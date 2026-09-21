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Interview: हरियाणा भाजपा अध्यक्ष अर्चना गुप्ता बोलीं- देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ

नई दिल्ली: जैसे-जैसे पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, इन राज्यों में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज जा रही है. यदि बात करें पंजाब की तो यहां आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के साथ-साथ अन्य दलों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है. मगर भाजपा इस चुनाव में अभी से काफी सक्रिय हो गई है. पार्टी पड़ोसी राज्य हरियाणा मॉडल की डबल इंजन सरकार को भी प्रचारित प्रसारित कर रही है.

भाजपा का मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब नशे की चपेट में आता जा रहा है और वहां युवाओं को सही मार्ग पर भाजपा की सरकार ही ला सकती है. इस मुद्दे पर हरियाणा भाजपा की अध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता से विशेष बातचीत की ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवादाता अनामिका रत्ना ने.

प्रश्न: पड़ोसी राज्य पंजाब में चुनाव नजदीक हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां काफी सक्रिय दिख रहे हैं. कहा जा रहा है कि वे पंजाब में सबसे ज्यादा विजिट करने वाले मुख्यमंत्री हैं. इस बार पंजाब चुनाव कैसा होगा और मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे?

उत्तर: हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी. हरियाणा के लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं. पिछले कुछ महीनों से वह लगातार पंजाब जा रहे हैं और वहां के लोग भी उन्हें पसंद कर रहे हैं. पंजाब से उन्हें कार्यक्रमों के निमंत्रण आ रहे हैं. जब कोई प्यार से बुलाता है तो जाना ही पड़ता है. पंजाब के लोग अब अपनी समस्याओं के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री आवास पर आने लगे हैं. हमारी सरकार घोषणाओं को पूरा कर रही है. लाडली लक्ष्मी-2 शुरू हो चुकी है और 1.8 लाख रुपये से अधिक आय वाली बहनों का पंजीकरण चल रहा है. इसके विपरीत पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार तो बनाई, लेकिन वादे पूरे नहीं किए. सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा पंजाब नशे की चपेट में है. युवा भटक रहे हैं. एक बुजुर्ग ने सरकार से मदद मांगी तो उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली. यह बहुत चिंता का विषय है.

प्रश्न: क्या भाजपा नशा मुक्ति अभियान को बड़ा मुद्दा बनाएगी. क्या यह मुद्दा हरियाणा में भी है?

उत्तर: हरियाणा में इस तरह का बड़ा मुद्दा नहीं है. लेकिन पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य है. सिरसा और फतेहाबाद जैसे क्षेत्र सीधे जुड़े हुए हैं. मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं कि हरियाणा में नशे की दस्तक न हो. युवाओं में जागरुकता के लिए मैराथन और संपर्क कार्यक्रम चल रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पंजाब गए. लेकिन जब बाढ़ ही खेत को खा रही हो तो केवल आह्वान पर्याप्त नहीं. जब तक भाजपा की सरकार नहीं आती, चिट्टे (हेरोइन) की सप्लाई बंद नहीं होगी. पंजाब में कहा जा रहा है कि पिज्जा ऑर्डर करो तो चिट्टा पहले मिल जाता है.

प्रश्न: कांग्रेस कह रही है कि भाजपा पंजाब में सत्ता का सपना देख रही है, जो अभी दूर है.