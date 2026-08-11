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हरिद्वार कांवड़ यात्रा में नया रिकॉर्ड! 4.80 करोड़ पहुंचा आंकड़ा, DM और SSP ने किया जलाभिषेक

हरिद्वार कांवड़ यात्रा के सफल संपन्न होने के बाद डीएम एसएसपी ने गंगा पूजन किया. साथ ही जलाभिषेक कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा.

HARIDWAR KANWAR YATRA STATISTICS
हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 1:39 PM IST

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हरिद्वार: कांवड़ मेले में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से नया रिकॉर्ड बना गया है. सावन की शुरुआत से लेकर कांवड़ मेले के समापन तक करीब 4.80 करोड़ कांवड़िए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे. बड़ी संख्या में शिवभक्तों ने हरकी पैड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान कर गंगाजल भरा और अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है. कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने के बाद मंगलवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने हरकी पैड़ी पहुंचकर मां गंगा का पूजन किया.

अधिकारियों ने विधि विधान के साथ गंगा पूजन और आरती कर प्रदेश और जनपद की सुख समृद्धि की कामना की. इसके बाद दोनों अधिकारी कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे. यहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और कांवड़ मेले के सफल आयोजन के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा.

हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2026 (ETV Bharat)

इस बार कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी. हरकी पैड़ी, हरिद्वार के प्रमुख गंगा घाटों के साथ ही कनखल, ज्वालापुर और आसपास के क्षेत्रों में भी दिन रात शिवभक्तों की आवाजाही बनी रही. गंगाजल लेकर कांवड़िए अपने गंतव्यों की ओर रवाना होते रहे. अंतिम दिनों में डाक कांवड़ियों की संख्या बढ़ने से हाईवे और प्रमुख मार्गों पर भी भारी दबाव रहा.

Haridwar Kanwar Yatra Statistics
हरकी पैड़ी पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

मेले के दौरान प्रशासन और पुलिस के सामने यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा बड़ी चुनौती रही. अभी भी कांवड़ मेला चल ही रहा है. लोग आ रहे हैं और शिवालयों में पूजा भी कर रहे हैं. पूरे कांवड़ मेले में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई. पुलिस द्वारा किसी भी तरह के दुर्व्यहार की शिकायत नहीं मिली. अभी तक कांवड़ियों का आंकड़ा 4 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गया है, शाम तक यह आंकड़ा बढ़ सकता है.

-नवनीत सिंह भुल्लर, हरिद्वार एसएसपी

हरिद्वार एसएसपी ने कहा डाक कांवड़ वाहनों की रात में रवानगी और छोटे वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई थी. सभी ने मिलकर यह मेला सम्पन्न कराया है. बैरागी कैंप पार्किंग को समय और सीमा के साथ ऑपरेट किया गया. डाक कांवड़ की वापसी को एसएसपी ने बड़ी चुनौती बताया. उन्होंने कहा एक सुदृढ़ प्लान के मुताबिक इस चुनौती से निपटा गया है.

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हरिद्वार कांवड़ यात्रा में नया रिकॉर्ड (ETV Bharat)

वहीं, हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित ने कहा पिछले 15 दिनों में बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार आए. सभी विभागों ने मिलकर काम किया. खासकर पुलिस विभाग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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DM, एसएसपी ने किया जलाभिषेक (ETV Bharat)

निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने भी कांवड़ मेले की लगातार समीक्षा की और प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार काम किया गया. कांवड़ मेले की सफलता के लिए सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकानाएं हैं. इस बार के कांवड़ मेले से कई सीख मिली है. निश्चित रूप से उन चुनौतियों से सबक लेते हुए आने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को पूर्ण किया जाएगा.

-मयूर दीक्षित,हरिद्वार डीएम

बता दें पिछले कांवड़ मेले में करीब चार करोड़ अड़तालीस लाख कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे. इस बार यह रिकॉर्ड टूट गया है. अभी भी हरिद्वार में श्रद्धालु आ रहे हैं. शाम तक कंपाइल कर एक्यूरेट आंकड़ा जारी किया जाएगा. अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा पांच करोड़ के पार पहुंच जाएगा.

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हरिद्वार कांवड़ यात्रा सफल संपन्न (ETV Bharat)

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