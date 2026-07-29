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ट्रेनी IPS उत्पीड़न मामला: आरोपी उदय कृष्ण रेड्डी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया

बीते 18 जुलाई को उदय कृष्ण रेड्डी के खिलाफ एक ट्रेनी महिला IPS ने शिकायत की थी कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है.

Harassment case Trainee IPS Uday Krishna Reddy sent to judicial custody at Chanchalguda Jail Hyderabad
ट्रेनी IPS उदय कृष्ण रेड्डी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 8:27 PM IST

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हैदराबाद: शहर की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ट्रेनी IPS उदय कृष्ण रेड्डी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. ट्रेनी महिला आईपीएस के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी उदय कृष्ण रेड्डी को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बुधवार दोपहर को उन्हें उप्परपल्ली कोर्ट में पेश किया.

उदय के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस ने उनके मुवक्किल को कोई नोटिस नहीं दिया था और पुलिस ने BNS की धारा 35 (3) का उल्लंघन किया है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कृष्ण रेड्डी को बिना ट्रायल के सस्पेंड करना गलत है और उन्हें बिना किसी सबूत के गिरफ्तार और सस्पेंड किया गया. दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 11 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके साथ ही उन्हें चंचलगुडा जेल में शिफ्ट कर दिया गया.

इससे पहले, दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं. उदय कृष्ण रेड्डी के वकील ने कहा कि पीड़िता ने नेशनल पुलिस एकेडमी में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसमें यौन उत्पीड़न का कोई जिक्र नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि झूठी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई थी. उन्होंने कहा कि पीड़िता पर बहुत अधिक दबाव था और दोनों ट्रेनी IPS अधिकारी पहले से ही एक-दूसरे को जानते थे. उन्होंने कोर्ट से उदय कृष्ण रेड्डी की रिमांड खारिज करने की अपील की.

​​पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील ने दलील दी कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और पीड़िता ने बयान दिया था कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था. यह भी पता चला कि पीड़िता ने यह भी बताया था कि उस पर हमला हुआ था.

अत्तापुर पुलिस बुधावर सुबह उदय कृष्ण रेड्डी को सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए अशोकनगर लाई. अशोकनगर स्टील ब्रिज पिलर नंबर 25 के पास उन्होंने पहले जो घर किराए पर लिया था, उसकी जांच की गई. बाद में, उन्हें अत्तापुर पुलिस स्टेशन से मेडिकल जांच के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया. बाद में, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस इस मामले में पीड़ित का बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है.

दूसरी तरफ, उदय कृष्ण रेड्डी की उस याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अत्तापुर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी. लोक अभियोजक पल्ले नागेश्वर राव ने कोर्ट से कहा कि पीड़ित को नोटिस दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने लोक अभियोजक को पीड़ित को नोटिस देने का आदेश दिया. बाद में, सुनवाई चार हफ्ते के लिए और टाल दी गई.

क्या है मामला: पता चला है कि बीते 18 जुलाई को उदय कृष्ण रेड्डी के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था, जब एक ट्रेनी महिला IPS ने शिकायत की थी कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है. उदय कृष्ण रेड्डी के खिलाफ अत्तापुर पुलिस स्टेशन में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. जिस दिन केस दर्ज हुआ, डॉक्टरों ने ट्रेनी महिला IPS की मेडिकल जांच की. इसमें उनके गले और गर्दन पर चोट के निशान मिले. डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की कि पीड़िता के गाल पर चोट के निशान थे और उसके बाएं पैर की स्किन पर घाव था.

मामले की जांच कर रही पुलिस ने उदय कृष्ण रेड्डी को मंगलवार को हैदराबाद के बाहरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया. बाद में उन्हें अत्तापुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

मामला दर्ज होने के बाद उदय कृष्ण रेड्डी का पता नहीं चल रहा था. पुलिस की चार टीमें सर्च ऑपरेशन लगी थीं. चारमीनार महिला पुलिस स्टेशन की CI ज्योत्सना को इस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और महिला सुरक्षा विभाग की DCP लावण्या को केस का सुपरवाइजिंग ऑफिसर बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- नेशनल पुलिस एकेडमी में महिला ट्रेनी IPS भी सुरक्षित नहीं, साथी पर लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट समेत संगीन आरो

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