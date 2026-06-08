हरियाणा विधानसभा में CPA जोन-II सम्मेलन, ओम बिरला ने किया उद्घाटन, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर चर्चा
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंडीगढ़ में द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र जोन II सम्मेलन का उद्घाटन किया.
Published : June 8, 2026 at 8:17 PM IST
चंडीगढ़ : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा में द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र जोन II सम्मेलन का उद्घाटन किया है. इस दौरान उद्धघाटन समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी , राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश, हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण और हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा भी मौजूद रहे. सम्मेलन में मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पंजाब के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, यूपी के स्पीकर सतीश महाना समेत कई गणमान्य लोग भी पहुंचे हुए हैं.
सीएम ने किया स्वागत : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रतिनिधियों का हरियाणा की पावन एवं गौरवशाली भूमि पर स्वागत किया. उन्होंने कहा कि "हरियाणा विधानसभा का ये सदन राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का साक्षी बन रहा है. हरियाणा की धरती सदैव कृषि, खेल, सेना, उद्योग और सामाजिक परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण की अग्रणी रही है". "हमें ऐसी नीतियां और निर्णय लेने होंगे, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच जन-जागरूकता, सामाजिक सहभागिता और प्रभावी विधायी नेतृत्व की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है."
ओम बिरला ने क्या कहा ? : वहीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 2 दिन की इस चर्चा, संवाद, कार्य योजना से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी. किसी भी लोकतंत्र की सभी संवैधानिक संस्थाओं की एक अहम भूमिका होती है. आजादी से पहले हर कालखंड के अंदर समय-समय पर भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली से निर्णय लिए गए हैं जिससे देश को काफी मजबूती मिली है. यही कारण है आज भारत का लोकतंत्र पंचायत से लेकर संसद तक मजबूत है. अब विकसित भारत 2047 का एक बड़ा संकल्प है, जिसमें हमारी जिम्मेवारी बन जाती है क्योंकि जनप्रतिनिधि समाज का नेतृत्व करते हैं. जनता की आकांक्षाओं और जरूरत को पूरा करने के लिए विधानसभाओं का एक बड़ा योगदान रहता है. आज दुनिया के अंदर बदलाव हो रहा है कुछ जगहों पर तनाव भी है, इसके बावजूद भारत में एक कानूनी ढांचे वाला शासन काम कर रहा है, जो लंबे समय की नीतियां और योजनाएं बना रहा है. विकसित भारत का हमारा संकल्प बड़ा है इसलिए सभी क्षेत्रों में हमें तेजी से बदलाव लाना होगा. हमारा दृष्टिकोण अंतिम व्यक्ति के कल्याण को देखते हुए होना चाहिए. इस कार्यक्रम के जरिए हमें देश में एक नए दृष्टिकोण को तैयार करना चाहिए, ताकि तेजी से विकास हो. आज दुनिया में भारत की जनसंख्या एक बड़ी ताकत बनी हुई है.
हरियाणा विधानसभा द्वारा आज चंडीगढ़ में आयोजित त्रिदिवसीय कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन (CPA) इंडिया रीजन ज़ोन-II (नॉर्थ ज़ोन) सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन हेतु माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री @ombirlakota जी का आभार।— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) June 8, 2026
विभिन्न राज्यों से आए सम्मानित प्रतिनिधियों के… pic.twitter.com/SVxTnrXAFX
"जनता-विधायिका में दूरी कम करनी होगी" : हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने इस दौरान कहा कि सम्मेलन का मकसद विधायिका में नवाचार, नई तकनीक को अपनाना, जनहित के मुद्दों को सही तरीके से उठाने की व्यवस्था में सुधार करना है. किसी भी लोकतंत्र में जनता और विधायिका के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए. जनता और विधायिका के बीच में जितनी कम दूरी होगी लोकतंत्र उतना मजबूत होगा. 2047 तक भारत को विकसित करने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है. इस संकल्प को पूरा करने के रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां और दिक्कतें सामने आएंगी. ऐसे में जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग करें.
आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री @ombirlakota जी सहित CPA में पहुंचे डेलीगेट्स के साथ हरियाणा विधानसभा परिसर से टैगोर ऑडिटोरियम तक इलेक्ट्रिक-बस से यात्रा कर पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने तथा सतत विकास के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। pic.twitter.com/XtL9UBw4B2— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) June 8, 2026
राज्यपाल के भाषण के साथ समापन होगा : सम्मेलन का विषय "भविष्य की चुनौतियों से निपटने और ‘विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में जागरूक समाज और विधि-निर्माताओं की भूमिका' रखा गया है. इस सम्मेलन की समाप्ति 9 जून 2026 को हरियाणा के राज्यपाल, प्रो.असीम कुमार घोष के समापन भाषण के साथ होगी.
विकसित भारत का लक्ष्य : इस सम्मेलन का उद्देश्य संसदीय सहयोग को मजबूत करना, श्रेष्ठ विधायी और संसदीय पद्धतियों के आदान-प्रदान को सुगम बनाना और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना है. ये सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों और विधि निर्माताओं को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए अपने अनुभव साझा करने और रणनीतियों पर चर्चा करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान कर रहा है.
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