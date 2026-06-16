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सोमवती अमावस्या स्नान: हरिद्वार में 200 टन कूड़ा छोड़ गए श्रद्धालु, रात भर चला सफाई अभियान

हरिद्वार में 200 टन कूड़ा छोड़ गए श्रद्धालु ( ETV Bharat )