ETV Bharat / bharat

कांगड़ा स्थित पैतृक गांव में होगी हरीश राणा की तेरहवीं, अस्थियां विसर्जन के बाद हरिद्वार से हिमाचल रवाना हुआ परिवार

गाजियाबाद/नई दिल्लीः इच्छामृत्यु के बाद हरीश राणा का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन कर दिया गया है. वहीं, तेरहवीं सहित अन्य सभी कर्मकांड हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित पैतृक गांव पलेटा में किए जाएंगे. बता दें कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज अंपायर सोसाइटी के रहने वाले हरीश राणा का 24 मार्च को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था.

हरीश राणा बीते 13 सालों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे. 25 मार्च को दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित श्मशान घाट में हरीश राणा का अंतिम संस्कार किया गया. 26 मार्च को हरीश राणा के पिता अशोक राणा, भाई आशीष राणा समेत परिजनों ने हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित की थी. इसके बाद हरिद्वार से ही हरीश राणा का परिवार अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हो गया.

अशोक राणा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं. कांगड़ा स्थित पैतृक गांव में ही तेरहवीं संस्कार समेत अन्य सभी धार्मिक कर्मकांड संपन्न किए जाएंगे. राज अंपायर सोसाइटी निवासी तेजस चतुर्वेदी ने बताया, बुधवार देर शाम सोसाइटी परिसर में ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था. श्रद्धांजलि सभा में अशोक राणा भी शामिल हुए थे. हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के बाद परिवार अपने पैतृक गांव रवाना हो गया है. अब 13वीं संस्कार के बाद परिवार के सभी सदस्य वापस लौटेंगे.

'सहयोग करने वालों का धन्यवाद'

हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने कहा, हमारे संघर्ष के दौरान सहयोग करने वाले सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं. सर्वोच्च न्यायालय, प्रशासनिक अधिकारी हमारे अधिवक्ता और एम्स के डॉक्टरों का हम आभार व्यक्त करते हैं. ऐसे तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया. हम अपने पड़ोसियों को भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे घर आने वाले मेहमानों का हमारी अनुपस्थिति में ख्याल रखा, उन्हें भोजन करवाया.

अशोक राणा ने आगे कहा, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल से धन्यवाद करते हैं. मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को हमारे घर भेज कर हमारा हाल-चाल पूछा गया और हमें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई.

2013 में, हरीश राणा अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिसके चलते उनके सिर में चोट लग गई थी. वह पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे. तब से, वह पूरी तरह से बिस्तर पर एक आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पर थे. याचिकाकर्ता ने अपने पिता के जरिये, सबसे पहले 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत की मांग की थी. इसपर हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता गंभीर रूप से बीमार नहीं है.