हरदीप पुरी की बेटी ने एपस्टीन फाइल को लेकर दायर किया मानहानि का केस, इतने करोड़ मुआवजे की मांग
उन्होंने कहा ऑनलाइन कंटेंट में जो आरोप लगाए गए हैं वे सभी झूठ हैं. आरोप इसलिए लगाए गए क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री की बेटी हैं.
Published : March 16, 2026 at 4:44 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट चलाने के मामले में कुख्यात जेफ्री एपस्टीन से उनका नाम जोड़ने वाले कंटेंट हटाने की मांग की है. हाईकोर्ट इस याचिका पर 17 मार्च को सुनवाई कर सकता है.
हिमायनी पुरी ने खुद की छवि को बदनाम करने की एवज में दस करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है. उन्होंने कहा कि 22 फरवरी से पूरी दुनिया के विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विभिन्न अनजाने सोशल मीडिया पर उनका नाम कुख्यात एपस्टीन से जोड़ा जा रहा है. याचिका में कहा गया कि एक्स, गूगल, मेटा और लिंक्डइन इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उन्हें बदनाम करने वाले कटेंट डाले गए हैं.
बता दें कि, इन ऑनलाइन कंटेंट में कहा जा रहा है कि हिमायनी पुरी रियल पार्टनर्स एलएलसी में काम करती थी. उस समय एपस्टीन और उसके सहयोगी रियल पार्टनर्स एलएलसी को फंडिंग करते थे. इन कंटेंट में ये भी आरोप लगाया गया है कि रॉबर्ट मीलार्ड नामक व्यक्ति ने पुरी के साथ मिलकर लेहमैन ब्रदर्स के पतन की साजिश रची थी. हिमायनी पुरी ने कहा है कि ऑनलाइन कंटेंट में जो भी आरोप लगाए गए हैं वे सभी झूठ और तथ्यहीन हैं.
याचिका में आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी हैं, जो पहले इंडियन फॉरेन सर्विस में काम कर चुके हैं और अभी केंद्रीय कैबिनेट में एक वरिष्ठ पद पर हैं. गौरतलब है कि हरदीप सिंह पुरी का नाम एपस्टीन फाइल्स में कथित रुप से आने के बाद उनके खिलाफ संसद में भी कई बार हंगामा हो चुका है.
यह भी पढ़ें-