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मुंबई में सिनेमैटोग्राफी का कोर्स करने गई हरिद्वार की युवती से दुष्कर्म, एकेडमी के संचालक पर आरोप

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat GFX )

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली एक युवती ने मुंबई के नामी फिल्म एकेडमी के संचालक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. युवती सिनेमैटोग्राफी में डिप्लोमा कोर्स करने गई थी. जहां उसके साथ दुष्कर्म के साथ ब्लैकमेल किया गया. इस मामले में हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कर ली है.