ETV Bharat / bharat

विहिप नेता विकास प्रभाकर की हत्या के आरोपी हरविंदर कुमार को दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर अमृतसर भेजा गया

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ( ANI )

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस ने पंजाब के नांगल में विश्व हिंदू परिषद नेता विकास प्रभाकर की हत्या के आरोपी हरविंदर कुमार उर्फ सोनू को दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की चंडीगढ़ यूनिट को सौंपने का आदेश दिया है. एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने ट्रांजिट रिमांड पर भेजने का आदेश दिया.