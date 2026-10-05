चिट्ठी, यात्रा और बवाल: हरीश रावत की 'अलग लाइन' या 2027 से पहले कांग्रेस की नई रणनीति?
एक तरफ हरीश रावत निकाल रहे 'धन्यवाद एवं जन संवाद यात्रा', दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान से आ रहा स्पष्टीकरण, क्या हो सकते हैं कारण?
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 5, 2026 at 10:39 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बीते कुछ दिनों से राज्य में जो कर रहे हैं, क्या वो सत्ता पक्ष नहीं बल्कि, अपने ही लोगों को संदेश दे रहे हैं? क्या सच में हरीश रावत अपना एक अलग गुट बनाकर चुनाव से पहले कोई नया गुल खिलाने की सोच रहे है? क्या हरीश रावत अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दिलवाने के लिए ये सब कर रहे हैं? मकसद जो कुछ भी हो, लेकिन हरीश रावत पार्टी आलाकमान की नाराजगी के बाद जिस तरह से अपनी अलग लाइन खींच रहे हैं, वो बहुत कुछ कह रही है.
खास बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के वो अकेले नेता नहीं है, बल्कि उनके साथ प्रीतम सिंह जैसे अनुभवी ओर वरिष्ठ नेता के साथ कई विधायक भी इस काम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि हरीश रावत फिर से कोई माइंड गेम खेल रहे हैं. जिसमें उनका साथ तमाम नेता दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ईटीवी भारत आपको रूबरू करवाएगा.
हरीश रावत की यात्रा बनी कांग्रेस में खींचतान का मुद्दा: बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की 'धन्यवाद एवं जन संवाद यात्रा' कांग्रेस के भीतर गहरी खींचतान का मुद्दा बन गई है. प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के स्पष्ट आपत्ति-पत्र के बावजूद भी हरीश रावत ने यात्रा जारी रखी, जिससे सवाल उठ रहा है कि ये बगावत है, संगठन में दबदबा बनाने का प्रयास है, या चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की रणनीति है?
कुमाऊं में जोश में दिखे हरीश रावत: दरअसल, हरीश रावत ने हरिद्वार से 'धन्यवाद एवं जन संवाद यात्रा' शुरू की और सोमवार को जसपुर से काशीपुर, रामनगर, कालाढूंगी होते हुए हल्द्वानी तक का कार्यक्रम निकाला. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'चुनौती बड़ी है, लेकिन उत्तराखंड के सम्मान और स्वाभिमान के लिए संकल्प भी दृढ़ है, और यात्रा में अब रुकना नहीं है.'
✊जसपुर से शुरुआत, जनसैलाब के साथ! 🔥✊ जसपुर की पावन धरती से “धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा” का शानदार आगाज़। फूल-मालाओं से भव्य स्वागत, अपार स्नेह और उमड़ा जनसैलाब—जसपुर का यह अपनापन हमेशा दिल में रहेगा। ❤️ कारवां चल पड़ा है, कारवां चलता रहेगा! ✊🔥 धन्यवाद, जसपुर! 🙏 📍 जसपुर विधानसभा #DhanyawadYatra #Jaspur #JanSamvadYatra #Mission2027 #CongressForUttarakhand @INCIndia @kharge @RahulGandhi @priyankagandhi @INCUttarakhand— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) October 5, 2026
हरीश रावत का कहना है कि वे गंभीर बीमारी से उबरने के बाद उन लोगों का आभार जताने आए हैं, जिन्होंने उनके स्वास्थ्य के लिए चिंता और प्रार्थना की, लेकिन राजनीतिक नजरिए से ये यात्रा धन्यवाद से कहीं आगे जाकर कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के संकल्प और बीजेपी सरकार पर हमले का मंच बन रही है. इन सबके बीच कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी और महासचिव कुमारी सैलजा ने एक अक्टूबर को हरीश रावत को पत्र लिखकर कहा कि यात्रा और कार्यक्रमों की जानकारी न उन्हें है, न प्रदेश कांग्रेस कमेटी को है.
🇮🇳 नेताजी को नमन, जनसंवाद का कारवां आगे बढ़ रहा है। ✊🚩 " धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा" के दौरान सुभाष चौक, जसपुर पहुंचने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर उपस्थित क्षेत्रवासियों एवं साथियों का आत्मीय स्वागत एवं स्नेह प्राप्त हुआ। आपके इस स्नेह और अपनत्व के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत-बहुत आभार। 🙏 🇮🇳 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को शत-शत नमन, उनके साहस और देशभक्ति को सलाम! 🙏✊ #harishrawat #dhanyawadyatra #jaspur #subhashchandrabose #mission2027 #congressforuttarakhand<="" p>— harish rawat (@harishrawatcmuk) October 5, 2026
उन्होंने चुनाव के करीब आने का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी को एकजुट होकर जनता के सामने जाना है और समानांतर कार्यक्रम पार्टी हित में नहीं हैं. सैलजा ने अपने पत्र में ये भी कहा कि रावत ने कुछ विवादित बयान दिए हैं. इसके बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रावत को दिल्ली बुलाया, लेकिन रावत ने यात्रा रोकने का कोई संकेत नहीं दिया.
हरीश रावत के साथ दिखे प्रीतम सिंह और कुंजवाल समेत अन्य नेता: ऐसे में हरीश रावत की यात्रा को सिर्फ उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, क्योंकि जसपुर चरण में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और चुनाव कैंपेन समिति अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल समेत कई पार्टी नेता उनके साथ दिखे.
क्या कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बन चाहते हैं हरदा? नेताओं की मौजूदगी इस बात का बता रहा है कि रावत के पक्ष में प्रदेश कांग्रेस में काफी समर्थन है. स्वास्थ्य लाभ के बाद हरीश रावत की सक्रियता के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण भी माने जा रहे हैं. दरअसल, आगामी साल 2027 चुनाव से पहले रावत खुद को प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं.
यात्रा का क्या है मकसद? वहीं, वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत कहते हैं कि हरीश रावत प्रदेश कांग्रेस में नंबर वन नेता की भूमिका पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं. इसके साथ ही टिकट बंटवारे, चुनावी रणनीति और संगठन में भूमिका तय करने से पहले अपनी ताकत दिखाना भी इस यात्रा का बड़ा मकसद माना जा रहा है. क्योंकि, कुमाऊं में जसपुर से हल्द्वानी तक का रूट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. रावत इसके जरिए ही कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और मतदाताओं से सीधा संपर्क बना रहे हैं.
"राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं है कि हरीश रावत सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दिलाने के लिए ये अभियान चला रहे हैं, लेकिन अभी तक सार्वजनिक मंच से ये बाते सामने नहीं आई है. जबकि, आगामी चुनाव नजदीक होने ने चलते राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है. हालांकि, ये सच है कि चुनाव से पहले वरिष्ठ नेता की स्वतंत्र यात्रा अक्सर टिकट, पद और रणनीति को लेकर दबाव बनाने का तरीका माना जाता रहा है. हरदा की यात्रा भी इसी वजह से हाईकमान के लिए संदेश मानी जा रही है."- जय सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार
आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एकजुट होने पर जोर दिया जा रहा है. ताकि, लगातार दो बार से सत्ता बाहर से कांग्रेस वापसी कर सके. इसके लिए कांग्रेस पार्टी दमखम से तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच हरीश रावत की समानांतर यात्रा ये संदेश दे रही है कि प्रदेश इकाई में नेतृत्व, समन्वय और चुनावी रणनीति को लेकर अंतर की खाई अभी भी गहरी है.
हर कदम जनसंवाद, हर दिल में विश्वास! ✊🔥 जसपुर की पावन धरती को नमन। 🙏 आज हीरा गार्डन, जसपुर से मेरी “धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा” का शुभारंभ हुआ। फूल-मालाओं से किए गए भव्य स्वागत और मिले अपार जनसमर्थन के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार। इस दौरान मेरे साथ @INCUttarakhand के पूर्व अध्यक्ष, उत्तराखंड चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता श्री @incpritamsingh जी, माननीय विधायकगण एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे। जसपुर का यह स्नेह, सम्मान और विश्वास मेरे लिए भावुक कर देने वाला है। इस यात्रा में जसपुर का साथ चट्टान की तरह मजबूत है। ✊ आपके इस अपनत्व ने कारवां को नई ऊर्जा और नई ताकत दी है। कारवां चल पड़ा है, कारवां चलता रहेगा— जनता का विश्वास, हर कदम बढ़ता रहेगा! ✊🔥 धन्यवाद, जसपुर! 🙏❤️ https://t.co/ci4ciDlgrv 📍 विधानसभा — जसपुर #DhanyawadYatra #Jaspur #HarishRawat #Uttarakhand #CongressForUttarakhand #JanSamvadYatra #Mission2027 @INCIndia @kharge @RahulGandhi @priyankagandhi— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) October 5, 2026
ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के हाईकमान और हरीश रावत के बीच समझौता नहीं होता है, तो कार्यकर्ताओं में भ्रम और चुनावी अभियान की दिशा को लेकर विवाद बढ़ सकता है, लेकिन अगर हरीश रावत को चुनावी अभियान में केंद्रीय भूमिका दे दी जाती है, तो उनकी यात्रा कांग्रेस के लिए ऊर्जा का स्रोत भी बन सकती है. वहीं, हरीश रावत की यात्रा को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में मचे घमासान को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता भी असमंजस में नजर आ रहे हैं.
"हरीश रावत लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन जब वे ठीक हो गए और देहरादून आए तो उनका मन हुआ कि वो कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे संवाद करें. इसी रणनीति के तहत हरीश रावत ने हरिद्वार में कार्यक्रम किया और फिर हरिद्वार से उधम सिंह नगर और हल्द्वानी तक गए है. हालांकि, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हरीश रावत के लिए कोई भी कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है."- राजेंद्र भंडारी, प्रदेश महामंत्री संगठन, कांग्रेस
"यही वजह है कि पार्टी हाईकमान की ओर से भी हरीश रावत को एक पत्र भेजा गया है. जिसमें ये सलाह दी गई है कि ये अच्छा होता कि अगर पार्टी की ओर से कार्यक्रम जारी करके इन कार्यक्रमों को किया जाता और पार्टी के हिसाब से चलते. हरीश रावत कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उनके साथ जो लोग हैं, वो सभी कांग्रेस के नेता हैं. ऐसे में यह पूरा मामला पार्टी हाईकमान और हरीश रावत के बीच का मामला है."- राजेंद्र भंडारी, प्रदेश महामंत्री संगठन, कांग्रेस
वहीं, इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि हरीश रावत अपने लंबे राजनीतिक अनुभव से निर्णल ले रहे हैं. कांग्रेस में जो नियम कानून हैं, उसे हरीश रावत से बेहतर कोई नहीं जान सकता है. उन्होंने कहा कि,
"प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पत्र जारी कर दिया है. हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड राज्य बनने के साथ ही वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने थे. ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो नियम, कानून और अनुशासन है, उसके बारे में हरीश रावत से ज्यादा कोई नहीं जानता."- सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश उपाध्यक्ष, कांग्रेस
"हरीश रावत राष्ट्रीय महासचिव रहने के साथ ही दो-दो प्रदेशों के प्रभारी भी रहे हैं. ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा ने जो हरीश रावत को पत्र लिखा है. उसका विश्लेषण हरीश रावत से बेहतर कोई नहीं कर सकता. मुझे लगता है कि हरीश रावत अपने विवेक, तजुर्बे और लंबे राजनीतिक जीवन के अनुभव से जो भी निर्णय लेंगे, सही लेंगे."- सूर्यकांत धस्माना, प्रदेश उपाध्यक्ष, कांग्रेस
क्या बोलीं कुमारी सैलजा? उधर, हरीश रावत को स्पष्टीकरण जारी करने के सवाल पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. ऐसे में वो 7 या 8 तारीख को अपना स्पष्टीकरण देंगे. उन्होंने कहा कि,
"मैंने उनसे (हरीश रावत) कहा था कि मैं आपसे बात करना चाहती हूं और स्पष्टीकरण देना चाह रही हूं. जिस पर स्पष्टीकरण जारी किया गया. जब वो अपनी बात रखेंगे, तब आगे देखेंगे. हरीश रावत कल ही केसी वेनुगोपाल से मिलकर गए हैं. पार्टी के कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने (हरीश रावत) अपना कार्यक्रम रखा है. यह उन्हें बताना होगा. 7 या 8 अक्टूबर को हरीश रावत अपना स्पष्टीकरण देंगे."-कुमारी सैलजा, प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस
बीजेपी को मिला मौक, कहा- कांग्रेस में खुलकर आई खेमेबाजी: कांग्रेस पार्टी में मचे घमासान के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को घेरा है. उनका कहना है कि कांग्रेस में खेमेबाजी अब खुलकर सामने आई है. उन्होंने कहा कि,
"कांग्रेस में गुटबाजी है, ये मैं पहले से ही कहता था, लेकिन आज ये साबित हो गई है. जिस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सैलजा ने ही मुहर लगा दी है. कांग्रेस पार्टी के अंदर तमाम खेमे में है, वर्तमान समय में दो खेमे दिखाई दे रहे हैं. जिसमें एक गणेश गोदियाल का खेमा और दूसरा हरीश रावत का खेमा शामिल है, लेकिन चुनाव नजदीक आते-आते कांग्रेस में खेमे की संख्या और ज्यादा बढ़ती दिखाई देगी."- महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी
हरीश रावत को संन्यास लेने की सलाह: महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत को संन्यास लेने की सलाह तक दे डाली है. उन्होंने कहा कि,
"बहरहाल जो भी हो, लेकिन कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कितने नेताओं पर कितना कंट्रोल कर सकती है. ये उनके आंतरिक मामला है, लेकिन यह जरूर है कि कांग्रेस पार्टी में हरीश रावत का जो सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान दिखाई नहीं दे रहा है. पार्टी का प्रदेश प्रभारी तभी दबाव बनाता है, जब प्रदेश संगठन विरोध करता है. जब विरोध होने लगे तो हरीश रावत को यह समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस में सब उनके विरोधी हैं. अच्छा होगा कि वो इस उम्र में राजनीति से संन्यास लें."- महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी
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