो पूरे प्रदेश का होता है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. ये लोग भेदभाव करते हैं और भेदभाव करके ही वोट बटोरने का काम करते हैं. बाहर के लोगों की उन्होंने वोट बनवा दी."

हरियाणा CM का ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा आरोप (Etv Bharat)

"SIR का विरोध क्यों ?" : उन्होंने सवाल पूछा कि SIR का विरोध वहां क्यों हो रहा है. उनको तो सरकार का सहयोग करना चहिए. कुछ गलत है तो सहयोग कीजिए. अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर क्यों गलत होगा. जो भारत के नागरिक है उनको कोई नहीं छेड़ेगा."

पहले भी साध चुके ममता बनर्जी पर निशाना : आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसी साल जुलाई में भी पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने तब कहा था कि "हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है". उन्होंने ममता बनर्जी की "देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के प्रति सहानुभूति" के लिए आलोचना की थी. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उनके राज्य के गरीब बांग्ला बोलने वाले मज़दूरों को कुछ बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारियों ने परेशान किया, हिरासत में लिया और यहां तक ​​कि बांग्लादेश में भी धकेल दिया, और इन घटनाओं को उन्होंने "भाषाई आतंक" बताया था.

NAYAB SAINI ON MAMTA BANERJEE
NAYAB SINGH SAINI
नायब सिंह सैनी
ममता बनर्जी
संपादक की पसंद

