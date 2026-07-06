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₹20 हजार देकर पंजाब से खरीदे 1 लाख के नकली नोट, हरिद्वार खपाने पहुंची ठग बाप-बेटों की जोड़ी, 84 हजार की जाली करेंसी बरामद

हरिद्वार में जाली करेंसी गिरोह का भंडाफोड़ ( ETV Bharat )