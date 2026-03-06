ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में ट्रक ड्राइवर की बेटी ने पास की UPSC परीक्षा, हासिल की 708वीं रैंक

उत्तराखंड में ट्रक ड्राइवर की बेटी ने किया कमाल, संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा परीक्षा 2025 में फातिमा ने हासिल की 708वीं रैंक

Fairuz Fathima
फैरूज फातिमा (फोटो सोर्स- Family Members)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 6, 2026 at 8:29 PM IST

Updated : March 6, 2026 at 8:39 PM IST

रुड़की: यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं. जिसमें उत्तराखंड की ट्रक ड्राइवर की बेटी ने भी अपनी मेहनत के बदौलत सफलता का कदम चूमा है. हरिद्वार जिले के पिरान कलियर क्षेत्र की रहने वाली फैरूज फातिमा ने सिविल सेवा परीक्षा में 708 वां स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है.

फातिमा के पिता पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं. फातिमा की इस सफलता से क्षेत्र और उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है. जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, वैसे ही परिजनों और रिश्तेदारों समेत स्थानीय लोगों ने उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया है.

फातिमा ने हासिल की 708वीं रैंक: दरअसल, मेहनत और हौसले के दम पर पिरान कलियर निवासी ट्रक ड्राइवर इकबाल अहमद की बेटी फैरूज फातिमा ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में 708वीं रैंक हासिल कर प्रशासनिक अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है.

पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं फैरूज फातिमा के पिता: फैरूज फातिमा के पिता इकबाल अहमद पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी. साथ ही हर परिस्थिति में उसका हौसला बढ़ाया.

Fairuz Fathima
पिरान कलियर की फैरूज फातिमा (फोटो सोर्स- Family Members)

रग्बी खिलाड़ी के रूप में भी पहचान बना चुकी है फातिमा: वहीं, पिता की इस मेहनत, त्याग और विश्वास के साथ फातिमा की लगन और कड़ी मेहनत ने यह मुकाम दिलाया है. बताया जा रहा है कि फैरूज फातिमा पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी सक्रिय रही हैं. वो उत्तराखंड की रग्बी खिलाड़ी के रूप में भी पहचान बना चुकी हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी मैनेजर पद पर हैं तैनात: खेल और शिक्षा दोनों में संतुलन बनाते हुए उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इससे पहले साल 2024 में फैरूज फातिमा का चयन भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर हुआ था और वर्तमान में वो वहीं तैनात हैं. अब सिविल सेवा की परीक्षा पास करने पर परिवार और क्षेत्र के लोगों में गर्व का माहौल है.

UPSC Civil Services Exam 2025
फैरूज फातिमा ने हासिल की 708वीं रैंक (फोटो सोर्स- https://upsconline.gov.in/CSE_2025_FR_Eng_06032026.pdf)

बेटियों के लिए बनी प्रेरणा: स्थानीय लोगों का कहना है कि फैरूज फातिमा की सफलता उन सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखती हैं. वहीं, पिरान कलियर की इस होनहार बेटी को सभी को गर्व महसूस हो रहा है.

पढ़ाई में मेधावी रही है फातिमा: बता दें कि फैरूज फातिमा शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा क्षेत्र के ही स्कूल से पूरी की और इसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की, जिसके बाद कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है.

"मेरा सपना बचपन से ही प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज और देश की सेवा करना था. आखिरकार मुझे सफलता मिल ही गई. मेरी इस उपलब्धि पर माता-पिता और परिवार के सदस्य बेहद खुश हैं."- फैरूज फातिमा, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास अभ्यर्थी

