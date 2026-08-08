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बाइक पर 500 हॉर्न लगाकर हरियाणा से हरिद्वार पहुंचा कांवड़ियां, पुलिस ने लिया एक्शन, वीडियो आया सामने

जानकारी के अनुसार हरियाणा के फरीदाबाद जिले का रहने वाला अमन कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचा. उसने अपनी बाइक को अलग अंदाज में मोडिफाइड कराया हुआ हैं. बाइक पर करीब 500 हॉर्न लगाए गए है. इसके अलावा बाइक में कई साइलेंसर और अन्य कई अन्य बदलाव भी किए हैं.

हरिद्वार : धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है. हरिद्वार कांवड़ मेले में कांवड़ियों के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. कोई आकर्षक कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंच रहा है तो कोई अपने अलग अंदाज से लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसी बीच 500 हॉर्न लगी एक मोडिफाइड बाइक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पुलिसकर्मी बाइक को ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है. वैसे बाइक को पुलिस ने सीज कर दिया है.

कांवड़ मेले के दौरान यह बाइक लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. इस बाइक को देखने के लिए हरिद्वार में लोगों की भीड़ भी जुटी. पुलिस के अनुसार सात अगस्त को बाइक को कनखल क्षेत्र के शंकराचार्य चौक पर चेकिंग के दौरान रोका गया था. बाइक में बड़ी संख्या में हॉर्न लगे होने और उसे नियमों के विपरीत मोडिफाइड किए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई की.

पुलिस ने बाइक को सीज कर दिया है. सात अगस्त को एक पुलिसकर्मी बाइक को कनखल थाने में लेकर जा रहा था, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल वीडियो में बाइक पर बड़ी संख्या में लगे हॉर्न साफ दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कांवड़ मेले के दौरान इस तरह के वाहनों से दूसरे श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस लगातार नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रही है.

कनखल थाने के एसएसआई अनुज कुमार ने बताया कि सात अगस्त को शंकराचार्य चौक पर चेकिंग के दौरान कई सारे हॉर्न लगी मोडिफाइड बाइक को सीज किया गया था. बाइक में नियमों के विपरीत बदलाव किए गए थे. इसके चलते बाइक का चालान कर उसे सीज कर दिया गया.

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