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किसकी अध्यक्षता में होगा हरिद्वार अर्धकुंभ? अखाड़ों में मचा घमासान, देवी देवताओं पर भी 'जंग'

संतों ने इसे धार्मिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि यदि ऐसा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. उनका यह भी कहना है कि आगामी अर्धकुंभ में केवल वास्तविक देवताओं का ही शाही स्नान कराया जाएगा. दूसरी ओर महानिर्वाणी गुट से जुड़े संतों ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि आरोप लगाने वाले कई लोग पहले ही अखाड़ा विरोधी गतिविधियों के कारण निष्कासित किए जा चुके हैं. अब दूसरे गुट का सहारा लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है. उनका आरोप है कि धार्मिक मुद्दों को सामने रखकर अखाड़ा परिषद की वैधता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. उन्होंने साफ किया है कि यदि इस तरह के आरोप जारी रहे तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

असली और नकली देवता का विवाद बना नया केंद्र: ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई सिर्फ पद की है बल्कि नेतृत्व की इस लड़ाई के बीच नया उदासीन अखाड़े के संतों ने ऐसा दावा किया जिसने पूरे संत समाज को चौंका दिया है. पंजाब से बीते दिनों आए साधु-संतों ने आरोप लगाया कि हरिद्वार में वर्षों से जिन देवी-देवताओं की पूजा और शाही स्नान कराया जा रहा है वे वास्तविक नहीं हैं. उनका कहना है कि असली देवता पंजाब में सुरक्षित हैं. उन्हीं की पूजा होती है.

दो परिषद, दो अध्यक्ष और दोनों में बहुमत की जंग: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दोनों गुट लगातार खुद को असली परिषद बता रहे हैं. एक गुट निरंजनी अखाड़े से जुड़े महंत रविंद्र पुरी और महामंत्री हरिगिरि महाराज में अपनी वैधता का दावा कर रहा है. दूसरा गुट महानिर्वाणी और अन्य अखाड़ों के समर्थन के साथ खुद को वास्तविक परिषद बता रहा है. दोनों पक्ष अलग-अलग बैठकों के जरिए बहुमत होने का दावा कर रहे हैं. एक ओर 8 से 9 अखाड़ों के समर्थन की बात कही जा रही है तो दूसरी ओर 10 अखाड़ों के साथ होने का दावा किया जा रहा है. यही कारण है कि मेला प्रशासन और सरकार के सामने भी यह चुनौती खड़ी हो गई है कि आधिकारिक रूप से किस परिषद के साथ समन्वय स्थापित किया जाए. हालांकि, मेला प्रशासन दोनों संतों से ही बातचीत मे लगा हुआ है.

2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ प्रस्तावित है. उससे संत समाज के भीतर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. पहले अर्धकुंभ की मान्यता को लेकर सरकार और संतों के बीच मतभेद सामने आया. इसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद दो गुटों में बंट गई. अब नया उदासीन अखाड़े में असली और नकली देवी-देवताओं का विवाद भी खुलकर सामने आ गया है. हालात ऐसे हैं कि अब सवाल केवल इस बात का नहीं रह गया है कि अर्धकुंभ की अगुवाई किस अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में होगी बल्कि धार्मिक परंपराओं और अखाड़ों की विश्वसनीयता पर भी बहस शुरू हो गई है. धर्माचार्यों का मानना है कि यदि समय रहते इन विवादों का समाधान नहीं हुआ तो इसका असर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर भी पड़ सकता है.

देहरादून: हरिद्वार अर्धकुंभ से पहले अखाड़ों में घमासान दिख रहा है. अर्धकुंभ के लिए अखाड़ों में अध्यक्ष पद की लड़ाई है. जिसके कारण धर्मनगरी हरिद्वार में अखाड़ों की लड़ाई असली-नकली विवाद पर आ गई है. जिसकी अब जांच की मांग की जा रही है.

कैलाशानंद गिरि ने की निष्पक्ष जांच की पैरवी: इस पूरे विवाद के बीच आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरि महाराज ने भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा यह अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय है. इसकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है.

कुंभ, अर्धकुंभ पर दूर करें कंफ्यूज (ETV Bharat)

नया उदासीन अखाड़े के कई संत मेरे पास आए. उन्होंने अपनी बात रखी. एक आचार्य होने के नाते सभी पक्षों की बात सुनना मेरा दायित्व है. एक पक्ष यह दावा कर रहा है कि असली देवता उनके पास हैं. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी इस मामले में जांच की मांग कर चुके हैं. ऐसे में उत्तराखंड सरकार को भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए. जिससे तथ्यों के आधार पर सच्चाई सामने आ सके. मेरी सबसे बड़ी चिंता सनातन धर्म की गरिमा और संत समाज की प्रतिष्ठा है. जो लोग पूरी निष्ठा और सत्यनिष्ठा के साथ परंपराओं का पालन कर रहे हैं उनके हितों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. इसलिए पूरे मामले की विधिवत जांच होनी चाहिए. इस विवाद को सड़क तक नहीं पहुंचना चाहिए. धार्मिक परंपराओं और संस्थागत प्रक्रिया के भीतर इसका समाधान निकाला जाना चाहिए.

- स्वामी कैलाशानंद गिरि, आचार्य महामंडलेश्वर -

देवता कभी नकली नहीं हो सकते: आचार्य महामंडलेश्वर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समाज में यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि देवी-देवताओं को लेकर इस तरह के विवाद खड़े किए जाएं. देवता किसी भी सूरत में नकली नहीं होते वो तो सदैव पूजनीय और श्रद्धा के केंद्र होते हैं. उनके अनुसार देवी-देवताओं के संबंध में किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी या आचरण स्वीकार्य नहीं हो सकता. निष्पक्ष जांच से जहां सच्चाई सामने आएगी वहीं संत समाज और श्रद्धालुओं के बीच भी भ्रम की स्थिति समाप्त होगी.

कुंभ से पहले अखाड़ा परिषद में गुटबाजी! (ETV Bharat)

सरकार और मेला प्रशासन की भूमिका अहम: इस पूरे घटनाक्रम के बीच सरकार और मेला प्रशासन की भूमिका भी महत्वपुण हो जाती है. दोनों गुट अपने-अपने पक्ष में समर्थन का दावा कर रहे हैं. मेला प्रशासन अब तक किसी एक पक्ष पर स्पष्ट रुख अपनाने से बचता दिखाई दे रहा है. हालांकि, प्रशासनिक बैठकों में किस गुट को प्राथमिकता मिली इसे लेकर भी आरोप-प्रत्यारोप जारी है. ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस विवाद को केवल अखाड़ों का आंतरिक मामला मानती है या फिर धार्मिक महत्व और सार्वजनिक आस्था को देखते हुए मध्यस्थ की भूमिका निभाती है. कई बार अखाड़ों के बीच की लड़ाई बड़े विवाद मे भी तब्दील होती रही है.

हरिद्वार से विधायक और सरकार मे मंत्री मदन कौशिक कहते हैं कि,

सरकार को उम्मीद है आयोजन से पहले अखाड़े खुद इसका हल निकाल लेंगे. ये धार्मिक मान्यता है. उनको हमसे अधिक समझ है. उन्होंने कहा किसी का अहित नहीं होना चाहिए.

धर्म के जानकारों की राय समाधान संवाद से ही संभव: धर्म के जानकार प्रतीक मिश्र पुरी कहते हैं अखाड़ों के बीच मतभेद नई बात नहीं है. सार्वजनिक मंचों पर असली-नकली परिषद और अब असली-नकली देवता जैसे आरोप सनातन परंपरा की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

कुंभ और अर्धकुंभ केवल संतों का आयोजन नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का महापर्व है. ऐसे में सभी पक्षों को संवाद और परंपरागत व्यवस्था के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए.

- प्रतीक मिश्र पुरी, धार्मिक जानकार-



नया उदासीन अखाड़ा विवाद: नया उदासीन अखाड़े के कुछ संत हरिद्वार में रहते हैं. कुछ संत पंजाब में भी रहते हैं. अब पंजाब से आये संतों ने खुद को असली अखाड़ा बताया है. उन्होंने कहा हरिद्वार में नया उदासीन अखाड़ा में बैठे साधु संत वर्षों से नकली देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं. उन्होंने कुंभ में भी नकली देवताओं को शाही स्नान करवाने का आरोप लगाया. पंजाब से आये नया उदासीन अखाड़े के संतो ने कहा असली देवता पंजाब में हैं. वहीं, उनकी पूजा होती है. हरिद्वार वाले संतो खुद को असली बता रहे हैं. इसके पीछे वे भी कई तरह के तर्क दे रहे हैं.

अर्धकुंभ से पहले क्यों चर्चा: दरअसल, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद पर रविंद्र पुरी, निरंजनी अखाड़ा और रविंद्र पुरी, महानिर्वाणी अखाड़ा दोनों ही दावा करते हैं.अर्धकुंभ में नेतृत्व को लेकर इन दोनों के गुट हमेशा ही आमने सामने आते हैं. इस बार भी महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी और महामंत्री राजेंद्रदास हैं. इसी तरफ दूसरे गुट के अध्यक्ष निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी और महामंत्री जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक महंत हरि गिरि महाराज हैं. अब अर्धकुंभ में अधिक समर्थन जुटाने को लेकर विवाद हो रहा है.

सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम:अर्धकुंभ 2027 में अभी समय है, लेकिन विवादों की परतें लगातार बढ़ती जा रही है. अखाड़ा परिषद के नेतृत्व को लेकर असमंजस, नया उदासीन अखाड़े का अंदरूनी संघर्ष, असली और नकली देवताओं का विवाद, बैरागी अखाड़ों की नाराजगी और अब धर्माचार्यों की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग, इन सभी ने अर्धकुंभ की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सबकी नजर सरकार मेला प्रशासन और संत समाज पर है.

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