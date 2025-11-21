ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड से फिर उठी सनातन बोर्ड की मांग, संतों का लव जिहाद पर भी आया बड़ा स्टेटमेंट, जानिए क्या कहा?

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार के अमेरिकन आश्रम में विश्व सनातन महापीठ की उद्घोषणा और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी और परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज समेत कई साधु संत व स्थानीय लोग मौजूद रहे. संत समागम में संतों ने जहां देश की शिक्षा प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए तो वहीं कुछ संतों ने सनातन बोर्ड की मांग को दोहराया. इसके अलावा हरिद्वार को मांस मदिरा मुक्त किए जाने की पुरजोर तरीके से बात कही गई. भूपतवाला क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जहां देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग की तो वहीं उन्होंने तीर्थ स्थलों को मांस और मदिरा से मुक्त किए जाने की भी बात कही. उत्तराखंड से फिर उठी सनातन बोर्ड की मांग (ETV Bharat) हरिद्वार को भी मांस मदिरा मुक्त किया जाना चाहिए: देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अन्य तीर्थ स्थलों की तरह हरिद्वार को भी मांस मदिरा मुक्त किया जाना चाहिए. सनातन की रक्षा के लिए हम सबको मिलकर सरकारों से इसके लिए निवेदन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य धर्मों के बच्चों को धर्म की शिक्षा दी जाती है, उसी तरह से सनातन को बचाने के सनातन बोर्ड बनाया जाना चाहिए और अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए.