गंगाजल में छिपा बैक्टीरिया हंटर! इंसानों के लिए सेफ वायरस, रिसर्च रिपोर्ट में खुलासा
हरिद्वार में गंगाजल गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्टडी की है. जिसकी रिसर्च रिपोर्ट भी पब्लिश हो चुकी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 12:50 PM IST
देहरादून: गंगा को सनातन धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है. साथ ही इसके जल को पवित्र माना जाता है. धार्मिक मान्यता के साथ ही इसकी स्वशुद्धि क्षमता को वैज्ञानिक अध्ययन भी बयान करते हैं. गंगा नदी पर हाल ही में हुए अध्ययन में वायरस और बैक्टीरियोफेज की चौंकाने वाली विविधता (Diversity) सामने आई है. शोधकर्ताओं ने हरिद्वार के तीन स्थानों से पानी के सैंपल लेकर उनकी जीनोम आधारित जांच की है. जिसमें अलग- अलग 6,543 वायरस के प्रजातियों की पुष्टि हुई है.
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की टीम ने की स्टडी: विश्व भर के करोड़ों सनातनियों की आस्था गंगा से जुड़ी हुई है. यही वजह है कि गंगा नदी की पवित्रता और शुद्धता बरकरार रखे जाने को लेकर तमाम पहल की जाती हैं. इसके साथ ही गंगा नदी पर वैज्ञानिक पहले भी कई बार अध्ययन कर चुके हैं. इसी क्रम में हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुमित चंद, विजेता चौधरी, सागर विश्वकर्मा, रमेश चंद्र दुबे, हरीश चंद्र के साथ ही कुछ अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं ने गंगा के जल पर अध्ययन किया है. ये अध्ययन 'Analysis of bacteriophage diversity in Ganga river ecosystem: insights from metagenome-based sequencing' रिपोर्ट 8 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका, इंटरनेशनल माइक्रोबायोलॉजी (International Microbiology) में पब्लिश हुई है.
हरिद्वार में तीन जगहों से लिये गये सैंपल: रिपोर्ट के अनुसार, गंगा में मौजूद बैक्टीरियोफेज की ये विविधता, प्रदूषण की निगरानी, जल गुणवत्ता प्रबंधन और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से निपटने में भविष्य में उपयोगी हो सकती है. हालांकि, इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस अध्ययन का मतलब ये नहीं है कि गंगा का पानी पीने योग्य हो गया है. गंगा नदी का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने हरिद्वार के तीन क्षेत्रों, दक्षेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र, हरकी पैड़ी और चंडी देवी घाट क्षेत्र से पानी का सैंपल लिया. ये वो क्षेत्र हैं जहां पर हमेशा ही मानवीय गतिविधियां काफी अधिक रहती हैं. तीनों क्षेत्रों से पानी का बराबर मात्रा में सैंपल लेकर उसे मिलाया गया. सैंपल को माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा गया. डीएनए-आरएनए की जांच की गई.
स्टडी में क्या कुछ मिला: गंगा नदी के पानी में मौजूद सूक्ष्मजीवों और वायरस को चिन्हित करने के लिए मेटाजीनोमिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया. इस तकनीक में किसी एक वायरस या बैक्टीरिया को प्रयोगशाला में अलग करके उगाने के बजाय, पर्यावरण से लिए गए सैंपल में मौजूद सभी आनुवंशिक पदार्थों की एक साथ जांच की जाती है. इस जांच के दौरान शोधकर्ताओं को 5,49,515 सीक्वेंस रीड (डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम पर मशीन से मिलने वाले डेटा को सीक्वेंस रीड कहते हैं) मिलीं. ये रीड पानी के सैंपल में मौजूद वायरस के आनुवंशिक अंशों से जुड़ी थीं. हालांकि, सीक्वेंसिंग की गुणवत्ता और गहराई इतनी थी कि इससे नदी के पानी में मौजूद वायरस प्रजातियों का विश्लेषण किया जा सका.
गंगा नदी के तीन क्षेत्रों से लिए गए पानी के सैंपल में 6,543 वायरस की प्रजातियां पाई गई. साथ ही अध्ययन के दौरान वायरस की 17 वायरल फाइला चिन्हित की गई. जिसमें से सबसे अधिक यूरोविरिकोटा श्रेणी में 3,575 रीड्स मिले. इसके साथ ही, नेगार्नाविरिकोटा के 474 रीड्स, पिसुविरिकोटा के 460 रीड्स, आर्टवर्विरिकोटा के 361 रीड्स और किट्रिनोविरिकोटा के 338 रीड्स मिले. इसके अलावा, क्रेसड्नाविरिकोटा, सेलविरिकोटा, लेनारविरिकोटा और कोसाविरिकोटा की संख्या करीब 199 से 172 के बीच पाई गई.
खास बात ये है कि कॉडोविरिसीटीज़ (Caudoviricetes) वर्ग में 3,575 बैक्टीरियोफेज पाए गए. इसके साथ ही रेवट्राविरिसीटीज़ में 360 और पिसोनिविरिसीटीज़ में 287, मोंजिविरिसीटीज़ में 237, एलियोविरिसीटीज़ में 222, स्टेलपाविरिसीटीज़ में 135, पैपोवाविरिसीटीज़ में 124, हरविविरिसीटीज़ में 115 और नाल्डाविरिसीटीज़ में 115 बैक्टीरियोफेज पाए गए. इसके अलावा, अल्सुविरिसीटीज़, हावेल्टोविरिसीटीज़ और रेपेन्सिविरिसीटीज़ में बैक्टीरियोफेज की संख्या 214 से 151 के बीच बैक्टीरियोफेज पाया गया.
अध्ययन के दौरान पानी में कुल 6,543 वायरल स्पीशीज पाए गए हैं. जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्पीशीज की जानकारी साझा की गई है. चाइवायरस बैक्टीरियोफेज के 3,00,245 सीक्वेंस रीड्स मिले. इसके बाद, वाल्बवायरस बैक्टीरियोफेज के 1,24,213 रीड्स, एंध्रावायरस आंध्रा बैक्टीरियोफेज के 68,758 रीड्स, पॉक्स वायरस बैक्टीरियोफेज के 8,381 रीड्स और झोंगलिंगवायरस बैक्टीरियोफेज के 4,183 सीक्वेंस रीड्स मिले हैं. इसी तरह, रोज़ेनब्लमवायरस, एफक्वाट्रोवायरस और प्राइमेट वायरस बैक्टीरियोफेज में सीक्वेंस रीड्स की संख्या 1,818 से 932 के बीच पाई गई. इसके अलावा, एलवायरस में 657 और पौधों का वायरस में 424 रीड्स पाए गए.
क्या होते हैं बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं. ये मानव शरीर की कोशिकाओं को सीधे संक्रमित करने के बजाय खास तरह के बैक्टीरिया को निशाना बनाते हैं. कई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की कोशिका को तोड़कर उसे नष्ट कर देते हैं. शोधकर्ताओं के अनुसार, गंगा में मौजूद कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे बैक्टीरिया को प्रभावित कर सकते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं या दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो चुके हैं. इसी वजह से इनका अध्ययन एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते संकट के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
बैक्टीरियोफेज क्यों है महत्वपूर्ण? बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और उन्हें नष्ट कर सकते हैं. गंगा में इनकी उच्च विविधता को रोगजनक बैक्टीरिया की आबादी और जल में दुर्गंध पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक तंत्र माना जाता है. दरअसल, साल 1896 में ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैंकिन ने गंगा जल में विब्रियो कोलेरा के खिलाफ जीवाणुरोधी गतिविधि देखी थी. इसमें बाद हुए अध्ययनों में गंगा नदी में यमुना और नर्मदा की तुलना में बैक्टीरियोफेज की अधिक संख्या पाई गई.
हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के शोधकर्ता सुमित चंद ने कहा-
सैंपल में मिले सभी वायरस, इंसानों में बीमारी पैदा करने वाले नहीं हैं, जबकि बैक्टीरियोफेज का मुख्य लक्ष्य बैक्टीरिया होते हैं, फिर भी, नदी के पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया की पूरी भूमिका समझने के लिए और विस्तृत अध्ययन करने की जरूरत है. सीक्वेंस रीड की संख्या को वायरस की वास्तविक मात्रा का सीधा संकेत नहीं माना जा सकता, क्योंकि बड़े जीनोम वाले वायरस से अधिक रीड मिलने की संभावना रहती है.
-सुमित चंद, शोधकर्ता
शोधकर्ता सुमित चंद ने कहा इस अध्ययन के जरिए हरिद्वार की गंगा में मौजूद वायरस और बैक्टीरियोफेज समुदाय की स्थिति को बताया गया है. जिसके आधार पर जल प्रदूषण की निगरानी, रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया पर नियंत्रण और एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने की नई रणनीतियां विकसित की जा सकती हैं.
दुनिया में कई बैक्टीरिया अब सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं से आसानी से खत्म नहीं हो रहे हैं. जिन्हें मल्टीड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहा जाता है. इस तरह के बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज में काफी अधिक दिक्कते होती है. ऐसे में बैक्टीरियोफेज आधारित उपचार भविष्य में इन बैक्टीरिया से लड़ने के खिलाफ एक विकल्प बन सकता है. जिसे फेज थैरेपी कहा जाता है. इसमें ऐसे फेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी खास बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को टारगेट करके नष्ट कर सके.
-सुमित चंद, शोधकर्ता
खासबात ये है कि अध्ययन में कुछ फेज में बैक्टीरिया की बाहरी संरचना को तोड़ने, बायोफिल्म खत्म करने और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने की क्षमता पाई गई है.इनका इस्तेमाल सीधे मरीजों के इलाज में करने से पहले प्रयोगशाला, पशु और क्लीनिकल परीक्षण करना जरूरी है.
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के शोधकर्ता सुमित चंद ने बताया गंगा में बैक्टीरियोफेज की विविधता वैज्ञानिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये नदी की खराब होती स्थिति को छिपा नहीं सकती है. गंगा में लगातार घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट पहुंचने से रासायनिक और माइक्रोबियल प्रदूषण बढ़ रहा है.
उन्होंने बताया गंगा नदी करीब 2,525 किलोमीटर लंबी है. यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है. इसका जलग्रहण क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले नदी बेसिनों में शामिल है, इसलिए गंगा जल की गुणवत्ता का असर करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. ऐसे में इस तरह के अध्ययन अपने आप में जरूरी होते हैं.
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