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दीपावली पर तंत्र-मंत्र के चक्कर में आफत में उल्लू की जान, जंगलों में बढ़ी सुरक्षा, जानें क्या कहते हैं धर्माचार्य

हरिद्वार: दीपावली का पर्व रोशनी, खुशियों और लक्ष्मी पूजन के लिए जाना जाता है. लेकिन हर साल इसी पर्व के दौरान उल्लू के शिकार को लेकर वन विभाग की चिंता बढ़ जाती है. समाज में फैली एक अंधविश्वासी मान्यता के चलते दीपावली की रात उल्लू की बलि देने और उसके अंगों का तांत्रिक क्रियाओं में इस्तेमाल किए जाने की बातें सामने आती रहती हैं. इसलिए राजाजी टाइगर रिजर्व और वन विभाग ने दीपावली को लेकर सभी वन क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है.

दीपावली पर उल्लू की सुरक्षा: हरिद्वार के वन क्षेत्रों में विशेष निगरानी की जा रही है. संवेदनशील क्षेत्रों में सघन गश्त के साथ क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी को अलर्ट मोड पर रखा है. वनकर्मियों की टीमें दिन और रात जंगल में पेट्रोलिंग कर रही हैं. जंगल से सटे उन इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जहां वन्यजीवों के अवैध शिकार या तस्करी की आशंका हो सकती है. दीपावली के मद्देनजर अधिकारियों और वनकर्मियों की छुट्टियों पर भी रोक लगाई गई है.

तंत्र मंत्र वालों से सावधान, ऐसे नहीं मिलती लक्ष्मी, धर्माचार्य ने बता दिया सब कुछ (ETV Bharat)

उल्लू की बलि को लेकर फैला है अंधविश्वास: दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ उल्लू को लेकर अंधविश्वासी धारणा भी समाज में प्रचलित है. माना जाता है कि तंत्र क्रिया के जरिए उल्लू की बलि देने से धन और समृद्धि प्राप्त होती है. हालांकि इस मान्यता का कोई भी धार्मिक आधार नहीं है. वन विभाग और धर्माचार्य दोनों ही लोगों से ऐसी भ्रांतियों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं. आशंका रहती है कि इसी तरह की अफवाहों के कारण दीपावली के आसपास उल्लुओं को पकड़ने या उनकी तस्करी करने वाले सक्रिय हो सकते हैं.

हरिद्वार के वनों में उल्लू समेत अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा (Courtesy- Haridwar Forest Department)

क्या कहते हैं धर्माचार्य: धर्माचार्यों का कहना है कि लक्ष्मी पूजन का उद्देश्य सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि की कामना करना है, न कि किसी जीव की हत्या करना. नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी बताते हैं कि-

शास्त्रों में किसी भी पशु और पक्षी की बलि देना बिल्कुल निषिद्ध है. गुरु से ज्ञान प्राप्त करने वाले तांत्रिक या ज्योतिषाचार्य भी मानते हैं कि बलि देने से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है. बलि का अर्थ शुद्ध भाव है और मां लक्ष्मी शुद्ध भाव से ही प्रसन्न हो जाती हैं. उल्लू या फिर अन्य किसी भी जीव की हत्या करके शुभ कार्य की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए. इससे केवल अलक्ष्मी की ही प्राप्ति होगी और घर परिवार में केवल दरिद्रता ही मिलेगी.

-पंडित मनोज त्रिपाठी, मुख्य पुजारी, नारायणी शिला मंदिर-

दीपावली पर इनकी करनी चाहिए पूजा: पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि स्वघोषित, तथाकथित और बिना गुरु के तांत्रिक ही ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं और आम लोगों को ऐसे तांत्रिकों की बातों में नहीं आना चाहिए. ऐसे लोग भी आमजन को भ्रम में डालना बंद करें. दीपावली के पर्व पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनलक्ष्मी की पूजा के साथ साथ अष्ट लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए.

राजाजी टाइगर रिजर्व ने भी वन में हाई अलर्ट रखा है (Courtesy- Haridwar Forest Department)

हरिद्वार जिला वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से सटा हुआ है. इसलिए यहां वन विभाग की हरिद्वार, श्यामपुर, खानपुर, लक्सर और चिड़ियापुर रेंज में अधिकारियों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला और हरिद्वार रेंज में भी अधिकारी तैनात किए गए हैं. यहां वन क्षेत्रों में उल्लू की कई प्रजातियां पाई जाती हैं. जंगल में उल्लू की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे संरक्षित पक्षी की श्रेणी का माना जाता है.