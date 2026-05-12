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हरियाणा और राजस्थान CM की बैठक कल, दिल्ली में पानी के मुद्दे पर होगी चर्चा

चंडीगढ़ : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में पानी के मुद्दे को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में कल दिल्ली में बैठक हो रही है. ये बैठक कल यानी 13 मई को सुबह दस बजे होगी. इस अहम बैठक में यमुना के पानी की हिस्सेदारी और अन्य जल परियोजनाओं पर चर्चा हो सकती है.

दिल्ली में कल बैठक : कल होने वाली इस बैठक के लिए सीएम नायब सैनी असम में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद सीधे दिल्ली पहुंच चुके हैं. वे हरियाणा भवन में रुकेंगे. कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मध्यस्थता में राजस्थान के सीएम के साथ वे मीटिंग में शामिल होंगे. इस मीटिंग में सीएम सैनी राजस्थान के साथ चल रहे जल विवादों पर चर्चा करेंगे. हालांकि दोनों प्रदेशों के बीच पानी के मुद्दे से जुड़े ज्यादातर विवादों का निपटारा हो चुका है.

यमुना जल समझौते पर चर्चा : जानकारी के मुताबिक कल होने वाली इस अहम बैठक में यमुना जल समझौते को लेकर चर्चा होगी जिसमें करीब तीन दशकों से लंबित इस समझौते को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. बैठक में राजस्थान को यमुना का अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने पर बात हो सकती है. वहीं दोनों राज्यों के बीच अन्य जल परियोजनाओं पर भी बातचीत हो सकती है. बैठक में खासतौर पर साउथ हरियाणा में पानी की कमी और राजस्थान के सूखाग्रस्त जिलों को पानी पहुंचाने की योजना पर भी बात हो सकती है. वहीं इस बैठक में गर्मियों के इस मौसम को देखते हुए पैदा होने वाले पानी की किल्लत को लेकर भी चर्चा हो सकती है. वहीं बीबीएमबी से मिलने वाले पानी को लेकर भी दोनों राज्यों की बात हो सकती है. बीते साल पंजाब ने हरियाणा और राजस्थान को अतिरिक्त पानी देने से इनकार कर दिया था, जिससे इस मुद्दे को लेकर सियासत भी खूब हुई थी.