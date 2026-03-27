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कांगड़ा स्थित पैतृक गांव में होगी हरीश राणा की तेरहवीं, अस्थियां विसर्जन के बाद हरिद्वार से हिमाचल रवाना हुआ परिवार

26 मार्च को हरीश राणा के पिता अशोक राणा, भाई आशीष राणा समेत परिजनों ने हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित की थी.

कांगड़ा स्थित पैतृक गांव में होगी हरीश राणा की तेरहवीं
कांगड़ा स्थित पैतृक गांव में होगी हरीश राणा की तेरहवीं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 27, 2026 at 11:38 AM IST

5 Min Read
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गाजियाबाद/नई दिल्लीः इच्छामृत्यु के बाद हरीश राणा का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन कर दिया गया है. वहीं, तेरहवीं सहित अन्य सभी कर्मकांड हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित पैतृक गांव पलेटा में किए जाएंगे. बता दें कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज अंपायर सोसाइटी के रहने वाले हरीश राणा का 24 मार्च को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था.

हरीश राणा बीते 13 सालों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे. 25 मार्च को दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित श्मशान घाट में हरीश राणा का अंतिम संस्कार किया गया. 26 मार्च को हरीश राणा के पिता अशोक राणा, भाई आशीष राणा समेत परिजनों ने हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित की थी. इसके बाद हरिद्वार से ही हरीश राणा का परिवार अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हो गया.

अशोक राणा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं. कांगड़ा स्थित पैतृक गांव में ही तेरहवीं संस्कार समेत अन्य सभी धार्मिक कर्मकांड संपन्न किए जाएंगे. राज अंपायर सोसाइटी निवासी तेजस चतुर्वेदी ने बताया, बुधवार देर शाम सोसाइटी परिसर में ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था. श्रद्धांजलि सभा में अशोक राणा भी शामिल हुए थे. हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के बाद परिवार अपने पैतृक गांव रवाना हो गया है. अब 13वीं संस्कार के बाद परिवार के सभी सदस्य वापस लौटेंगे.

'सहयोग करने वालों का धन्यवाद'
हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने कहा, हमारे संघर्ष के दौरान सहयोग करने वाले सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं. सर्वोच्च न्यायालय, प्रशासनिक अधिकारी हमारे अधिवक्ता और एम्स के डॉक्टरों का हम आभार व्यक्त करते हैं. ऐसे तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया. हम अपने पड़ोसियों को भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे घर आने वाले मेहमानों का हमारी अनुपस्थिति में ख्याल रखा, उन्हें भोजन करवाया.

अशोक राणा ने आगे कहा, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल से धन्यवाद करते हैं. मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को हमारे घर भेज कर हमारा हाल-चाल पूछा गया और हमें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई.

2013 में, हरीश राणा अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिसके चलते उनके सिर में चोट लग गई थी. वह पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे. तब से, वह पूरी तरह से बिस्तर पर एक आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पर थे. याचिकाकर्ता ने अपने पिता के जरिये, सबसे पहले 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत की मांग की थी. इसपर हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता गंभीर रूप से बीमार नहीं है.

इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इलाज का खर्च उठाने का निर्देश दिया.

साल 2025 में, याचिकाकर्ता ने निपटाए गए मामले में एक विविध प्रार्थना पत्र (Miscellaneous Application) दिया, जिसमें बताया गया कि उसकी हालत खराब हो गई है और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके स्वास्थ्य की जांच के लिए एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया.

प्राइमरी मेडिकल बोर्ड ने बताया कि हरीश राणा के ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है. बताया गया कि वह सांस लेने के लिए ट्रेकियोस्टॉमी ट्यूब और खाने के लिए गैस्ट्रोस्टॉमी के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है. तस्वीरों से पता चला कि उसे बिस्तर पर होने से बहुत बड़े घाव हो गए हैं.

24 मार्च को ली अंतिम सांस
कोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) की ओर से गठित एक सेकंडरी मेडिकल बोर्ड से केस की जांच करने का आदेश दिया. रिपोर्ट देखने के बाद, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह एक दुखद रिपोर्ट है और वह व्यक्ति इस तरह नहीं जी सकता. आखिरी आदेश देने से पहले, 13 जनवरी को जजों ने माता-पिता से मुलाकात की.

15 जनवरी, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के परिवार की उस अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उसके लाइफ-सपोर्ट को हटाने की मांग की गई थी. 11 मार्च, 2026 को जस्टिस पारदीवाला ने मुख्य फैसला लिखा, जस्टिस विश्वनाथन ने सहमति जताते हुए अपनी राय दी. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह 2018 के कॉमन कॉज रूलिंग का पहला न्यायिक कार्यान्वयन है, जिसमें सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी गई है. 24 मार्च, 2026 को हरीश राणा ने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली.

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