अक्षिता धनखड़ की मां बोली- "परिवार की चार पीढ़ियां सेना में, बेटी ने पूरा किया सपना", राष्ट्रपति के साथ झंडा फहराएंगी फ्लाइट लेफ्टिनेंट

अक्षिता की मां सुनीता ने बताया कि "बेटी अक्षिता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी की पढ़ाई पूरी की. बचपन से ही उसे एयरफोर्स में भर्ती होने की इच्छा थी. आज तक हमें बेटी के लिए कभी कोई चिंता नहीं रही. बेटी शुरुआत से होनहार थी, मैं भगवान का शुक्रिया करती हूं कि अक्षिता को मेरी झोली में डाला."

राष्ट्रपति के साथ झंडा फहराने वाली अक्षिता धनखड़ की मां बोली- "परिवार की चार पीढ़ियां सेना में, बेटी ने पूरा किया सपना" (Etv Bharat)

गोरखपुर में एयरफोर्स स्कूल से अक्षिता ने की बारहवीं: अक्षिता की मां सुनीता धनखड़ टीचर हैं. उन्होंने बताया कि "बेटी शुरूआत से पढ़ाई में काफी होनहार थी. वो जीवन में अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छे से समझती आई. यहां तक कि स्कूलिंग के समय भी जब कोई कोई डाउट होता तो, वो समय की परवाह नहीं करती थी. भले ही रात के दो क्यों ना बजे हों, लेकिन वो पुस्तकों की मदद से अपने डाउट क्लियर करने के बाद ही सोती थी."

पंचकूला: गणतंत्र दिवस पर इस बार नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर हरियाणा के जिला झज्जर की बेटी तिरंगा फहराएगी. पिता के सपने को पूरा कर एयरफोर्स में बतौर फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद तक पहुंची अक्षिता धनखड़ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने परेड का नेतृत्व करेंगी. अक्षिता के परिवार की चार पीढ़ियां सेना में सेवारत रही हैं और वर्तमान में चौथी पीढ़ी की सदस्य अक्षिता को कर्तव्य पथ पर परेड का नेतृत्व करते देखने के लिए उनकी मां भी काफी उत्साहित हैं. ईटीवी भारत ने अक्षिता की मां सुनीता धनखड़ से बातचीत कर बेटी अक्षिता के बचपन से लेकर एयरफोर्स में शामिल होने तक के सफर के बारे में जाना.

खेलों में भी दिलचस्पी रही: अक्षिता मां सुनीता ने बताया कि बेटी की खेलों में भी दिलचस्पी रही और उसे अपने कद (5.8) फिट का भी काफी फायदा मिलता था. अक्षिता बास्केटबॉल और बैडमिंटन खेलती थी और दौड़ में भी शामिल होती थी. इसके अलावा साइंस प्रतियोगिताओं और ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, जहां भी शामिल हुई, कामयाबी हासिल की. अक्षिता को काफी अच्छे टीचर मिले, जो उसकी लग्न देखकर कहते थे कि यदि बेटी मिले तो अक्षिता जैसी. अक्षिता अपने पहले प्रयास में ही एयरफोर्स की परीक्षा में सफल हो गई थी.

अक्षिता धनखड़ राष्ट्रपति के साथ फहराएंगी झंडा (Etv Bharat)

पिता एयरफोर्स से रिटायर हुए: सुनीता धनखड़ ने बताया कि उनके परिवार की चार पीढ़ियां सेना में सेवारत रही हैं. उनके पति नरेंद्र कुमार धनखड़ भी एयरफोर्स से 57 वर्ष की आयु में ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर के पद से सेवानिर्वित हुए. इस दौरान सुनीता ये बताते हुए काफी भावुक हो गई कि उनके पति का 24 नवंबर 2025 को ब्रेन हेमरेज से स्वर्गवास हो गया. वो भी उस समय जब बेटी अक्षिता गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी कर रही थी. सुनीता ने कहा कि यदि आज उनके पति बेटी को कर्तव्य पथ पर परेड का नेतृत्व करते देखते तो बड़े खुश होते. उन्होंने बताया कि पिता के देहांत के बारे में बेटी अक्षिता को पता लगा तो वो परेड की तैयारियों के बीच एक दिन के लिए घर आई और उन्हें हौसला दिया. बेटी ने कहा कि हम सभी को अपनी ड्यूटी और कर्तव्यों को पूरा करना है, बाकी भगवान की मर्जी में रहना है.

फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ (Etv Bharat)

कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं सुनीता: सुनीता धनखड़ ने बताया कि बीते दो वर्ष से वो स्वयं कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं. इसी कारण उन्हें गोरखपुर स्थित एयरफोर्स स्कूल से बीस वर्ष सेवाएं देने के उपरांत निर्धारित समय से पूर्व रिटायरमेंट लेनी पड़ी. सुनीता ने बताया कि उनका बेटा अविनाश धनखड़ वर्तमान में मेजर के पद पर सूडान में अटैच है और बहू अनन्या धनखड़ भी फौज में मेजर के पद पर सेवारत हैं. उन्होंने बताया कि बेटा अविनाश दस वर्ष पूर्व फौज में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुआ था. अविनाश और अक्षिता की आयु में छह वर्ष का अंतराल है. मां सुनीता ने कहा कि भले ही वो कैंसर सर्वाइवर हैं, लेकिन बेटी को कर्तव्य पथ पर परेड का नेतृत्व करते जरूर देखना चाहती हैं और पूरी कोशिश करेंगी कि वो ऐसा कर सकें.

अक्षिता धनखड़ की फोटो का साथ मां. (Etv Bharat)

पति की आखिरी पोस्टिंग चंडीगढ़: सुनीता ने बताया कि एयरफोर्स में आखिरी पोस्टिंग में च्वाइस का विकल्प रहता है. इस कारण पति नरेंद्र कुमार धनखड़ ने चंडीगढ़ स्टेशन को चुना और उनका यहां आना हुआ. उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ आने पर उन्होंने पंजाब के जिला मोहाली में आवास खरीदा, लेकिन राज्य और शहर बदलने से बेटी अक्षिता के लक्ष्य पर कोई असर नहीं पड़ा. बेटी को अपना लक्ष्य मछली की आंख की तरह दिखाई दे रहा था, जिसे उसने हासिल किया. उन्होंने कहा कि अक्षिता को भले ही कोई भी जिम्मेदारी मिले तो वह उस पर शत प्रतिशत खरा उतरती है, यह उसने जीवन भर साबित करके दिखाया है.

अक्षिता धनखड़ की बचपन की फोटो दिखाती उनकी मां (Etv Bharat)

'बेटी ने रेड कारपेट पर चलाया': मां सुनीता ने बताया कि बेटी अक्षिता जब एयरफोर्स में भर्ती हुई तो उसके पिता नरेंद्र कुमार धनखड़ की आंखें खुशी से नम थी. उन्होंने बेटी अक्षिता को जोर से गले लगाते हुए कहा कि वह यही चाहते थे. साथ ही बेटी और परिवार के साथ अपनी खुशी साझा की. मां सुनीता ने कहा कि वह आज बहुत खुश हैं कि बेटी ने उन्हें भी रेड कारपेट पर चलने का मौका दिया है.

