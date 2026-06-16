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उत्तराखंड में शुरू हुआ किसान महाकुंभ, जमकर गरजे राकेश टिकैत, भूमि अधिग्रहण पर दिया बयान

हरिद्वार:वीआईपी घाट पर मंगलवार से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के चार दिवसीय किसान महाकुंभ की शुरुआत हो गई है. किसान महाकुंभ में किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी. उन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा. किसान महाकुंभ के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत बड़ी संख्या में किसान उपस्थित हुए. इस दौरान राकेश टिकैत ने भूमि अधिग्रहण पर सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि कम दामों पर किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है.

राकेश टिकैत ने कहा किसान महाकुंभ में देश के अलग-अलग राज्यों से हजारों किसान पहुंचे हैं. सभी किसान यहां अपनी बात रखेंगे. उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ में किसानों के जंगल काटे जा रहे हैं. उन्हें उजड़ा जा रहा है. जिस तरह से एनपीए होगा वह अमेरिका के साथ समझौते के जरिए होगा. इससे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में सेब की खेती करने वाले किसान बर्बाद हो जाएंगे. राकेश टिकैत ने कहा भूमि अधिग्रहण का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है. सस्ते दामों पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है. जबरदस्ती किसने की जमीन खरीदी जा रही है. स्मार्ट मीटर से देश का आम आदमी तंग है. किसान उनकी आवाज को उठा रहा है. किसानों को आज भी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है. एमएसपी, किसान ऋण, भूमि अधिग्रहण और एमएसपी जैसे मुद्दों पर देशभर में मीटिंग हो रही है. अबकी बार आरपार की लड़ाई होगी.