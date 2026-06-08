ETV Bharat / bharat

हरियाणा विधानसभा में CPA जोन-II सम्मेलन, ओम बिरला ने किया उद्घाटन, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर चर्चा

चंडीगढ़ : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा में द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र जोन II सम्मेलन का उद्घाटन किया है. इस दौरान उद्धघाटन समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी , राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण और हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा भी मौजूद रहे. सम्मेलन में मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पंजाब के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, यूपी के स्पीकर सतीश महाना समेत कई गणमान्य लोग भी पहुंचे हुए हैं.

सीएम ने किया स्वागत : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रतिनिधियों का हरियाणा की पावन एवं गौरवशाली भूमि पर स्वागत किया. उन्होंने कहा कि "हरियाणा विधानसभा का ये सदन राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का साक्षी बन रहा है. हरियाणा की धरती सदैव कृषि, खेल, सेना, उद्योग और सामाजिक परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण की अग्रणी रही है". "हमें ऐसी नीतियां और निर्णय लेने होंगे, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच जन-जागरूकता, सामाजिक सहभागिता और प्रभावी विधायी नेतृत्व की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है."

हरियाणा विधानसभा में CPA जोन-II सम्मेलन (ETV Bharat)

ओम बिरला ने क्या कहा ? : वहीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 2 दिन की इस चर्चा, संवाद, कार्य योजना से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी. किसी भी लोकतंत्र की सभी संवैधानिक संस्थाओं की एक अहम भूमिका होती है. आजादी से पहले हर कालखंड के अंदर समय-समय पर भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली से निर्णय लिए गए हैं जिससे देश को काफी मजबूती मिली है. यही कारण है आज भारत का लोकतंत्र पंचायत से लेकर संसद तक मजबूत है. अब विकसित भारत 2047 का एक बड़ा संकल्प है, जिसमें हमारी जिम्मेवारी बन जाती है क्योंकि जनप्रतिनिधि समाज का नेतृत्व करते हैं. जनता की आकांक्षाओं और जरूरत को पूरा करने के लिए विधानसभाओं का एक बड़ा योगदान रहता है. आज दुनिया के अंदर बदलाव हो रहा है कुछ जगहों पर तनाव भी है, इसके बावजूद भारत में एक कानूनी ढांचे वाला शासन काम कर रहा है, जो लंबे समय की नीतियां और योजनाएं बना रहा है. विकसित भारत का हमारा संकल्प बड़ा है इसलिए सभी क्षेत्रों में हमें तेजी से बदलाव लाना होगा. हमारा दृष्टिकोण अंतिम व्यक्ति के कल्याण को देखते हुए होना चाहिए. इस कार्यक्रम के जरिए हमें देश में एक नए दृष्टिकोण को तैयार करना चाहिए, ताकि तेजी से विकास हो. आज दुनिया में भारत की जनसंख्या एक बड़ी ताकत बनी हुई है.