हरिद्वार संत सम्मेलन में पहुंचे कई VIP, मुख्यमंत्रियों ने भी की शिरकत, जानिये किसने क्या कहा

हरिद्वार: भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापारिक समझौते को लेकर जहां एक और संत उत्साहित हैं तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है. सीएम धामी ने कहा इससे न केवल किसानों बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति को लाभ होगा. उन्होंने उत्तराखंड की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए कहा कि ट्रंप और मोदी की वार्ता के बाद टैरिफ 50 प्रतिशत से घटकर 18 पर आ गया है. जिसका आने वाले दिनों में फायदा होगा. योगगुरु बाबा रामदेव ने कहा अमेरिका ने जो टैरिफ कम किया है वो कोई उपहार नहीं है बल्कि भारत की ताकत है.

योगगुरु बाबा रामदेव ने कहा पूरी दुनिया को भारत की ताकत को स्वीकार करना ही पड़ेगा. आज भारत के पास आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक ताकत भी है. भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. इसलिए भारत की नीतियां और नियत विश्व के कल्याण के लिए हैं. इससे न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया को भी लाभ मिलेगा.

संत सम्मेलन में शामिल हुए कई वीआईपी: भारत माता मंदिर के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के गुरुदेव समाधि मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापना समारोह का आज दूसरा दिन रहा. दूसरे दिन आध्यात्मिक और राजनीतिक जगत की कई जानी मानी हस्तियों ने प्रतिभाग किया. इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित जम्मू के उपराज्यपाल और बिहार के राज्यपाल कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए.