ETV Bharat / bharat

बिहार में 10 बार विधानसभा जीत का रिकॉर्ड बनाने उतरे हरिनारायण सिंह, जानिए देश में अब तक कौन-कौन कर चुका है ये कारनामा

देश में ऐसे कई नेता हैं जिन्हों ने 10 बार विधानसभा चुनाव जीता हो. इस बार बिहार में हरिनारायण सिंह ये रिकॉर्ड बना सकते हैं.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
डिजाइन इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 29, 2025 at 8:57 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: अविनाश

पटना: देश में कुछ ही विधायक ऐसे हैं, जिन्होंने 10 बार से अधिक विधानसभा चुनाव जीतकर रिकॉर्ड कायम किया है. बिहार के विधायक अभी तक इस मुकाम को नहीं छू पाए हैं. बिहार में 9 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले तीन नेता रहे हैं, हरिनारायण सिंह, सदानंद सिंह और रमई राम. इनमें सदानंद सिंह और रमई राम का निधन हो चुका है. हरिनारायण सिंह इस बार भी चुनाव मैदान में उतरे हैं. अगर वे जीत हासिल करते हैं, तो 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे.

बिहार में इस चुनाव प्रक्रिया में जब नतीजे आएंगे तो एक रिकॉर्ड बन सकता है. रिकॉर्ड बिहार में सबसे ज्यादा बाद विधायक का चुनाव जीतने का. बिहार में अभी तक कई भी नेता 10 बार विधानसभा चुनाव नहीं जीत सका है. हालांकि देश में कई नेता ऐसे हैं जो इस मुश्किल चुनौती को हासिल कर चुके हैं.

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी से बात करते अविनाश (Etv Bharat)

देश में डबल डिजिट जीत का रिकॉर्ड:

तमिलनाडु: पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम. करुणानिधि ने 13 बार विधानसभा चुनाव जीता. वे 1957 में पहली बार विधायक बने और 2018 में निधन तक 61 वर्षों तक विधायक रहे.

महाराष्ट्र: गणपत राव देशमुख 11 बार विधानसभा चुनाव जीते और 54 वर्ष तक विधायक रहे. 1962 से शुरू हुई उनकी पारी 93 वर्ष की उम्र में संन्यास के साथ समाप्त हुई. उनका निधन 30 जुलाई 2021 को हुआ.

केरल: पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने 11 बार विधानसभा चुनाव जीता. उनकी पहली जीत 1970 में हुई.

राजस्थान: पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने 10 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीते. 10 वर्ष की उम्र में उनका बायां हाथ टूट गया था, जिसे बाद में काटना पड़ा. एक हाथ से ही उन्होंने लंबे समय तक विधायक रहने का रिकॉर्ड बनाया.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
भारत के वे दिग्गज नेता जो रिकॉर्ड बार जीत दर्ज कर चुके हैं (Etv Bharat)

बिहार में अभी तक किसी नेता ने डबल डिजिट जीत का रिकॉर्ड नहीं बनाया है. 243 विधानसभा सीटों में नालंदा जिले की हरनौत सीट ही ऐसी है, जहां से हरिनारायण सिंह यदि इस बार जीतते हैं, तो यह रिकॉर्ड छू लेंगे.

बिहार के रिकॉर्ड धारी विधायक: बिहार में नौ बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले नेताओं में हरिनारायण सिंह के अलावा सदानंद सिंह और रमई राम शामिल हैं, लेकिन दोनों का निधन हो चुका है. रमई राम ने कांग्रेस, जनता दल, लोक दल, जदयू और राजद के टिकट पर चुनाव लड़े.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
बिहार के नेता जो रिकॉर्ड बनाने के करीब हैं (Etv Bharat)

आठ बार जीत: विजेंद्र प्रसाद यादव (सुपौल), प्रेम कुमार (गया) और जीतन राम मांझी. सुरेंद्र प्रसाद यादव भी आठ बार जीते, लेकिन 2024 में सांसद चुने जाने के बाद इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे. जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बने हैं, इसलिए वे भी मैदान में नहीं हैं. विजेंद्र प्रसाद यादव और प्रेम कुमार नौवीं बार जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं.

सात बार जीत: मंत्री श्रवण कुमार आठवीं बार जीत के लिए मैदान में हैं. नंदकिशोर यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी सात बार जीते, लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे.

छह बार जीत: जदयू मंत्री विजय कुमार चौधरी, कांग्रेस के विजय शंकर दुबे और अवधेश कुमार सिंह.

पांच बार या उससे कम जीतने वाले विधायकों की संख्या सबसे अधिक है.

हरिनारायण सिंह 10वीं जीत की दहलीज पर: हरिनारायण सिंह हरनौत से चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में आता है. 2020 में उम्र सीमा पूरी होने के बाद वे बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार तैयार नहीं हुए. इस बार भी टिकट कटने की चर्चा थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता के कारण जदयू ने उन्हें मौका दिया.

हरिनारायण सिंह की जीत का सिलसिला: 1977, 1983, 1990, 2000, 2005 (फरवरी), 2005 (अक्टूबर), 2010, 2015 और 2020. अब 10वीं बार मैदान में हैं.

जनता के बीच रहना सफलता का राज: हरिनारायण सिंह कहते हैं, “जनता के बीच रहना और उनकी समस्याओं को सुनना मेरी लोकप्रियता की वजह है. उनके दुख-सुख में साथ रहता हूं. यही कारण है कि चुनाव में जनता मेरे साथ खड़ी रहती है. इस बार भी जनता और नीतीश कुमार का विश्वास मेरे साथ है. 10वीं बार जीतकर रिकॉर्ड बनाऊंगा.”

“नेताओं की लोकप्रियता उनके काम से होती है. जनता से सीधा संबंध, क्षेत्र का विकास और समस्याओं का समाधान उन्हें लोकप्रिय बनाता है. जनता ऐसे नेताओं को खोजती है, जो दुख-सुख में शामिल हों. पक्ष-विपक्ष में ऐसे कई नेता लगातार जीतते हैं. टिकट नहीं मिलने पर सदानंद सिंह जैसे नेता निर्दलीय भी जीत जाते थे. पार्टी ऐसे नेताओं का टिकट काटने से बचती है, क्योंकि यह आत्मघाती होता है.”- प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ

नेताओं के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी: एंटी-इनकंबेंसी पर प्रवीण बागी का कहना है, “जो नेता जनता की उम्मीद पर खरे उतरते हैं, उन पर एंटी-इनकंबेंसी प्रभाव नहीं डालती. क्षेत्र की आवाज बनकर विकास करना उनका काम है. नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार जैसे नेता इसी कारण जीतते रहे. विपक्षी भी उनकी तारीफ करते हैं.” प्रवीण कहते हैं, “लगातार जीतने वाले नेता जातीय और सामाजिक समीकरण ध्वस्त कर देते हैं. जो नेता क्षेत्र में नहीं रहते या विकास नहीं करते, वही जातीय समीकरण साधते हैं.”

नीतीश कुमार के विधान परिषद से आने पर बागी बोले, “कहा जाता है कि राज्य पर ध्यान देने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं. श्रीकृष्ण सिंह नॉमिनेशन के बाद क्षेत्र नहीं जाते थे, फिर भी हर बार जीतते रहे.” हरिनारायण सिंह की जीत की संभावना पर वे कहते हैं, “वे जनता के बीच रहते हैं, काम करते हैं और नीतीश का विश्वास उन पर है. इस बार भी जीत सकते हैं.”

  • नौ बार जीत: हरिनारायण सिंह.
  • आठ बार जीत: विजेंद्र प्रसाद यादव, प्रेम कुमार.
  • सात बार जीत: श्रवण कुमार.
  • छह बार जीत: विजय कुमार चौधरी.
  • उम्र बाधा, लेकिन रिकॉर्ड की उम्मीद

बिहार के रिकॉर्ड धारी विधायकों में हरिनारायण सिंह के बाद विजेंद्र प्रसाद यादव और प्रेम कुमार हैं. उम्र अधिक होने से विजेंद्र का यह अंतिम चुनाव हो सकता है. प्रेम कुमार यदि जीतते हैं, तो एक और मौका मिल सकता है, लेकिन उनकी उम्र भी कम नहीं. कुल मिलाकर, डबल डिजिट रिकॉर्ड इस बार सिर्फ हरिनारायण सिंह बना सकते हैं. अगर वे असफल रहे, तो बिहार में 10 बार लगातार जीत का रिकॉर्ड देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें:

...ये क्या कह गए अमित शाह, दरभंगा में RJD-कांग्रेस के साथ जदयू को भी लपेटा

'BJP के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल', तेजस्वी यादव के साथ रैली में गरजे राहुल गांधी

TAGGED:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
HARINARAYAN SINGH
RECORD OF WINNING ASSEMBLY ELECTION
10 बार जीतने वाले विधायक
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.