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इच्छामृत्यु के बाद हरिद्वार में हरीश राणा की अस्थियां विसर्जित, भाई और पिता ने पूरा किया कर्मकांड

हरीश राणा की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित कर दी गई हैं. उनके पिता और छोटे भाई ने विधि-विधान से कर्मकांड को पूरा किया.

Harish Rana Ashes Immersed Haridwar
दिवंगत हरीश राणा के भाई और पिता (फाइल फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 26, 2026 at 10:00 PM IST

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हरिद्वार/दिल्ली: इच्छामृत्यु के बाद हरीश राणा का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन कर दिया गया है. जिसके तहत पिता अशोक राणा, छोटे भाई आशीष राणा और अन्य परिजन अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे. जहां उन्होंने तमाम कर्मकांड के बाद गंगा में अस्थियां विसर्जित की.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज अंपायर सोसाइटी के रहने वाले हरीश राणा पिछले 13 सालों से बिस्तर पर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे. 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के पिता अशोक राणा की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया था, जिसमें उन्होंने इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की मांग की थी.

बीती 24 मार्च को हरीश राणा ने एम्स ऋषिकेश में अंतिम सांस ली थी. जिसके बाद 25 मार्च की सुबह दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया. वहीं, हरीश राणा की अस्थियां लेकर पिता अशोक राणा, छोटा भाई आशीष राणा और अन्य परिजन शमशान घाट से हरिद्वार के लिए रवाना हुए. आज यानी 26 मार्च को हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित की गई.

हरीश राणा के पड़ोसी टीचर चतुर्वेदी ने बताया कि 26 मार्च की शाम चार बजे हरिद्वार में परिवार ने अस्थियां विसर्जित की. वहीं, हरीश के पिता अशोक राणा का कहना था कि 'हमारे संघर्ष के दौरान सहयोग करने वाले सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं. सुप्रीम कोर्ट, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता और एम्स के डॉक्टरों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि 'ऐसे तमाम लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया. हम अपने पड़ोसियों को भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे घर आने वाले मेहमानों का हमारी अनुपस्थिति में ख्याल रखा, उन्हें भोजन करवाया.'

इसके अलावा हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समय-समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को हमारे घर भेज कर उनका हाल-चाल पूछा और आर्थिक मदद उपलब्ध कराई.'

Harish Rana Ashes Immersed Haridwar
दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित श्मशान घाट में हरीश राणा का अंतिम संस्कार (फाइल फोटो- ETV Bharat)

हरीश राणा के साथ क्या हुआ था? दरअसल, साल 2013 में हरीश राणा चंडीगढ़ स्थित अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिसके चलते उनके सिर में चोट लग गई थी. वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे. तब से वो पूरी तरह से बिस्तर पर एक आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पर थे.

याचिकाकर्ता ने अपने पिता के जरिए सबसे पहले 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छामृत्यु की इजाजत की मांग की थी. इस पर हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि 'याचिकाकर्ता गंभीर रूप से बीमार नहीं है.'

इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इलाज का खर्च उठाने का निर्देश दिया. साल 2025 में याचिकाकर्ता ने निपटाए गए मामले में एक विविध प्रार्थना पत्र (Miscellaneous Application) दिया.

जिसमें बताया गया कि उसकी हालत खराब हो गई है और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके स्वास्थ्य की जांच के लिए एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया. प्राइमरी मेडिकल बोर्ड ने बताया कि 'हरीश राणा के ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है.'

बताया गया कि वो सांस लेने के लिए ट्रेकियोस्टॉमी ट्यूब और खाने के लिए गैस्ट्रोस्टॉमी के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ है. तस्वीरों से पता चला कि उसे बिस्तर पर होने से बहुत बड़े घाव हो गए हैं. कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली की ओर से गठित एक सेकंडरी मेडिकल बोर्ड से केस की जांच करने का आदेश दिया.

रिपोर्ट देखने के बाद जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह एक दुखद रिपोर्ट है और वो व्यक्ति इस तरह नहीं जी सकता. आखिरी आदेश देने से पहले 13 जनवरी 2026 को जजों ने माता-पिता से मुलाकात की. 15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के परिवार की उस अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उसके लाइफ-सपोर्ट को हटाने की मांग की गई थी.

11 मार्च 2026 को जस्टिस पारदीवाला ने मुख्य फैसला लिखा, जस्टिस विश्वनाथन ने सहमति जताते हुए अपनी राय दी. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह 2018 के कॉमन कॉज रूलिंग का पहला न्यायिक कार्यान्वयन है, जिसमें सम्मान के साथ मरने के अधिकार को मान्यता दी गई है. यानी इच्छामृत्यु को मंजूरी दी गई.

इच्छामृत्यु की मंजूरी मिलने के बाद डॉक्टरों ने हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट से जुड़े उपकरणों को धीरे-धीरे हटाना शुरू किया. जिसके तहत 24 मार्च 2026 को हरीश राणा ने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली. यह पहला केस था, जो इच्छामृत्यु से जुड़ा था.

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