सारा अली खान फतवा मामला: एक्ट्रेस के समर्थन में उतरे हरीश रावत, संतों ने भी तारीफ
Sara Ali Khan Controversy सारा अली खान के खिलाफ फतवा 'ऑल इंडिया मुस्लिम जमात' के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जारी किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 4:34 PM IST
हरिद्वार: एक्ट्रेस अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी अभिनेत्री सारा अली खान 25 अक्टूबर 2026 को उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम के दर्शन करने गई थीं. इससे बरेली के मौलाना भड़क गए हैं. केदारनाथ दर्शन करने पर एक्ट्रेस सारा अली खान के खिलाफ एक फतवा जारी किया गया है. फतवा मामले में अब सारा अली खान को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और संतों का समर्थन मिला है.
केदारनाथ के दर्शन करने पर सारा अली खान के खिलाफ फतवा: बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी किया है. रजवी का कहना है कि इस्लाम और शरीयत के अनुसार, किसी मुसलमान का मंदिर में पूजा करना गैर-कानूनी और वर्जित है. उन्होंने कहा कि सारा अली खान को अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए. इसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. हरिद्वार के साधु-संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
सारा अली खान के खिलाफ फतवे पर विहिप अध्यक्ष की प्रतिक्रिया: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के केदारनाथ जाने के बाद जारी हुए फतवे पर साधु संतों और विहिप नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है. सारा अली खान के खिलाफ फतवा जारी होने के बाद विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि धार्मिक सहिष्णुता और अहिष्णुता का प्रश्न केवल हिंदुओं के साथ उठाया जाता है. गरबा देवियों की पूजा का पर्व है. गरबा में किसी के भी आने के लिए कहा जाता है. जबकि काबा में सब लोगों को आने के लिए कोई नहीं कहता है. सारा अली खान मंदिर में गईं और उसके खिलाफ फतवा जारी करना, वो समझते हैं यह एक अतिवादी काम है. समाज का एक वर्ग जो जिहाद की ही बात करता है. ऐसे विषय उसके द्वारा ही उठाए जाते हैं. इसलिए इस्लाम धर्म को इसके बारे में सोचना चाहिए.
स्वामी चिदानंद बोले सारा अली की तारीफ होनी चाहिए: वहीं, अभिनेत्री सारा अली खान के खिलाफ फतवा जारी किए जाने के सवाल पर परमार्थ निकेतन परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज ने भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि अच्छा और नेक कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के फतवे जारी नहीं होने चाहिए. ऐसे कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए, न कि उनका विरोध किया जाना चाहिए.
स्वानी जितेंद्रानंद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला: वहीं अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि हिंदुओं के मंदिर और तीर्थस्थल केवल पर्यटन के केंद्र नहीं, बल्कि आस्था और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र हैं. स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं में आस्था रखता है, तो उसकी अभिव्यक्ति भी दिखाई देनी चाहिए. इस दौरान उन्होंने तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया.
डांडिया जैसे आयोजनों में मुस्लिम परिवारों को होना चाहिए शामिल: वहीं, डांडिया जैसे हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में मुस्लिम युवकों की भागीदारी के सवाल पर भी उन्होंने अपनी राय रखी. स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदुओं के त्योहारों में मुस्लिम युवकों के साथ-साथ उनके परिवारों की भी सहभागिता होनी चाहिए. धार्मिक स्थलों की मर्यादा, आस्था और त्योहारों में सहभागिता को लेकर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है.
सनातन परंपरा सुपर ऋषि इंटेलिजेंस का स्रोत: परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने एआई के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए सनातन परंपरा को सुपर ऋषि इंटेलिजेंस का स्रोत बताया. उन्होंने कहा कि सनातन ने समाज को दृष्टि और दिशा देने का काम किया है. सनातन की परंपरा में विज्ञान, चिंतन, भव्यता और दिव्यता का समावेश है. आज सनातन पर बहुत प्रहार हो रहे हैं. ऐसे में एकता ही इसका एकमात्र उपाय है.
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस विवाद पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा,
आज एक चिंताजनक मगर महत्वपूर्ण बयान समाचार पत्र में पढ़ने को मिला.सारा अली खान श्रद्धापूर्वक केदारनाथ पहुंचती हैं, पिछली बार भी पहुंचीं, इस बार भी पहुंचीं. वो नवाब पटौदी व शर्मिला टैगोर जी की पोती हैं और सैफ अली खान की बेटी हैं. उनकी आस्था है लेकिन साथ-साथ अपने धर्म का भी पालन करती हैं, जो धर्म उनको पिता से मिला है. मगर कुछ कूपमंडूक लोग हैं, वो उनके वहां जाने को लेकर के फतवा जारी कर रहे हैं. भैया, ये कट्टरपंथिता कहां ले करके जाएगी हमको, हमारे समाज को, हमारे देश को, इस पर विचार करना चाहिए. धर्मपरायण होना एक बात है और कट्टर होना एक बात है.
आप मुलायम रह करके भी धर्मपरायण हो सकते हैं. अपने धर्म का पालन करिए, अपने धर्म के गुणों का प्रचार करिए. मगर कोई किसी देवता में आस्था रख रहा है, आप किसी को आस्था रखने से क्यों रोक रहे हैं? मैं जानता हूं इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती है मगर आस्था और मूर्ति पूजा में अंतर है. कोई आस्था रख रहा है, किसी स्थल में जा रहा है और वहां से हो सकता है वो ध्यान लगाकर के अल्लाह को भी याद कर रहे हों क्योंकि दुनिया में सभी भूमि नारायण की है, सभी भूमि अल्लाह की है, सभी भूमि गॉड की है, भगवान की है. कट्टरपंथिता से समाज और भारत यूं ही बड़ा दुखी है. जब भी ऐसे समाचार मैं पढ़ता हूं, चाहे किसी पक्ष से हों, इधर-उधर, दोनों तरफ आजकल कमी नहीं है ऐसे पहलवानों की जो केवल अपनी को चर्चा में लाने के लिए समाज को दंश देने का काम करते हैं. ये दोनों तरफ हैं- ये हिंदुओं में भी हैं, ये मुसलमानों में भी हैं और मगर ये किसी के हितैषी नहीं हैं, न हिंदू के हितैषी हैं, न मुसलमान के हितैषी हैं. ये धर्म और अपने धर्म के भी हितैषी नहीं हैं.
सनातन के मूल संदेश को समझने और अपनाने की जरूरत: आज शुक्रवार 30 अक्टूबर को को हरिद्वार पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित 52वें अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने कहा कि सनातन बांटने और काटने की यात्रा नहीं है. सनातन इस वतन को खुशहाल देखना चाहता है. उन्होंने कहा कि 500 वर्षों तक राम मंदिर की प्रतीक्षा ने धैर्य और एकता का संदेश दिया है. सनातनी एक रहें और नेक रहें, यही सनातन का संदेश है. इस संदेश में भव्यता और दिव्यता के साथ विज्ञान और गहन चिंतन भी समाहित है. उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र था और हमेशा एक राष्ट्र बना रहेगा. इसी विषय पर संत समाज अपना चिंतन कर रहा है. देश और समाज को एकजुट रखने के लिए सनातन के मूल संदेश को समझने और अपनाने की जरूरत है.
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