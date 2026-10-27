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अभिनेत्री उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी की अफवाहों पर लगा विराम, एसएसपी ने कहा- कोर्ट के आदेश पर होगा नार्को टेस्ट

अभिनेत्री उर्मिला सनावर गिरफ्तारी मामला ( Photo-ETV Bharat )

25 अक्टूबर को हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस ने अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर चर्चाओं में आई अभिनेत्री उर्मिला सनावर को यूपी के सहारनपुर स्थित घर से गिरफ्तार किया था और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था. पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी ने उर्मिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस के मुताबिक आरोप है कि उर्मिला सनावर उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, उनके रविदास धाम अपने नाम करने के साथ ही 5 करोड़ रुपए भी मांग रही है. साथ ही मांग पूरी न करने पर जान से मारने की धमकी और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो फोटो अपलोड करने की धमकी भी दे रही है.