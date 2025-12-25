ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: गैंगस्टर विनय त्यागी पर फायरिंग मामला, गोली मारने वाले दोनों बदमाश अरेस्ट

गैंगस्टर विनय त्यागी को गोली मारने वाले बदमाश गिरफ्तार ( PHOTO- ETV Bharat )