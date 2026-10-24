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हरिद्वार में दौड़ेंगी गोल्फ कार्ट, ₹20 में कर सकेंगे सफर, बुजुर्ग और महिला श्रद्धालुओं को मिलेगी वरीयता

हरिद्वार में दौड़ेंगी गोल्फ कार्ट ( PHOTO- ETV Bharat )

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है. जहां परिवहन विभाग हरिद्वार में कई सालों बाद सिटी बसें चलाएगा, वहीं नगर निगम प्रशासन ने भी गोल्फ कार्ट वाहन चलाने की कवायद शुरू कर दी है. पहले चरण में 20 गोल्फ कार्ट चलाने की योजना है. इनका संचालन पोस्ट ऑफिस तिराहे से हरकी पैड़ी होते हुए भीमगोड़ा तक किया जाएगा. इस रूट के लिए प्रति यात्री 20 रुपए किराया निर्धारित किया गया है. योजना शुरू होने से खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं और पैदल चलने में परेशानी महसूस करने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलने की उम्मीद है.

हरिद्वार में रोजाना करीब 20 हजार श्रद्धालु हरकी पैड़ी पर गंगा स्नान, अस्थि विसर्जन और अन्य पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं. करीब तीन साल पहले पोस्ट ऑफिस से भीमगोड़ा तक जाने वाली सड़क को जीरो जोन घोषित कर दिया था. यहां रिक्शा, कार और बस जैसे वाहनों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया था. जीरो जोन होने के बाद बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से उतरकर हरकी पैड़ी जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मजबूरी में उन्हें करीब दो किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती है. वाहनों के जाम के कारण यह जीरो जोन बनाया गया, लेकिन इससे बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं को दिक्कत उठानी पड़ रही है.