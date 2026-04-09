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गाजियाबाद पहुंचा हर्षित भट्ट का शव, स्थानीय लोग बोले- मौत के पीछे सिस्टम की लापरवाही, न्याय मिले.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में बुधवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां गहरे गड्डे में पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक को पानी से बाहर निकाला गया. वहीं डीसीपी साद मियां खान भी मौके पर पहुंचे. मामला थाना सेक्टर-126 क्षेत्र का है. मिली जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद के इंदिरापुरम का रहने वाला हर्षित भट्ट अपने तीन अन्य साथियों के साथ परीक्षा खत्म होने के बाद पिकनिक मनाने सुपरनोवा के पास एक खाली निर्माण स्थल पर गया था. इस दौरान हर्षित पास में ही भरे गहरे पानी में नहाने के लिए उतरा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह गड्ढा उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव साबित होगा. उसको डूबता देख हड़कंप मच गया. हर्षित का शव गाजियाबाद के शिप्रा रिवेरा सोसाइटी पहुंच गया है. हर्षित के पिता जो लद्दाख में तैनात हैं, वो भी गाजियाबाद पहुंच गए हैं.

स्थानीय पार्षद अनुज त्यागी के मुताबिक, हम परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तब तक मजबूती के साथ परिवार की आवाज बुलंद करने का काम करेंगे. हर्षित बहुत ही जिम्मेदार लड़का था और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखता था. हर्षित के पिताजी लद्दाख में तैनात हैं. ऐसे में हर्षित द्वारा ही अपनी मां और बहन का ख्याल रखा जाता था. फिलहाल हर्षित की मौत के बाद परिवार टूट चुका है लगातार रिश्तेदार हर्षित के घर पहुंच रहे हैं.



इंदिरापुरम के शिप्रा रिवर सोसाइटी के रहने वाले हेमंत बाजपेई के मुताबिक, हर्षित भट्ट के पिता ललित चंद्र तकरीबन चार साल पहले परिवार के साथ शिप्रा रिवेरा सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे. हर्षित के पिता ललित चंद्र लद्दाख में भारतीय सेना में पोस्टेड है. मां हाउसवाइफ है और हर्षित की एक छोटी बहन है. जिसने इसी साल 12वीं कक्षा की परीक्षाएं दी हैं. परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है. परिवार द्वारा कल रात सूचना दी गई थी की बेटे की हादसे में मौत हो गई है.



हेमंत बाजपेई ने आगे बताया, हर्षित की मौत की खबर सोसाइटी में फैलते ही मातम छा गया. हर्षित के रिश्तेदार उनके घर पहुंचना शुरू हो गए हैं. हर्षित सोसाइटी में रहने वाले सभी बड़े बुजुर्गों का काफी सम्मान करता था और सबसे काफी खुश होकर मिलता था. हर्षित बहुत ही होनहार लड़का था. आज हमें यकीन नहीं हो रहा कि हर्षित हमारे बीच नहीं है. हर्षित की मौत ने जहां एक तरफ परिवार को अंदर से तोड़ दिया है तो वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी में भी गम का माहौल है.



स्थानीय निवासी सागर रावत मूल रूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं. सागर रावत परिवार को लंबे समय से जानते हैं क्योंकि परिवार भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ताल्लुक रखता है. सागर रावत की हर्षित भट्ट के पिता से पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी है. सागर रावत का कहना है कि जिस तरह से घटना बताई गई है वो पूरी तरह से संदेहास्पद है. हर्षित बहुत समझदार लड़का है. उन्होंने सिस्टम की लापरवाही का अंदेशा जताया.

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