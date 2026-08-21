एक ऐसा मच्छर जो इंसानों को नहीं काटते और खून नहीं चूसते, मलाया जेनुरोस्ट्रिस के बारे में जानें
कासरगोड में 'चींटी चुराने वाले' मच्छर की हानिरहित प्रजाति मिली है. संदीप बालकृष्णन की रिपोर्ट.
Published : August 21, 2026 at 5:37 PM IST
कासरगोड: मानसून आते ही मच्छरों का आतंक फैल जाता है. वैसे एक मच्छर खून चूसने और बीमारी फैलाने के लिए जाना जाता है. हालांकि, एक ऐसा मच्छर का पता चला है जो लोगों को काटता भी नहीं है, खून भी नहीं चूसता और न ही बीमारियां ही फैलाता है.
कर्नाटक में कासरगोड जिला वेक्टर कंट्रोल यूनिट की एक कीट विज्ञान विशेषज्ञों के समूह (एंटोमोलॉजी टीम) ने वालियापरम्बा पंचायत के पदन्नक्कडप्पुरम में एक दुर्लभ और नुकसान न पहुंचाने वाले मच्छर की प्रजाति की खोज की है. मलाया जेनुरोस्ट्रिस के रूप में पहचाना गया यह कीड़ा अनोखा है. वह इसलिए क्योंकि यह इंसानों को नहीं काटता है और न ही बीमारियां फैलाता है, जो आम तौर पर परेशान करने वाले मच्छरों से बिल्कुल अलग है.
यह खोज जिला मलेरिय अधिकारी के. वी. गीरेश, बायोलॉजिस्ट प्रसन्नलाल, हेल्थ सुपरवाइजर वी. वी. सुरेशकुमार, हेल्थ इंस्पेक्टर जगदीश, और इंसेक्ट कलेक्टर एच. लता, पी. वी. मनोजकुमार, और सी. अनीश के नेतृत्व में एक फील्ड सर्वे के दौरान हुई. दिखने में अलग, इन छोटे मच्छरों में सिल्वर, वायलेट और हल्के नीले रंग के चमकदार स्केल्स होते हैं.
खून पीने वाली प्रजातियों के विपरीत, मलाया जेनुरोस्ट्रिस चींटियों द्वारा इकट्ठा किए गए मीठे लिक्विड को चुराकर खाता है, खासकर क्रेमेटोगैस्टर जीनस की चींटियों द्वारा, जो अपना पेट ऊपर उठाकर चलती हैं. चींटी के आमने-सामने होने पर, यह मच्छर अपने खास मुंह के हिस्से का इस्तेमाल करके सीधे चींटी के मुंह से जमा लिक्विड को खींच लेता है. खाने के इस अजीब व्यवहार के कारण, इन्हें अक्सर चींटियों से जुड़े मच्छर कहा जाता है.
उनके मुंह के हिस्सों का संरचनात्मक डिजाइन सीधे तौर पर इस आदत का समर्थन करता है. आम मच्छरों में पाई जाने वाली सीधी, लंबी सूंड के बजाय, मलाया जेनुरोस्ट्रिस की सूंड ऊपर की ओर मुड़ी होती है और इसका सिरा सूजा हुआ होता है, जिसमें पानी निकालने के लिए विशेष संरचना होती है. जब मच्छर आराम कर रहा होता है या खाना नहीं खा रहा होता है, तो वह इस सूंड को अपने सिर और शरीर के नीचे कसकर मोड़ लेता है.
उनके ब्रीडिंग की जगहें आम मच्छरों से उतनी ही अलग होती हैं. रुके हुए पानी की बड़ी खुली जगहों के बजाय, वे छोटे, स्थानीय प्राकृतिक पानी के पॉकेट्स में अंडे देती हैं. इस तरह के मच्छर पेड़ों के खोखले, बांस की दरारें, और बड़े पौधों की पत्तियों के बीच जमा पानी में अंडे देती हैं.
पुराने समय में, मलाया जेनुरोस्ट्रिस को पहली बार 1908 में एक अंग्रेज डॉ. डेनियल्स ने देखा था. जिन्होंने मलेशिया में एक बंगले से एक सैंपल इकट्ठा किया और उसे रिसर्चर डॉ. जी. एफ. लीसेस्टर को दिया, जिन्होंने बाद में इस प्रजाति का नाम रखा. वैज्ञानिकों ने बाद में मलाया जीनस में ग्यारह और प्रजातियों की पहचान की. रिटायर्ड ज़ूलॉजी (प्राणि विज्ञान) प्रोफेसर डॉ. पी. के. सुमोदन ने बताया कि यह प्रजाति पहली बार 1938 में केरल में देखी गई थी.
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