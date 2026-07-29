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कांवड़ मेले का ट्रैफिक प्लान जारी, 18 सुपर जोन बनाए गए, 11 अगस्त तक ऐसी रहेगी हरिद्वार की यातायात व्यवस्था

11 अगस्त तक हरिद्वार के ट्रैफिक प्लान में बदलाव ( ETV Bharat )