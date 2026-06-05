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पाकिस्तानी हवाला नेटवर्क केस, उत्तराखंड की एक और टीचर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने की कार्रवाई

पाकिस्तानी हवाला नेटवर्क मामले में उत्तराखंड की एक और टीचर को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरिद्वार जिले से गिरफ्तार किया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 5, 2026 at 2:23 PM IST

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हरिद्वार: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तानी कनेक्शन और रुपए को संदिग्ध ट्रांजेक्शन मामले हरिद्वार से पूजा नाम की एक और टीचर को गिरफ्तार किया है, जिसे ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू-कश्मीर पुलिस अपने साथ लेकर गई है. कुछ दिनों पहले ही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरिद्वार जिले से ही सोनम नाम की टीचर को भी गिरफ्तार किया था, जिसका भी पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था. सोनम ने ही पुलिस पूछताछ में पूजा का नाम बताया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए हरिद्वार एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि सोनम की सहेली पूजा एमएससी की पढ़ाई कर रही है और वह एक कॉलेज में बच्चों को पढ़ा भी रही थी. स्कूल में पढ़ने के दौरान ही सोनम, पूजा के संपर्क में आई थी. कॉलेज में पढ़ाते समय दोनों की दोस्ती हो गई थी.

बताया जा रहा है कि दोनों सहेलियां जम्मू-कश्मीर के ऐसे युवकों के संपर्क में थी, जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं. जम्मू-कश्मीर के युवक पूजा और सोनम को अलग-अलग माध्यमों से पैसे भेजते थे, जिन्हें दोनों सहेलियां अलग-अलग बैंक खातों से अन्य जगहों पर ट्रांसफर करती थीं.

बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस को सोनम की गिरफ्तारी के वक्त ही पूजा पर शक था. हालांकि तब पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं थे. हालांकि अब जैसे ही पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य मिले तो जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया है. पूजा के पिता ड्राइवर हैं. उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी किसी पाकिस्तानी नेटवर्क के साथ जुड़ी थी.

पूरा मामला जानिए: दरअसल, बीते रविवार को जम्मू-कश्मीर से कठुआ जिले की पुलिस उत्तराखंड पहुंची थी. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर रुड़की के पास पिरान कलियर थाना क्षेत्र के एक गांव में छापा मारा था, जिसके बाद ही पुलिस ने सोनम नाम की टीचर को गिरफ्तार किया था.

पुलिस को सोनम के पास से मोबाइल के कई सिम एटीएम कार्ड और लैपटॉप समेत कई दस्तावेज मिले थे. जांच आगे बढ़ी तो सोनम की सहेली पूजा का नाम सामने आया. इसके बाद पुलिस की जांच इस दिशा में भी आगे बढ़ी.

पुलिस की रडार पर थी पूजा: बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कनेक्शन से जुड़े जम्मू-कश्मीर के युवकों के माध्यम से करोड़ों रुपये के संदिग्ध ट्रांजेक्शन मामले में गिरफ्तार की गई पूजा की गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई. पूर्व में इसी प्रकरण में सोनम की गिरफ्तारी के बाद से ही पूजा स्थानीय पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की निगरानी में थी.

गुरुवार को पूजा के घर मारा छापा: पुलिस की शुरुआती जांच में पूजा का नाम सामने आने पर पिछले दिनों उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई थी, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया. केवल सोनम को ही गिरफ्तार किया गया था. पुलिस लगातार मामले से जुड़ी सूचनाएं साझा कर रही थीं. इस बीच साक्ष्यों को एकत्रित करने का काम जारी रहा.

बताया जा रहा है कि पुख्ता सबूत मिलने के बाद से ही जम्मू कश्मीर पुलिस बुधवार से रुड़की क्षेत्र में डेरा डाले हुए थी. आखिर में पुलिस ने बीते गुरुवार को पूजा को भी गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गई.

जानिए सोनम और पूजा तक कैसे पहुंची पुलिस: दरअसल, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कठुआ जिले में राहुल खान को गिरफ्तार किया था, जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था. राहुल खान ने पूछताछ में सोनम के बारे में बताया था, तभी पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया था.

फिर सोनम से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो अपनी एक मित्र (पूजा) के जरिए उमर नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई थी. उमर ने सोनम की अपने कजन हसीन से बात कराई गई. इसके बाद मुख्य आरोपियों की तरफ से सोनम को पार्सल के माध्यम से एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और बैंक पासबुक उपलब्ध कराई गईं.

पुलिस ने बताया था कि सोनम के पास बैंक खातों में नकदी आती थी. इसके बाद सोनम उस रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करती थी. उन्होंने बताया कि अभी तक 20 से 25 खातों में सोनम ने यह रकम ट्रांसफर की है.

पुलिस जांच में ये भी सामने आया था कि सोनम हर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बदले तय रकम कमीशन के रूप में लेती थी. इसी के जरिए उसने अभी तक बीस लाख की रकम अलग-अलग खातों में यूपीआई, एटीएम और बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर की है. इसके बदले उसे दो लाख रुपये का कमीशन भी प्राप्त हुआ है.

पुलिस अब यह पता लगा रही है कि सोनम और पूजा दोनों ने मिलकर अब तक कितने रुपये का ट्रांजेक्शन किया है और इस पैसे का इस्तेमाल कहीं संदिग्ध गतिविधियों में तो नहीं होना था. सोनम और पूजा कमीशन के लिए यह काम कर रही थी.

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