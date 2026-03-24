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13 साल तक लाइफ-सपोर्ट सिस्टम से AIIMS में मृत्यु तक हरीश राणा !, जानें मांगी गयी मौत के केस में कब क्या हुआ

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive euthanasia) की इजाजत दी थी, जिसके बाद 24 मार्च को उन्होंने दिल्ली AIIMS में अंतिम सांस ली. वह 13 साल से पूरी तरह से बिस्तर पर एक आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पर थे. माता पिता ने उनके कष्ट देखकर सर्वोच्च अदालत से जिसके लाइफ-सपोर्ट को हटाने की मांग की थी. आइए जानते हैं मामले में कब -कब , क्या-क्या हुआ.

2013 में, हरीश राणा अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिसके चलते उनके सिर में चोट लग गई थी. वह पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे. तब से, वह पूरी तरह से बिस्तर पर एक आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पर थे.

याचिकाकर्ता ने अपने पिता के जरिये, सबसे पहले 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत की मांग की थी. इसपर हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता गंभीर रूप से बीमार नहीं है.

इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इलाज का खर्च उठाने का निर्देश दिया.

साल 2025 में, याचिकाकर्ता ने निपटाए गए मामले में एक विविध प्रार्थना पत्र (Miscellaneous Application) दिया, जिसमें बताया गया कि उसकी हालत खराब हो गई है और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके स्वास्थ्य की जांच के लिए एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया.

प्राइमरी मेडिकल बोर्ड ने बताया कि हरीश राणा के ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है. बताया गया कि वह सांस लेने के लिए ट्रेकियोस्टॉमी ट्यूब और खाने के लिए गैस्ट्रोस्टॉमी के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है. तस्वीरों से पता चला कि उसे बिस्तर पर होने से बहुत बड़े घाव हो गए हैं.

कोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) की ओर से गठित एक सेकंडरी मेडिकल बोर्ड से केस की जांच करने का आदेश दिया. रिपोर्ट देखने के बाद, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह एक दुखद रिपोर्ट है और वह व्यक्ति इस तरह नहीं जी सकता. आखिरी आदेश देने से पहले, 13 जनवरी को जजों ने माता-पिता से मुलाकात की.

15 जनवरी, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के परिवार की उस अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उसके लाइफ-सपोर्ट को हटाने की मांग की गई थी.

11 मार्च, 2026 को जस्टिस पारदीवाला ने मुख्य फैसला लिखा, जस्टिस विश्वनाथन ने सहमति जताते हुए अपनी राय दी. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह 2018 के कॉमन कॉज रूलिंग का पहला न्यायिक कार्यान्वयन है, जिसमें सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी गई है.

24 मार्च, 2026 को हरीश राणा ने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली.

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