ETV Bharat / bharat

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 से पहले अखाड़ा परिषद को लेकर छिड़ा स्टेटमेंट वॉर, जानिये किसने क्या कहा

बयानबाजी को लेकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने बयान जारी किया है.

AKHARA PARISHAD
हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 23, 2025 at 10:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: उत्तराखंड सरकार 2027 अर्द्धकुंभ मेले को पूर्ण कुंभ के रूप में आयोजित करने की तैयारी कर रही है, मगर कुंभ से पूर्व अखाड़ा परिषद के अस्तित्व को लेकर संतों के बीच विवाद शुरू हो गया है. चार दिन पहले बड़ा अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्रप्रकाश ने भारत साधु समाज की बैठक कर अखाड़ा परिषद के अस्तित्व पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा वर्तमान में कोई अखाड़ा परिषद नहीं है. इसके साथ ही महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने भी अर्द्धकुंभ को पूर्ण कुंभ के रूप में आयोजित करने पर परंपरा से खिलवाड़ बताया. उनके इस बयान के बाद अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने बयान जारी कर बड़ा अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्रप्रकाश के बयान का जवाब दिया.

श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने कहा रूपेंद्रप्रकाश आजकल ज्यादा राजनीति कर रहे हैं. उनका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन उन्हें किसी अखाड़ा परिषद जैसी संस्था की बदनामी करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा रूपेंद्र प्रकाश खुद बयान नहीं दे रहे हैं बल्कि उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाए जा रहे हैं. इससे कुंभ मेले की बदनामी हो रही है. उन्होंने रूपेंद्र प्रकाश के बारे में कहा कि वो महामंडलेश्वर हैं. उनके साथ ही सभी तेरह अखाड़ों महामण्डलेश्वरों को सम्मान देते हैं. महामंडलेश्वर एक पूजनीय पद होता है, इसलिए उन्हें ऐसी बयानबाजी शोभा नहीं देती. तंज कसते हुए उन्होंने कहा छाज कहे छलनी से तेरे में कितने छेद हैं, इसलिए पहले अपने बारे में सोचिये.

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कुंभ मेले के लिए सभी तेरह अखाड़ों के सचिव चुने जाते हैं. पंचपरमेश्वर उन्हें सभी कार्यवाहियों की अनुमति देते हैं. कुंभ मेले पर किसी भी अखाड़े का सचिव बयान नहीं दे रहा है. अगर आपको कोई बयान देना है तो आप अपने अखाड़े के बड़े संतों से बयान दिलवाएं. सरकार से कोई मांग है तो, उसे भी उन्हीं के माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए. कुंभ पर अन्य किसी भी अखाड़े के महामंडलेश्वर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, इसलिए रूपेंद्र प्रकाश को भी कोई बयान देने का अधिकार नहीं है. बड़ा अखाड़ा के श्रीमहंत दुर्गादास महाराज हैं, कोठारी भी विद्वान संत हैं, इसलिए वे निवेदन करते हैं कि रूपेंद्र प्रकाश को कोई बयान नहीं देने चाहिए. उन्होंने कहा रूपेंद्र प्रकाश को परम्पराओं को समझना चाहिए. कुंभ मेले में महामंडलेश्वर के लिए सुविधा अखाड़े को मिलती है. अखाड़े के सचिव ही आपको कुंभ की व्यवस्थाएं देते हैं.

उन्होंने कहा अर्द्धकुंभ को कुंभ बनाने का निर्णय सरकार का है. सरकार को बदनाम करने की बजाय दिव्य, भव्य और सुरक्षित मेला संपन्न कराने की बात करनी चाहिए. अभी तक अखाड़ा परिषद की कोई बैठक नहीं हुई. कुंभ की व्यवस्थाओं पर चर्चा भी नहीं हुई. अखाड़ों के महामंडलेश्वर को गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.

इसके साथ ही उन्होंने बड़ा अखाड़ा के लापता कोठारी मोहनदास के लापता होने के मामले में सीबीआई जांच के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा मोहनदास कई सालों से लापता हैं. अचानक वो कैसे गायब हुए? उन्हें क्या हुआ है? यह एक सोचनीय विषय है. हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. यह स्वागत योग्य कदम है. इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

पढ़ें- हरिद्वार अर्ध कुंभ मेला, अखाड़ा परिषद से मेलाधिकारी ने की मुलाकात, जानिए क्या हुआ

पढ़ें- पूजा शकुन पांडेय प्रकरण से संत समाज में हड़कंप, अखाड़ा परिषद ने लिये कई बड़े फैसले, विस्तार से पढ़ें

पढ़ें- हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 को प्रयागराज महाकुंभ की तरह दिव्य-भव्य बनाने की तैयारी, विश्व भर के सनातनी होंगे आमंत्रित

TAGGED:

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027
अखाड़ा परिषद बयानबाजी
अखाड़ा परिषद लेटेस्ट न्यूज
AKHARA PARISHAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.