अंकिता भंडारी हत्याकांड, पुलिस ने लिया एक्शन, उर्मिला सनावर के घर चस्पा किया नोटिस

अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कंट्रोवर्सी के बाद उर्मिला सनावर की मुश्किल भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जानिए कैसे.

Published : January 1, 2026 at 3:45 PM IST

देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड की वजह से चर्चाओं में आई उर्मिला सनावर पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. उर्मिला सनावर पर हरिद्वार और देहरादून में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने उर्मिला सनावर के यूपी के सहारनपुर में स्थित घर पर नोटिस चस्पा किया है. उर्मिला सनावर से पहले पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के हरिद्वार स्थित घर पर भी नोटिस चस्पा किया था और थाने में तलब किया था, लेकिन वो भी अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुए.

पहले जानिए उर्मिला सनावर कौन हैं: उर्मिला सनावर खुद को बीजेपी की पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी कहती हैं. वहीं सुरेश राठौर की तरफ से साफ किया गया है कि उर्मिला सनावर उनकी पत्नी नहीं हैं. दोनों के बीच इस बात को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर झगड़े होते हैं. दोनों एक-दूसरे पर कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगा चुके हैं. उर्मिला सनावर यूपी के सहारनपुर जिले में रहती हैं.

अब जानिए पूरा मामला: हुआ ये है कि बीते दिनों उर्मिला सनावर ने अपनी और पूर्व विधायक सुरेश राठौर की फोन पर हुई बातचीत का एक ऑडियो जारी किया था, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया है. उर्मिला सनावर ने अपने वीडियो में उस कथित वीआईपी का जिक्र किया था, जिसकी चर्चा इस केस में पहले दिन से हो रही है. उर्मिला सनावर ने कथित वीआईपी का नाम भी खोला था. तभी से उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर चर्चाओं में हैं.

इसके बाद उर्मिला सनावर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कई और वीडियो जारी किए थे, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में खलबली मची हुई है. उर्मिला सनावर के वीडियो को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी और बीजेपी सरकार को भी जमकर घेरा था.

इन वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी नेता आरती गौड़ ने देहरादून में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसके अलावा शिरोमणि गुरु रविदास महापित के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने भी हरिद्वार में एक मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर की आपसी लड़ाई में समाज और धर्म का अपमान किया जा रहा है.

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज की. पहले जहां पुलिस ने सुरेश राठौर के घर पर नोटिस चस्पा कर उन्हें थाने में पेश होने को कहा था तो वहीं अब हरिद्वार पुलिस सहारनपुर पहुंची और उर्मिला सनावर के घर भी नोटिस चस्पा किया है. नोटिस में दोनों को हरिद्वार पुलिस के समक्ष आकर वह अपना पक्ष रखने को कहा गया है.

पुलिस दोनों ही लोगों (उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर) को लगातार बुला रही है, लेकिन कोई भी घर पर मौजूद नहीं है.

इस मामले में दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज है. ऐसे में अगर वह पुलिस का सहयोग नहीं करते हैं तो पुलिस को अन्य तरीकों से उनको बुलाना पड़ेगा. मामला बेहद गंभीर है. लिहाजा पुलिस का सहयोग अगर यह करते हैं तो बेहतर रहेगा.
-प्रमेंद्र डोभाल, हरिद्वार एसएसपी-

उधर देहरादून में हुए मुकदमे के बाद देहरादून पुलिस भी उर्मिला सनावर का ट्रैक रिकॉर्ड इकट्ठा करने में लग गई है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिरकार महिला के खिलाफ पहले कौन-कौन से मामले दर्ज हैं और उन आरोपों में कितनी सत्यता है.

