लोकल टू ग्लोबल... अहोम हेंडलूम को मिली नई उड़ान, हर्षजीत ने बढ़ाई बुनकरों की कमाई

असम के रहने वाले हर्षजीत हांडिक ने अहोम परिधान को नई पहचान दी है. उनके हस्तनिर्मित कपड़ों की मांग देश विदेश में बढ़ी है.

अहोम परिधान को हर्षजीत हांडिक ने दी नई पहचान, दिया बुनकरों को रोजगार
अहोम परिधान को हर्षजीत हांडिक ने दी नई पहचान, दिया बुनकरों को रोजगार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 5:28 PM IST

डिब्रूगढ़: असम पर लगभग 600 वर्षों तक शासन करने वाले अहोम वंश ने न केवल राज्य की राजनीति बल्कि उसकी सांस्कृतिक पहचान को भी गहराई से प्रभावित किया. अहोम समाज की अपनी विशिष्ट धार्मिक परंपराएं, रीति-रिवाज और पारंपरिक वस्त्र रहे हैं. लेकिन समय के साथ आधुनिक जीवनशैली के प्रभाव में अहोमों के पारंपरिक परिधान रोजमर्रा की जिंदगी से लगभग गायब होते चले गए.

आज स्थिति यह हो गई कि यदि कोई अहोम युवक या युवती बिहू, सामुदायिक कार्यक्रमों या सांस्कृतिक आयोजनों में अपना पारंपरिक पहनावा पहनना चाहे, तो बाजार में उसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल हो गया है.

करघों पर बुनी जा रही 600 साल पुरानी पहचान (ETV Bharat)

एक युवा का संकल्प बना सांस्कृतिक आंदोलन
इस सांस्कृतिक क्षरण ने डिब्रूगढ़ के लेज़ाई इलाके के रहने वाले हर्षजीत हांडिक को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया. हर्षजीत ने तय किया कि अहोम समाज की इस अमूल्य विरासत को केवल किताबों तक सीमित नहीं रहने दिया जाएगा.

वर्ष 2013 में उन्होंने खुद सूत कातना और कपड़ा बुनना शुरू किया. पारंपरिक अहोम परिधानों पर गहन फील्ड रिसर्च के बाद उन्होंने उन्हें पुनर्जीवित करने की दिशा में काम शुरू किया. यही प्रयास आगे चलकर उनके ब्रांड “जंचाई एथनिक्स” की नींव बना.

मूगा और एरी सिल्क से बनी गमोजा और मेखेला-चादर
मूगा और एरी सिल्क से बनी गमोजा और मेखेला-चादर (ETV Bharat)

‘जंचाई एथनिक्स’: परंपरा और रोजगार का संगम
आज जंचाई एथनिक्स पारंपरिक ताई अहोम वस्त्रों का एक सशक्त केंद्र बन चुका है. लेज़ाई, बनिपुर और सेपोन में स्थापित उत्पादन इकाइयों में 50 से अधिक स्थानीय पुरुष और महिलाएं कार्यरत हैं. यहां तैयार किए गए परिधान न केवल सांस्कृतिक पहचान को संजो रहे हैं, बल्कि कई परिवारों के लिए आजीविका का साधन भी बन चुके हैं.

मेखला-चादर असम के पारंपरिक परिधान में महिला
मेखला-चादर असम में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक (ETV Bharat)

हर्षजीत कहते हैं, “हमने किताबों में अहोम वस्त्रों के बारे में पढ़ा था, लेकिन बाजार में वे उपलब्ध नहीं थे. तभी मैंने तय किया कि इन्हें लोगों तक पहुंचाना जरूरी है. 13 वर्षों की मेहनत के बाद आज हम एक स्थिर स्थिति में हैं.”

देश से विदेश तक बढ़ती पहचान
जंचाई एथनिक्स द्वारा निर्मित परिधान आज असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित कई राजनेताओं, कलाकारों और जानी-मानी हस्तियों द्वारा पहने जा चुके हैं. इतना ही नहीं, हर्षजीत की कृतियों की मांग भारत से बाहर भी बढ़ी है. थाईलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों से ऑर्डर आ रहे हैं. खासतौर पर मूगा और एरी रेशम से बने वस्त्र विदेशी बाजारों में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं.

विदेशी मेहमान को खूब भा रहा पारंपरिक परिधान
विदेशी मेहमान को खूब भा रहा पारंपरिक परिधान (ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक समानता का लाभ
हर्षजीत बताते हैं कि ताई अहोम परिधान की शैली कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और चीन जैसे देशों की पारंपरिक पोशाक से मिलती-जुलती है. इसी कारण इन देशों के लोगों को यह वस्त्र अपनी संस्कृति के करीब महसूस होते हैं. वे कहते हैं, “मैं एक बार थाईलैंड गया था. वहां लोगों की प्रतिक्रिया बेहद उत्साहजनक रही. मूगा और एरी सिल्क की खास मांग रहती है.”

कोकून से करघे तक की मेहनत
जंचाई एथनिक्स में एरी और मूगा के कोकून असम के विभिन्न हिस्सों से एकत्र किए जाते हैं. यहीं पर श्रमिक सूत कातते हैं और फिर उसे करघों पर बुना जाता है. इसके अलावा कुछ सूत बाजार से भी खरीदा जाता है. यह पूरी प्रक्रिया पारंपरिक तकनीकों पर आधारित है, जिससे वस्त्रों की गुणवत्ता और सांस्कृतिक शुद्धता बनी रहती है.

हर्षजीत हांडिक को सम्मान
हर्षजीत हांडिक को सम्मान (ETV Bharat)

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मिसाल
करघा केंद्र में काम करने वाली एक महिला बुनकर बताती हैं, मैं पिछले पांच साल से यहां काम कर रही हूं. इससे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है और मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हूं. यहां लगभग 50 महिलाएं और पुरुष काम करते हैं. यह पहल हमें आत्मनिर्भर बना रही है.

प्रशिक्षण और शोध का केंद्र
जंचाई एथनिक्स अब केवल उत्पादन केंद्र नहीं, बल्कि प्रशिक्षण और शोध का भी प्रमुख स्थल बन चुका है. हर साल असम के विभिन्न सरकारी संस्थानों के छात्र यहां प्रशिक्षण लेने आते हैं. हाल ही में अहमदाबाद से आए छात्रों ने यहां पारंपरिक बुनाई पर शोध किया.

प्रशिक्षण लेती महिलाएं
प्रशिक्षण लेती महिलाएं (ETV Bharat)

समाज से सराहना
सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत बरुआ कहते हैं, “हर्षजीत 2013 से निरंतर काम कर रहे हैं. वे हमारी विलुप्त होती विरासत को बचाने के साथ-साथ युवाओं को बुनाई की कला से जोड़ रहे हैं. यह प्रयास वास्तव में सराहनीय है.”

संस्कृति, स्वावलंबन और भविष्य
हर्षजीत हांडिक की यह पहल साबित करती है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो परंपरा और आधुनिकता साथ चल सकती हैं. जंचाई एथनिक्स आज न केवल अहोम संस्कृति की पहचान है, बल्कि असम के लिए एक प्रेरणादायक आत्मनिर्भर मॉडल भी बन चुका है.

अहोम समाज की पारंपरिक पोशाकें… (ETV Bharat)

