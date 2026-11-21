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शांतिकुंज में दो दिवसीय जन्मशताब्दी समारोह, संघ प्रमुख करेंगे शिरकत, आज होगा आगाज

शांतिकुंज में दो दिवसीय जन्मशताब्दी समारोह ( ETV Bharat )

कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी. यह जानकारी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉ. चिन्मय पंड्या ने दी. डॉ. चिन्मय पंड्या ने बताया यह आयोजन माता भगवती देवी शर्मा की जन्मशताब्दी वर्ष के दूसरे चरण के तहत किया जा रहा है. इससे पहले जन्मशताब्दी समारोह का आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया. जिसमें 20 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया.उस समारोह में माता भगवती देवी शर्मा की स्मृति में डाक टिकट का अनावरण भी किया गया.