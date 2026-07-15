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हरिद्वार मनसा देवी मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, तीन साल पुराना है वीडियो, जानिये इसकी पूरी सच्चाई

दान व्यवस्था पर फिर उठे सवाल: उत्तराखंड में हाल ही में बदरीनाथ धाम के दानपात्र से कथित हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद मंदिरों में दान प्रबंधन को लेकर लोगों की नजरें और अधिक संवेदनशील हो गई हैं. ऐसे माहौल में मनसा देवी मंदिर का यह वीडियो सामने आने से लोगों के बीच चर्चा और तेज हो गई है कि क्या मंदिरों में दान व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है?

वीडियो में क्या दिख रहा है?: वायरल वीडियो में मंदिर के अंदर बैठा एक व्यक्ति अपनी कुर्ते की जेब में कुछ रखता हुआ दिखाई देता है. इसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. हालांकि वीडियो की सत्यता और उसमें दिख रही पूरी घटना की पुष्टि नहीं हो रही है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब तीन वर्ष पुराना है, लेकिन हाल के दिनों में इसे दोबारा वायरल किया जा रहा है.

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों मंदिरों के दान और उसकी पारदर्शिता को लेकर बहस तेज है. बदरीनाथ धाम में दानपात्र से कथित हेराफेरी के मामले में पुलिस कार्रवाई के बाद अब हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मनसा देवी मंदिर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में मंदिर परिसर के अंदर बैठा एक व्यक्ति अपनी जेब में कुछ रखते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. लोग मंदिरों में दान व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं.

हाल ही में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मनसा देवी मंदिर के प्रमुख महंत रवींद्र पुरी ने मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया था. नए ड्रेस कोड में कुर्तों की जेब हटाई गई है. इस फैसले को दान व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. ऐसे समय में पुराना वीडियो सामने आने के बाद इस फैसले को लेकर भी नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

वीडियो तीन साल पुराना, साजिश के तहत वायरल: ईटीवी भारत से बातचीत में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और मनसा देवी मंदिर के प्रमुख महंत रवींद्र पुरी ने ने वायरल वीडियो को लगभग तीन साल पुराना बताया. उन्होंने कहा यह वीडियो वर्तमान घटना नहीं है बल्कि पुराने मामले को कुछ लोग सुनियोजित तरीके से दोबारा वायरल कर रहे हैं. उन्होंने कहा वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति मंदिर से जुड़ा कर्मचारी है. कुछ लोग संगठन को बदनाम करने की नीयत से इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है.

वीडियो में दिख रहे महेश दुबे ने दी सफाई: वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे महेश दुबे ने भी ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत की. उन्होंने स्वीकार किया कि वीडियो उन्हीं का है. यह करीब तीन साल पुराना है. महेश दुबे ने दावा किया कि वीडियो में वह किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं कर रहे थे. सामने बैठे एक श्रद्धालु द्वारा दिए गए 50 रुपये अपनी जेब में रख रहे थे. उनका कहना है कि इस वीडियो को अधूरा दिखाकर कुछ लोग षड्यंत्र के तहत वायरल कर रहे हैं. इसे अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है.



गार्ड से मैनेजर बनने तक का सफर: बातचीत के दौरान महेश दुबे ने बताया कि वर्ष 2006-07 तक वह मनसा देवी मंदिर में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्यरत थे. बाद में उन्हें मंदिर प्रबंधन में अलग-अलग जिम्मेदारियां मिलीं. वर्तमान में वह मनसा देवी मंदिर में मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे हैं.

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