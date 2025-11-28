ETV Bharat / bharat

हरिद्वार कुंभ 2027 स्नान तिथियों की घोषणा, सरकार के फैसले के साथ दिखे साधु संत

हरिद्वार अर्ध कुंभ का पूर्ण कुंभ की तर्ज पर होगा आयोजन, 'शाही' की जगह 'अमृत' स्नान का दिया गया नाम, जानिए कुंभ स्नान की तिथियां

Haridwar Kumbh Mela 2027
हरिद्वार कुंभ 2027 की तिथियां (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 28, 2025 at 4:13 PM IST

5 Min Read
हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 (अर्ध कुंभ) के स्नान तिथियों का ऐलान हो गया है. जनवरी से अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में चार अमृत (शाही) स्नान होंगे. पहली बार हरिद्वार में अर्धकुंभ का पूर्ण कुंभ की तर्ज पर आयोजन होगा, जो सदियों पुरानी परंपरा में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है. साधु संतों ने भी अर्ध कुंभ मेले को पूर्ण कुंभ मेले की तर्ज पर आयोजित करने पर सहमति भी जता दी है.

हरिद्वार कुंभ मेला 2027 को बैठक आयोजित: दरअसल, हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के सफल आयोजन को लेकर अखाड़ों के साथ आयोजित बैठक की गई थी. जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए. यह बैठक डामकोठी में हुई. इस बैठक में सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शामिल हुए. बैठक में सभी 13 अखाड़ों के दो-दो सचिवों को आमंत्रित किया गया था.

हरिद्वार अर्ध कुंभ का पूर्ण कुंभ की तर्ज पर होगा आयोजन (वीडियो- ETV Bharat)

साधु संतों से सीएम धामी ने मांगे सुझाव: इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने सभी साधु संतों को फूलमाला और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया. वहीं, कुंभ मेले के भव्य आयोजन के लिए सीएम धामी ने सभी संतों से सुझाव भी मांगे. सीएम धामी ने साधु संतों से सभी सुझावों को कुंभ मेले में शामिल करने का आश्वासन दिया.

"कुंभ मेले को लेकर सभी साधु संतों ने अपना आशीर्वाद और सहयोग देने की बात कही है. कुंभ में अखाड़ों और साधु संतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. आज सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. निश्चित रूप से कुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन कराया जाएगा. सरकार साधु संतों की मांग पर सभी तैयारियां कर रही है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

वहीं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि इस अर्ध कुंभ को सरकार पूर्ण कुंभ के रूप में आयोजित कर रही है. जिसमें सभी साधु संतों की सहमति है.

"ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, इस बार उज्जैन कुंभ एक साल बाद होगा. सरकार पहली बार अर्ध कुंभ को कुंभ मेले के रूप में आयोजित करने जा रही है. सभी साधु संत सरकार के साथ हैं."- महंत रविंद्र पुरी महाराज, अध्यक्ष, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद

वहीं, निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी महाराज का कहना है कि हरिद्वार कुंभ को लेकर संतों में कोई मतभेद नहीं है. सभी का समर्थन सरकार को है.

Haridwar Kumbh Mela 2027
अखाड़ों के सचिवों के संग सीएम धामी (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"आज विधिवत रूप से कुंभ मेले की घोषणा कर दी गई है. सभी अखाड़े सरकार के साथ हैं. कुंभ को लेकर किसी तरह का भेद संतों में नहीं है. उत्तराखंड में ऐतिसाहिक रूप से कुंभ का सफल आयोजन होगा."- महंत रविंद्र पुरी महाराज, सचिव, निरंजनी अखाड़ा/अखाड़ा परिषद

अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक हरि गिरि महाराज ने भी अपनी बात रही थी. उनका कहना है कि कुंभ के स्नान पर्व आदि प्राचीन तिथियों के अनुसार ही संपन्न होंगे.

"आज बैठक में तय हो गया कि कुंभ का भव्य आयोजन किया जाएगा. सभी अखाड़ों ने भी सहमति जताई है. प्राचीन तिथियों के अनुसार ही कुंभ के स्नान पर्व आयोजित होंगे."- हरि गिरि महाराज, महामंत्री, अखाड़ा परिषद

हरिद्वार अर्ध कुंभ स्नान की तिथियां घोषित, चार अमृत (शाही) स्नान भी शामिल: वहीं, बैठक में 10 स्नान की तिथियां घोषित कर दी गई. जिनमें चार शाही स्नान भी शामिल हैं. जनवरी से अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में पहली बार साधु-संतों के साथ चार शाही स्नान होंगे. साधु संतों ने 'शाही' के स्थान पर 'अमृत स्नान' नाम दिया है. पहली बार हरिद्वार में 'अर्ध कुंभ' का 'पूर्ण कुंभ' की तर्ज पर आयोजन होगा, जो सदियों पुरानी परंपरा में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है.

Haridwar Kumbh Mela 2027
हरिद्वार अर्ध कुंभ की तिथियां (फोटो- ETV Bharat GFX)

प्रमुख स्नान पर्व की तिथियां -

  • 14 जनवरी 2027 (मकर संक्रांति)
  • 6 फरवरी 2027 (मौनी अमावस्या)
  • 11 फरवरी 2027 (बसंत पंचमी)
  • 20 फरवरी 2027 (माघ पूर्णिमा)
  • 6 मार्च 2027 (महाशिवरात्रि) पहला अमृत स्नान
  • 8 मार्च 2027 (सोमवती/फाल्गुन अमावस्या) दूसरा अमृत स्नान
  • 14 अप्रैल 2027 (मेष संक्रांति/वैशाखी) तीसरा अमृत स्नान
  • 20 अप्रैल 2027 (चैत्र पूर्णिमा) चौथा शाही यानी अमृत स्नान

अन्य तिथियां

  • 7 अप्रैल नव संवत्सर
  • 15 अप्रैल रामनवमी का स्नान भी शामिल

कार्यक्रम में नहीं पहुंचे आह्वान अखाड़े के सचिव: कुंभ मेले को लेकर मेला प्रशासन की ओर से सभी 13 अखाड़ों के दो-दो सचिवों को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आह्वान अखाड़े के सचिव बैठक में नहीं पहुंच पाए.

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि आह्वान अखाड़ा, जूना अखाड़े के साथ अमृत स्नान करता है. उनके महंत इस समय हरिद्वार से बाहर हैं, इसलिए वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके. प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ अखाड़े के सचिव या महंत ही कुंभ मेले की बैठक में शामिल होते हैं.

