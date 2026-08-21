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एक ऐसा मच्छर जो इंसानों को नहीं काटते और खून नहीं चूसते, मलाया जेनुरोस्ट्रिस के बारे में जानें

मच्छर की तस्वीर ( ETV Bharat )

कासरगोड: मानसून आते ही मच्छरों का आतंक फैल जाता है. वैसे एक मच्छर खून चूसने और बीमारी फैलाने के लिए जाना जाता है. हालांकि, एक ऐसा मच्छर का पता चला है जो लोगों को काटता भी नहीं है, खून भी नहीं चूसता और न ही बीमारियां ही फैलाता है. कर्नाटक में कासरगोड जिला वेक्टर कंट्रोल यूनिट की एक कीट विज्ञान विशेषज्ञों के समूह (एंटोमोलॉजी टीम) ने वालियापरम्बा पंचायत के पदन्नक्कडप्पुरम में एक दुर्लभ और नुकसान न पहुंचाने वाले मच्छर की प्रजाति की खोज की है. मलाया जेनुरोस्ट्रिस के रूप में पहचाना गया यह कीड़ा अनोखा है. वह इसलिए क्योंकि यह इंसानों को नहीं काटता है और न ही बीमारियां फैलाता है, जो आम तौर पर परेशान करने वाले मच्छरों से बिल्कुल अलग है. यह खोज जिला मलेरिय अधिकारी के. वी. गीरेश, बायोलॉजिस्ट प्रसन्नलाल, हेल्थ सुपरवाइजर वी. वी. सुरेशकुमार, हेल्थ इंस्पेक्टर जगदीश, और इंसेक्ट कलेक्टर एच. लता, पी. वी. मनोजकुमार, और सी. अनीश के नेतृत्व में एक फील्ड सर्वे के दौरान हुई. दिखने में अलग, इन छोटे मच्छरों में सिल्वर, वायलेट और हल्के नीले रंग के चमकदार स्केल्स होते हैं. खून पीने वाली प्रजातियों के विपरीत, मलाया जेनुरोस्ट्रिस चींटियों द्वारा इकट्ठा किए गए मीठे लिक्विड को चुराकर खाता है, खासकर क्रेमेटोगैस्टर जीनस की चींटियों द्वारा, जो अपना पेट ऊपर उठाकर चलती हैं. चींटी के आमने-सामने होने पर, यह मच्छर अपने खास मुंह के हिस्से का इस्तेमाल करके सीधे चींटी के मुंह से जमा लिक्विड को खींच लेता है. खाने के इस अजीब व्यवहार के कारण, इन्हें अक्सर चींटियों से जुड़े मच्छर कहा जाता है.