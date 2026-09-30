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हरीश राणा के दर्द भरे दिन आज भी पिता की धड़कन का हिस्सा, बेटे की यादों से प्रेरित होकर जीना सीख रहे अशोक राणा

रिपोर्ट-शहजाद आबिद हरीश राणा की मौत के छह महीने बाद भी परिवार गमगीन,पिता अशोक राणा ने बेटे की याद के सहारे की नई शुरूआत

हरीश राणा के जाने के बाद पिता अशोक राणा की प्रेरणादायी कहानी
हरीश राणा के जाने के बाद पिता अशोक राणा की प्रेरणादायी कहानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2026 at 6:53 PM IST

8 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद : क्या किसी माता-पिता के लिए अपने ही जीवित बच्चे की मौत की मांग करना आसान हो सकता है? शायद नहीं. लेकिन जब ज़िंदगी 13 साल तक उम्मीद, इलाज और अंतहीन पीड़ा के बीच झूलती रहे, तो मौत भी एक राहत बन जाती है. यह कहानी है गाजियाबाद के हरीश राणा की, जो 2013 से 'परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट' (अचेतन अवस्था) में थे, और उनके सेना से सेवानिवृत्त पिता अशोक राणा की, जिन्होंने अपने बेटे की गरिमापूर्ण विदाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तक एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई लड़ी. 11 मार्च 2026 को अदालत ने हरीश को इच्छा मृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की अनुमति दे दी. आज भले ही हरीश इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन पिता के दिल में दर्द पहले से कहीं ज़्यादा है. उन्होंने इस दुख के बीच भी ज़िंदगी का एक नया और साहसी रास्ता तलाश लिया है.

पिता अशोक राणा की दिनचर्या

सुबह के करीब 4 बजे ही अशोक राणा का दिन शुरू हो जाता है. आंख खुलते ही सबसे पहले उन लोगों को याद करते हैं, साथ देने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. जिन्होंने उनके परिवार के सबसे मुश्किल दौर में उनके साथ दिया. प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अब उनके साथ नहीं है और उन लोगों के लिए भी जो मुश्किल समय में उनके परिवार के साथ डटकर खड़े रहे. प्रार्थना पूर्ण होने के बाद कुछ वक्त एक्सरसाइज करते हैं. रोजमर्रा के काम पूरे करते हैं और करीब 9:00 बजे अपने कियोस्क पर पहुंच जाते हैं. शाम करीब 6:30 तक उनका अधिकांश समय इस पर ही बीतता है. वह खुद को लगातार व्यस्त रखते हैं. ग्राहकों से बात करते हैं. सामान तैयार करते हैं लोगों को मोटिवेट करते हैं. उनकी कोशिश वही रहती है कि खाली समय कम से कम मिले.

हरीश राणा की यादों से प्रेरित होकर जीना सीख रहे पिता अशोक राणा (ETV Bharat)

हरीश की कहानी एक लंबे इंतजार की कहानी

हरीश की कहानी सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी. यह एक परिवार के उस लंबे इंतजार की कहानी थी. जिसमें हर दिन उम्मीद के साथ शुरू होता था और अनिश्चितताओं के साथ समाप्त हो जाता था. एक तरफ अस्पताल और इलाज था. दूसरी तरफ परिवार की भावनाएं. समय गुजरता जा रहा था लेकिन हरीश की हालत में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया जिसकी परिवार को सालों से उम्मीद थी. फिर 11 मार्च का वह फैसला आया जिसने देश भर में इस मामले को चर्चा में ला दिया.किसी अदालत के फैसले के बाद कागजों पर एक मामला खत्म हो सकता है. परिवार के भीतर चल रही कहानी कभी खत्म नहीं होती.

बेटे की यादों से प्रेरित होकर जीना सीख रहे अशोक राणा
बेटे की यादों से प्रेरित होकर जीना सीख रहे अशोक राणा (ETV Bharat)

25 मार्च 2026 को हरीश को दी गई अंतिम विदाई

हरीश के पिता के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ. 25 मार्च 2026 को दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित श्मशान घाट में हरीश को अंतिम विदाई दी गई. परिवार के लोग शुभचिंतक और आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग वहां मौजूद रहे. हरीश की मां निर्मला देवी ने अपने बेटे को अंतिम विदाई दी. उनके पिता अशोक राणा ने वहां मौजूद लोगों से रोने की बजाय यह कहा कि अब उनका बेटा एक बेहतर जगह पर है.अशोक राणा कहते हैं,"खुद को अधिकतर समय व्यस्त रखता हूं. खुद को व्यस्त रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मैं व्यस्त रहता हूं तो मेरा ध्यान उधर नहीं जाता है." यह छोटी सी बात अशोक राणा के भीतर चल रहे विचारों को बयां कर देती है.

इच्छा मृत्यु पर कोर्ट का रूख
इच्छा मृत्यु पर कोर्ट का रूख (ETV Bharat)

रोजी रोटी का सहारा बना कियोस्क

हरीश के परिवार को मुश्किल समय में प्रशासन और सरकार की ओर से मदद की गई. अशोक राणा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई थी. प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से यह सहायता राशि परिवार तक पहुंची. इसके अलावा प्रशासन की ओर से कियोस्क उपलब्ध कराया गया है. जिसमें वह अपनी जीविका चला सके.

शासन प्रशासन का जताया आभार

अशोक सरकार और प्रशासन की ओर से मिले सहयोग का आभार व्यक्त करते हैं. उनका कहना है कि मुश्किल वक्त में सरकार की ओर से परिवार की मदद की गई. कुछ कामों में समय लगा, लेकिन उनके मुताबिक वादे पूरे हो रहे हैं और अभी भी परिवार को सहयोग मिल रहा है. अपनी व्यक्तिगत इच्छा व्यक्त करते हुए अशोक कहते हैं. मेरी इच्छा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलूं और उनका आभार व्यक्त करूं क्योंकि सरकार और प्रशासन ने मुश्किल वक्त में हर संभव मदद मुहैया कराई है.

दिवंगत हरीश राणा के पिता अशोक राणा
दिवंगत हरीश राणा के पिता अशोक राणा (ETV Bharat)

आत्मसम्मान नहीं छोड़ा

अशोक राणा के बारे में उनके आसपास के लोग एक बार जरूर बताते हैं. उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना आत्म सम्मान नहीं छोड़ा. उनका मानना है कि इंसान को अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए. उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, जब तक हमारा शरीर है तब तक हमें काम करना चाहिए. काम सबसे महान है और अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा.

दिवंगत हरीश राणा के पिता अशोक राणा
दिवंगत हरीश राणा के पिता अशोक राणा (ETV Bharat)

कभी किसी से मदद नहीं लेते

अशोक राणा की यही सोच शायद उनके जीवन का आधार बन चुकी है. हरीश के इलाज के दौरान परिवार ने लंबा दर्द देखा है. अस्पताल, इलाज, कानूनी प्रक्रिया और सालों का इंतजार इन सबके बीच परिवार को कई तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ा लेकिन आज भी अशोक की सोच वही है. काम करना है मदद मिलती है तो उसका आभार है लेकिन जिंदगी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी खुद उठानी है. हालांकि, वह व्यक्तिगत रूप से किसी से मदद नहीं लेते हैं.

कोमा में कैसे गए हरीश
कोमा में कैसे गए हरीश (ETV Bharat)

उसूलों से समझौता नहीं करते

अशोक ने कियोस्क को सिर्फ कमाई का माध्यम नहीं बनाया है. उन्होंने यहां मिलने वाले फूड आइटम को लेकर भी अपनी एक सोच तय की है. अशोक का कहना है कि वह कियोस्क पर केवल शुद्ध सामग्री बेचते हैं. तंबाकू या उससे जुड़े किसी भी तरह के उत्पादों की बिक्री नहीं करते हैं. कियोस्क पर वेजिटेबल सैंडविच, वेजिटेबल बर्गर, स्प्राउट्स और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं. अशोक बताते हैं कि उनके यहां फिटनेस को लेकर जागरूक लोग भी आते हैं.

दिवंगत हरीश राणा के पिता अशोक राणा
दिवंगत हरीश राणा के पिता अशोक राणा (ETV Bharat)

⁠खुद को रखते हैं व्यस्त

कोई एक्सरसाइज करने के बाद न्यूट्रीशनल फूड आइटम्स लेने आता है तो कोई हल्का और पौष्टिक भोजन पसंद करता है. इस तरह धीरे-धीरे कियोस्क उसे उनकी नई दिनचर्या का हिस्सा बन गया है. जहां कभी उनके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बेटे के इलाज और उसकी चिंता में गुजरा था. वहीं अब दिन का बड़ा हिस्सा इस छोटे से कियोस्क में बीत जाता है.

पीड़ा में खुद को संभाल, खुद से कभी नहीं हारे

हरीश राणा को इस दुनिया से रुखसत हुए 6 महीने हो चुके हैं लेकिन आज भी अशोक राणा के मन में हर समय उनके बेटे के विचार आते रहते हैं. बेटे के इलाज के दौरान का वक्त हो या बेटे के जाने के बाद का समय कभी भी अशोक राणा हारे नहीं. उन्होंने हमेशा मजबूती से खुद को संभाला. हरीश की यादें अशोक राणा के साथ हमेशा रहेगी लेकिन उन्होंने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. वह आज मेहनत को अपनी ताकत और कर्म को अपनी जिंदगी का रास्ता मन कर आगे बढ़ रहे हैं. सुबह की प्रार्थना से शुरू होकर कियोस्क पर मेहनत तक उनका हर दिन यही संदेश देता है की परिस्थितियों कितनी भी कठिन क्यों ना हो इंसान अगर हिम्मत और आदमी सम्मान के साथ आगे बढ़ता रहे तो जिंदगी को नई दिशा दी जा सकती है. हरीश की यादों को दिल में संजोय अशोक अब अपने काम के जरिए लोगों की सेवा करना चाहते हैं.

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