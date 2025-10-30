ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में 'गड्ढा मुक्त सड़कों' पर पॉलिटिक्स शुरू, सरकार के 98% दावे पर 'हरदा' ने भरी हुंकार, निकले गड्ढे खोजने

सरकार का लक्ष्य और विपक्ष का सवाल: उत्तराखंड में सड़कों के गड्ढों का मामला कितना बड़ा है? इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार अधिकारियों से समीक्षा बैठक में सड़कों के हालात की जानकारी ले रहे हैं. काफी हद तक यह बात सही भी है कि अगर सड़क खराब होगी तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. इतना ही नहीं, उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक भी अच्छा संदेश लेकर नहीं जाएंगे. यही कारण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से कहा है कि अक्टूबर माह के अंत तक उत्तराखंड को गड्ढा मुक्त करें. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक उत्तराखंड में 98 फीसदी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है.

इसके लिए बाकायदा लोक निर्माण विभाग के सचिव से लेकर जिलों के अधिकारी भी लगातार मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं. हालांकि, अब सरकार की हकीकत को जानने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सड़कों पर गड्ढों को तलाशने निकले हैं. हरीश रावत ने दावा किया कि चमोली से देहरादून आते हुए उन्होंने कई ऐसी सड़कों पर सफर किया, जहां पर उन्हें गड्ढे दिखाई दिए. अब राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य में एक बार फिर से 'गड्ढा मुक्त सड़कों' पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है.

देहरादून: उत्तराखंड में बारिश, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल सड़कों में काफी मात्रा में गड्ढे हो जाते हैं. कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से वॉशआउट भी हो जाती है. इस मॉनसून में भी कई सड़कें गड्ढों के कारण लोगों के लिए मुसीबत बनी रही जिसको लेकर सरकार ने 'गड्ढा मुक्त सड़कें' अभियान चलाया और गड्ढों को भरने का काम किया.

रावत निकले गड्ढे खोजने: अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, प्रदेश के जिस भी जिले में जा रहे हैं, वहां पर सड़कों में गड्ढे ढूंढ रहे हैं. चमोली में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हरीश रावत ने कई ऐसी सड़क पर खुद कैमरा लेकर रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी, जहां पर सड़कों में गड्ढे बने हुए थे. हरीश रावत का कहना है कि सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, जबकि हकीकत में हालात धरातल पर बेहद खराब हैं. हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि, बयानों से काम नहीं चलेगा, बल्कि काम हो रहा है या नहीं, यह सड़क पर आकर देखना भी होगा.

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री अजय टम्टा ने पिथौरागढ़ में सड़कों को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी. (PHOTO-ETV Bharat)

हरीश रावत ने कहा दावे हवा हवाई: हरीश रावत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह चमोली और अल्मोड़ा के बीच मासी से भिकियासैंण तक सड़क पर भारी मात्रा में गड्ढों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. साथ ही यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो कह रही है, वह धरातल पर कितना कायम है? फिलहाल हरीश रावत लगातार सड़कों पर चलकर गड्ढे दिखा रहे हैं. हरीश रावत का कहना है कि यह हालात सिर्फ यहीं के नहीं, बल्कि कर्णप्रयाग और अन्य सड़कों के भी ऐसे ही हैं.

क्या बोले अधिकारी: उत्तराखंड में सड़कों के गड्डे कितना बड़ा मुद्दा बन गया है? इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि सचिव से लेकर सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा तक अधिकारियों से सड़कों की कंडीशन की लगातार अपडेट ली जा रही है. उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव पंकज पांडे की मानें तो राज्य में लगभग 98 प्रतिशत से भी अधिक सड़कों के गड्ढे भरने का काम पूरा हो गया है. कहीं कहीं सड़कों पर गड्ढे हैं तो उसको जल्द ठीक कर लिया जाएगा. शासन ने 31 अक्टूबर अंतिम तारीख रखी है और इस डेट तक 'गड्ढा मुक्त सड़कें' अभियान को पूरा कर लिया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री तक ने ली गड्ढों पर बैठक: वहीं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री अजय टम्टा ने भी पिथौरागढ़ में अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एंचोली से हनुमान मंदिर तक मार्ग पर हुए गड्ढों को तत्काल भरा जाए. साथ ही एलागाड़-जुम्मा सड़क (NH–09) के चौड़ीकरण के बाद बारिश और भूस्खलन से सड़क का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके पुनर्निर्माण के लिए बीआरओ द्वारा टीएसडीसी के माध्यम से जल्द तैयार किया जा रहा है. टम्टा ने कहा कि सभी ये सुनिचित करें कि सड़कों पर गड्ढे कहीं ना हो.

