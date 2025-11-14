ETV Bharat / bharat

तरनतारन उपचुनाव में हरमीत संधू जीते, पंजाब के माझा में चला AAP का जादू

'2027 के चुनावों में फिर से सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी': जीत का जश्न मनाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मतगणना केंद्र के बाहर पटाखे फोड़े. इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा, "हरमीत सिंह संधू द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता मिली है और तरनतारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की भारी जीत यह साबित करती है कि 2027 के चुनावों में आम आदमी पार्टी एक बार फिर पंजाब में सरकार बनाएगी."

बता दें कि शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा पहले तीन राउंड में आगे रहीं. उसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) की उम्मीदवार हरमीत संधू ने बढ़त बना ली. 15वें राउंड के बाद आप उम्मीदवार 11,317 वोटों से आगे चल रहे थे. 16वें राउंड में उन्होंने यह आंकड़ा 12,000 तक पहुंचा दिया.

तरनतारन: आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने पंजाब के तरनतारन विधानसभा उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा को हराकर जीत हासिल की है. आप उम्मीदवार हरमीत संधू 12,091 वोटों के अंतर से जीते और उन्हें कुल 42,649 वोट मिले. हरमीत सिंह संधू चौथी बार तरनतारन सीट से विधायक चुने गए हैं.

विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तरनतारन विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाकर विपक्ष के दावों का करारा जवाब दिया है.

11 नवंबर को मतदान हुआ था: 11 नवंबर को हुए इस उपचुनाव में 60.95 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई. मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. यह सीट जून में आप विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी. इस उपचुनाव को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सत्तारूढ़ आप के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जा रही थी.

ये हैं वर्तमान विधायक: इसके अलावा अगर तरनतारन सीट के विधायकों पर गौर करें, तो आम आदमी पार्टी के डॉ. कश्मीर सिंह सोहल 2022 के चुनाव में विजयी हुए थे. इससे पहले, कांग्रेस के डॉ. धर्मबीर अग्निहोत्री ने 2017 के चुनाव में यह सीट जीती थी. हरमीत सिंह संधू 2002 से 2012 तक इस सीट पर रहे. ये एक बार निर्दलीय और दो बार शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर जीते. इससे पहले, 1997 में यह सीट शिरोमणि अकाली दल के प्रेम सिंह लालपुर के पास थी, जिन्होंने इससे पहले 1985 और 1980 के चुनावों में पार्टी की ओर से तीन बार यह सीट जीती थी. इसके साथ ही, हरमीत सिंह संधू ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के लिए यह सीट जीत ली है और चौथी बार यह सीट सुरक्षित कर ली है.