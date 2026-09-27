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मुंबई में सिनेमैटोग्राफी का कोर्स करने गई हरिद्वार की युवती से दुष्कर्म, एकेडमी के संचालक पर आरोप

मुंबई के नामी फिल्म एकेडमी के संचालक पर युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप, युवती की शिकायत पर हरिद्वार में जीरो एफआईआर दर्ज

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 27, 2026 at 10:00 PM IST

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हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली एक युवती ने मुंबई के नामी फिल्म एकेडमी के संचालक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. युवती सिनेमैटोग्राफी में डिप्लोमा कोर्स करने गई थी. जहां उसके साथ दुष्कर्म के साथ ब्लैकमेल किया गया. इस मामले में हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कर ली है.

सिनेमैटोग्राफी का कोर्स करने गई थी युवती: दरअसल, हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस को पीड़िता ने एक तहरीर दी है. जिसमें युवती ने बताया है कि वो अप्रैल 2018 में मुंबई गई थी. जहां उसने फिल्म एकेडमी में 1 साल का सिनेमैटोग्राफी डिप्लोमा कोर्स करने के लिए एडमीशन लिया था. युवती ने कोर्स की एवज में 1 लाख 50 हजार रुपए एकेडमी के संचालक को दिए.

कोर्स के दौरान युवती अन्य छात्रों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही थी. जिस कारण संचालक उस पर खास ध्यान देने लगा. आरोप है कि एक दिन क्लास के दौरान किसी कार्य को लेकर संचालक ने अन्य छात्रों के सामने अपमानित कर दिया. जिसके चलते युवती काफी सहम गई. जिस पर उसी दिन शाम के समय संचालक ने संपर्क किया और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी.

आरोप है कि इसके बाद उसी दिन उसने युवती को गाड़ी पर साथ घूमने चलने के लिए कहा. जिस पर युवती ने बहुत मना किया, लेकिन संचालक के काफी मनाने पर वो उसके साथ बैठ गई. वो कुछ दूरी तक साथ गई. इसी बीच संचालक युवती का भरोसा जीतने की कोशिश करता रहा.

शूटिंग होने की बात कहकर ले गया संचालक, खाना खाने के बाद युवती हुई बेसुध: युवती ने आरोप लगाया कि एक दिन संचालक उसे मुंबई में किसी एक स्थान पर शूटिंग होने की बात कहकर अपने साथ लेकर गया. जहां पर एक स्थान पर संचालक ने युवती को लंच कराया. जिसको खाने के बाद वो लगभग बेसुध सी हो गई.

संचालक पर दुष्कर्म का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल: आरोप है कि उस दिन संचालक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो एवं वीडियो बना लिए. इसके बाद संचालक लगातार युवती को डराने और परेशान करने लगा. साथ ही ब्लैकमेल करने लगा. आरोप है कि ब्लैकमेल की धमकी देकर संचालक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा.

संचालक की पत्नी पर भी आरोप: आरोप है कि ब्लैकमेल के इस खेल में संचालक की पत्नी भी साथ देती रही. ऐसे में युवती परेशान होकर मुंबई से वापस अपने घर हरिद्वार आने की योजना बनाई. जिसके लिए उसने संचालक और उसकी पत्नी से अपने फीस की धनराशि को वापस करने की मांग.

युवती से मारपीट और मांगे गए 21 लाख रुपए: युवती का आरोप है कि धनराशि वापसी करने की बजाय एकेडमी संचालक और उसकी पत्नी ने उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट की. इतना ही नहीं उसका सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया. आरोपियों ने उससे 21 लाख रुपए की डिमांड की गई.

रुपए ना देने पर युवती और उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी: युवती का कहना है कि इसके बाद लगातार जबरन उसे डरा-धमकाकर, ब्लैकमेल करके रुपयों की मांग की जा रही है. रुपए ना देने पर युवती और उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी गई. पीड़ित युवती ने संचालक और उसकी पत्नी पर आए दिन अत्याचार, गाली गलौच, मारपीट, ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया.

परेशान होकर हरिद्वार लौटी युवती, पुलिस में दी शिकायत: युवती इससे तंग आकर और परेशान होकर जुलाई 2022 में अपने घर हरिद्वार वापस आ गई. फिर भी आरोपी उससे रुपयों की मांग करते रहे. वहीं, अब युवती ने हरिद्वार नगर कोतवाली पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

"युवती को लंबे समय से परेशान किया जा रहा था. उसके बाद युवती ने हरिद्वार नगर कोतवाली में शिकायत दी. इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच मुंबई पुलिस को ट्रांसफर की जाएगी."- दीपक सिंह, एसपी सिटी, हरिद्वार

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