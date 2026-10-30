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सारा अली खान फतवा मामला: एक्ट्रेस के समर्थन में उतरे हरीश रावत, संतों ने भी तारीफ

सारा अली खान के खिलाफ फतवे की निंदा ( Etv Bharat )

हरिद्वार: एक्ट्रेस अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी अभिनेत्री सारा अली खान 25 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम के दर्शन करने गई थीं. इससे बरेली के मौलाना भड़क गए हैं. केदारनाथ दर्शन करने पर एक्ट्रेस सारा अली खान के खिलाफ एक फतवा जारी किया गया है. फतवा मामले में अब सारा अली खान को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और संतों का समर्थन मिला है.

केदारनाथ के दर्शन करने पर सारा अली खान के खिलाफ फतवा: बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी किया है. रजवी का कहना है कि इस्लाम और शरीयत के अनुसार, किसी मुसलमान का मंदिर में पूजा करना गैर-कानूनी और वर्जित है. उन्होंने कहा कि सारा अली खान को अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए. इसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. हरिद्वार के साधु-संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.