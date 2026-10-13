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गंगाजल में छिपा बैक्टीरिया हंटर! इंसानों के लिए सेफ वायरस, रिसर्च रिपोर्ट में खुलासा

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की टीम ने की स्टडी: विश्व भर के करोड़ों सनातनियों की आस्था गंगा से जुड़ी हुई है. यही वजह है कि गंगा नदी की पवित्रता और शुद्धता बरकरार रखे जाने को लेकर तमाम पहल की जाती हैं. इसके साथ ही गंगा नदी पर वैज्ञानिक पहले भी कई बार अध्ययन कर चुके हैं. इसी क्रम में हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सुमित चंद, विजेता चौधरी, सागर विश्वकर्मा, रमेश चंद्र दुबे, हरीश चंद्र के साथ ही कुछ अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं ने गंगा के जल पर अध्ययन किया है. ये अध्ययन 'Analysis of bacteriophage diversity in Ganga river ecosystem: insights from metagenome-based sequencing' रिपोर्ट 8 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका, इंटरनेशनल माइक्रोबायोलॉजी (International Microbiology) में पब्लिश हुई है.

हरिद्वार में लिये गये सैंपल (ETV Bharat)

हरिद्वार में तीन जगहों से लिये गये सैंपल: रिपोर्ट के अनुसार, गंगा में मौजूद बैक्टीरियोफेज की ये विविधता, प्रदूषण की निगरानी, जल गुणवत्ता प्रबंधन और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से निपटने में भविष्य में उपयोगी हो सकती है. हालांकि, इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस अध्ययन का मतलब ये नहीं है कि गंगा का पानी पीने योग्य हो गया है. गंगा नदी का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने हरिद्वार के तीन क्षेत्रों, दक्षेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र, हरकी पैड़ी और चंडी देवी घाट क्षेत्र से पानी का सैंपल लिया. ये वो क्षेत्र हैं जहां पर हमेशा ही मानवीय गतिविधियां काफी अधिक रहती हैं. तीनों क्षेत्रों से पानी का बराबर मात्रा में सैंपल लेकर उसे मिलाया गया. सैंपल को माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा गया. डीएनए-आरएनए की जांच की गई.

स्टडी में क्या कुछ मिला: गंगा नदी के पानी में मौजूद सूक्ष्मजीवों और वायरस को चिन्हित करने के लिए मेटाजीनोमिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया. इस तकनीक में किसी एक वायरस या बैक्टीरिया को प्रयोगशाला में अलग करके उगाने के बजाय, पर्यावरण से लिए गए सैंपल में मौजूद सभी आनुवंशिक पदार्थों की एक साथ जांच की जाती है. इस जांच के दौरान शोधकर्ताओं को 5,49,515 सीक्वेंस रीड (डीएनए या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम पर मशीन से मिलने वाले डेटा को सीक्वेंस रीड कहते हैं) मिलीं. ये रीड पानी के सैंपल में मौजूद वायरस के आनुवंशिक अंशों से जुड़ी थीं. हालांकि, सीक्वेंसिंग की गुणवत्ता और गहराई इतनी थी कि इससे नदी के पानी में मौजूद वायरस प्रजातियों का विश्लेषण किया जा सका.

कैसे की गई स्टडी (ETV Bharat)

गंगा नदी के तीन क्षेत्रों से लिए गए पानी के सैंपल में 6,543 वायरस की प्रजातियां पाई गई. साथ ही अध्ययन के दौरान वायरस की 17 वायरल फाइला चिन्हित की गई. जिसमें से सबसे अधिक यूरोविरिकोटा श्रेणी में 3,575 रीड्स मिले. इसके साथ ही, नेगार्नाविरिकोटा के 474 रीड्स, पिसुविरिकोटा के 460 रीड्स, आर्टवर्विरिकोटा के 361 रीड्स और किट्रिनोविरिकोटा के 338 रीड्स मिले. इसके अलावा, क्रेसड्नाविरिकोटा, सेलविरिकोटा, लेनारविरिकोटा और कोसाविरिकोटा की संख्या करीब 199 से 172 के बीच पाई गई.

खास बात ये है कि कॉडोविरिसीटीज़ (Caudoviricetes) वर्ग में 3,575 बैक्टीरियोफेज पाए गए. इसके साथ ही रेवट्राविरिसीटीज़ में 360 और पिसोनिविरिसीटीज़ में 287, मोंजिविरिसीटीज़ में 237, एलियोविरिसीटीज़ में 222, स्टेलपाविरिसीटीज़ में 135, पैपोवाविरिसीटीज़ में 124, हरविविरिसीटीज़ में 115 और नाल्डाविरिसीटीज़ में 115 बैक्टीरियोफेज पाए गए. इसके अलावा, अल्सुविरिसीटीज़, हावेल्टोविरिसीटीज़ और रेपेन्सिविरिसीटीज़ में बैक्टीरियोफेज की संख्या 214 से 151 के बीच बैक्टीरियोफेज पाया गया.

गंगाजल के सैंपल में क्या मिला (ETV Bharat)

अध्ययन के दौरान पानी में कुल 6,543 वायरल स्पीशीज पाए गए हैं. जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्पीशीज की जानकारी साझा की गई है. चाइवायरस बैक्टीरियोफेज के 3,00,245 सीक्वेंस रीड्स मिले. इसके बाद, वाल्बवायरस बैक्टीरियोफेज के 1,24,213 रीड्स, एंध्रावायरस आंध्रा बैक्टीरियोफेज के 68,758 रीड्स, पॉक्स वायरस बैक्टीरियोफेज के 8,381 रीड्स और झोंगलिंगवायरस बैक्टीरियोफेज के 4,183 सीक्वेंस रीड्स मिले हैं. इसी तरह, रोज़ेनब्लमवायरस, एफक्वाट्रोवायरस और प्राइमेट वायरस बैक्टीरियोफेज में सीक्वेंस रीड्स की संख्या 1,818 से 932 के बीच पाई गई. इसके अलावा, एलवायरस में 657 और पौधों का वायरस में 424 रीड्स पाए गए.

हरिद्वार गंगाजल को लेकर स्टडी (फोटो सोर्स: गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय)

क्या होते हैं बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं. ये मानव शरीर की कोशिकाओं को सीधे संक्रमित करने के बजाय खास तरह के बैक्टीरिया को निशाना बनाते हैं. कई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की कोशिका को तोड़कर उसे नष्ट कर देते हैं. शोधकर्ताओं के अनुसार, गंगा में मौजूद कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे बैक्टीरिया को प्रभावित कर सकते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं या दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो चुके हैं. इसी वजह से इनका अध्ययन एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते संकट के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है.



बैक्टीरियोफेज क्यों है महत्वपूर्ण? बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और उन्हें नष्ट कर सकते हैं. गंगा में इनकी उच्च विविधता को रोगजनक बैक्टीरिया की आबादी और जल में दुर्गंध पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक तंत्र माना जाता है. दरअसल, साल 1896 में ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैंकिन ने गंगा जल में विब्रियो कोलेरा के खिलाफ जीवाणुरोधी गतिविधि देखी थी. इसमें बाद हुए अध्ययनों में गंगा नदी में यमुना और नर्मदा की तुलना में बैक्टीरियोफेज की अधिक संख्या पाई गई.

हरिद्वार गंगाजल को लेकर स्टडी (फोटो सोर्स: गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय)

हरिद्वार स्थित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के शोधकर्ता सुमित चंद ने कहा-

