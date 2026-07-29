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ट्रेनी IPS उत्पीड़न मामला: आरोपी उदय कृष्ण रेड्डी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया

हैदराबाद: शहर की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ट्रेनी IPS उदय कृष्ण रेड्डी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. ट्रेनी महिला आईपीएस के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी उदय कृष्ण रेड्डी को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने बुधवार दोपहर को उन्हें उप्परपल्ली कोर्ट में पेश किया.

उदय के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि पुलिस ने उनके मुवक्किल को कोई नोटिस नहीं दिया था और पुलिस ने BNS की धारा 35 (3) का उल्लंघन किया है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कृष्ण रेड्डी को बिना ट्रायल के सस्पेंड करना गलत है और उन्हें बिना किसी सबूत के गिरफ्तार और सस्पेंड किया गया. दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 11 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके साथ ही उन्हें चंचलगुडा जेल में शिफ्ट कर दिया गया.

इससे पहले, दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं. उदय कृष्ण रेड्डी के वकील ने कहा कि पीड़िता ने नेशनल पुलिस एकेडमी में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसमें यौन उत्पीड़न का कोई जिक्र नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि झूठी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई थी. उन्होंने कहा कि पीड़िता पर बहुत अधिक दबाव था और दोनों ट्रेनी IPS अधिकारी पहले से ही एक-दूसरे को जानते थे. उन्होंने कोर्ट से उदय कृष्ण रेड्डी की रिमांड खारिज करने की अपील की.

​​पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील ने दलील दी कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और पीड़िता ने बयान दिया था कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था. यह भी पता चला कि पीड़िता ने यह भी बताया था कि उस पर हमला हुआ था.

अत्तापुर पुलिस बुधावर सुबह उदय कृष्ण रेड्डी को सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए अशोकनगर लाई. अशोकनगर स्टील ब्रिज पिलर नंबर 25 के पास उन्होंने पहले जो घर किराए पर लिया था, उसकी जांच की गई. बाद में, उन्हें अत्तापुर पुलिस स्टेशन से मेडिकल जांच के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया. बाद में, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस इस मामले में पीड़ित का बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है.