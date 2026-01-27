SYL पर चंडीगढ़ में हरियाणा-पंजाब के CM की बैठक, सैनी बोले- अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, मान ने पूछा- नहर में जूस छोड़ा जाएगा क्या?
Meeting on SYL in Chandigarh: SYL नहर के विवाद पर आज चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच अहम बैठक हुई.
Published : January 27, 2026 at 1:40 PM IST
चंडीगढ़: सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर के विवाद पर आज चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच अहम बैठक हुई. ताज होटल में दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक करीब एक घंटे तक चली, जो बेनतीजा रही. बैठक में दोनों राज्यों के सीएम के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे.
बैठक में बाद हरियाणा के सीएम नायब सैनी की प्रतिक्रिया: बैठक के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने संयुक्त प्रेसवार्ता की. हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि "आज की बैठक एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है. पंजाब गुरुओं की धरती है, उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए अनमोल रत्न है. गुरु नानक देव ने पवन को गुरु, पानी को पिता और धरती को माता कहा था. गुरुओं की वाणी आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है."
हरियाणा के सीएम ने कहा "बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है. जब बातचीत अच्छे माहौल में होती है. तब सार्थक परिणाम आते हैं. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर ये बैठक हुई है. पहले भी केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटील की मध्यस्थता में बैठकर हो चुकी है."
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने क्या कहा? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि "आज की बातचीत अच्छे माहौल में हुई. ये मुद्दा पुराना है, बल्कि लटक रहा है. गुरुओं की वाणी हमारा मार्गदर्शन कर रही है. हरियाणा हमारा कोई दुश्मन नहीं है, वो भाई है. आज पानी पूरी दुनिया का मसाला बनता जा रहा है. जल संरक्षण के उपाय भी करने होंगे. दोनों पक्ष सार्थक समाधान के पक्ष में हैं."
'ये झगड़ा बुजुर्गों की देन- पंजाब सीएम': पंजाब के सीएम ने कहा "दोनों राज्यों के अधिकारी मिलकर इस मसले पर जरूरत के आधार पर बैठकर करेंगे. जिस तरीके से बुजुर्ग आपस में बैठकर समाधान करते थे, हम भी वैसा ही करेंगे. हालांकि ये झगड़ा हमारे बुजुर्गों की ही देन है, लेकिन अब सत्ता में नई पीढ़ी आ गई है. सार्थक समाधान की उम्मीद कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि किसी का भी हक ना मारा जाए." SYL नहर निर्माण को लेकर पूछे सवाल पर भगवंत मान ने कहा नहर में जूस छोड़ा जाएगा क्या? पहले पानी का मुद्दा तो हल हो जाए.
