ओडिशा की हेयर क्वीन हरप्रिया नायक कैंसर सर्वाइवर के चेहरों पर ला रहीं मुस्कान

भुवनेश्वर: बाल महिला की सुंदरता और श्रृंगार होते हैं. हर महिला अपने बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने की कोशिश करती है. लेकिन जानलेवा कैंसर जैसी बीमारी का एकमात्र इलाज कीमोथेरेपी है. कीमोथेरेपी के कारण कैंसर के मरीजों के बाल झड़ जाते हैं. बाल झड़ने से कई मरीज मानसिक अवसाद का शिकार हो जाते हैं. खासकर महिलाओं को अपने खूबसूरत बाल खोने का दोहरा कष्ट सहना पड़ता है. उनका स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है. इसलिए, डॉक्टर कैंसर के मरीजों को विग इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. विग बनाने के लिए लंबे बालों की जरूरत होती है. हममें से कई लोग लंबे बाल दान करने से हिचकिचाते हैं. लेकिन हमारे समाज में कुछ लड़के-लड़कियां ऐसे भी हैं जो कैंसर के मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने खूबसूरत लंबे बाल दान कर रहे हैं. इन्हीं बाल दानकर्ताओं में से एक हैं हरप्रिया नायक. हरप्रिया अपने बालों को कटवाने के बजाय, अपनी जिम्मेदारी और त्याग का परिचय देते हुए समाज को अपने बाल दान करती रहती हैं. इतना ही नहीं, हरप्रिया ने कैंसर के मरीजों के लिए बाल इकट्ठा करने और विग बनाने का जिम्मा भी उठाया है.

हरप्रिया ने कहा, "मेरी एक रिश्तेदार को कैंसर का पता चलने के बाद कीमोथेरेपी करवानी पड़ी. उसके बाद उनके सारे बाल झड़ गए. इसलिए उन्हें बाहर जाने में शर्म आती थी. अगर वो बाहर जाती भी थीं, तो अपना सिर कपड़े से ढक लेती थीं. जब वो बाहर जाती थीं, तो लोग उन्हें घूरते थे, जो बहुत तकलीफदेह होता था. मैंने कैंसर के मरीजों का दर्द बहुत करीब से देखा है. इसी बात ने मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित किया."

हेयर क्वीन हरप्रिया नायक (ETV Bharat)

भुवनेश्वर की कैंसर सर्वाइवर स्नेहलता लेंका ने कहा, "जब हम सुंदरता की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक खूबसूरत औरत का ख्याल आता है जिसके बाल हों. बिना बालों के कोई भी महिला कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वह थोड़ी कम खूबसूरत लगती है. जब एक कैंसर मरीज के सारे बाल झड़ जाते हैं, तो उसे मानसिक आघात पहुंचता है. उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाता है. जब मेरे सिर के सारे बाल झड़ गए थे, तो मैं बहुत टूट गई थी. इस मामले में हरप्रिया मेरे लिए एक वरदान रही हैं. इसके लिए मैं हरप्रिया मैडम का धन्यवाद करना चाहती हूं. वह हमारा आत्मविश्वास वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं. मैं जिस विग का इस्तेमाल कर रही हूं, वह हरप्रिया मैडम की संस्था द्वारा प्रदान किया गया था."

हरप्रिया ने कैंसर सर्वाइवर की तकलीफों को देखने के बाद उनके लिए काम करने को प्रेरित हुईं. बाद में, उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों का भी सहयोग मिलने लगा. हरप्रिया ने 26 दिसंबर, 2021 को पहली बार बाल दान किए. उन्होंने आचार्य हरिहर कैंसर संस्थान में इलाज करा रही भद्रक की सरिता मिश्रा को बाल दान किए. उसके बाद, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वह निरंतर आगे बढ़ती रहीं. हरप्रिया व्यक्तिगत रूप से 6 से 7 बार बाल दान कर चुकी हैं. हरप्रिया यहीं नहीं रुकीं और आगे बढ़ते हुए, उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ और साझेदार बनाए हैं.

हरप्रिया ने लोगों में जागरुकता पैदा करके बाल एकत्र करने और विग बनाने व वितरित करने का काम शुरू किया है. लोगों में जागरुकता पैदा करके, उन्होंने लगभग 400 लोगों से बाल एकत्र किए और 50 से अधिक लोगों को विग बनाकर वितरित किए. 2022 में, उन्होंने 22 लोगों से बाल एकत्र किए और 7 लोगों को विग बनाकर वितरित किए. 2023 में, 150 से अधिक लोगों से बाल एकत्र किए और 15 लोगों को विग वितरित किए. 2024 में, उन्होंने लगभग 180 लोगों ने बाल दान किए और लगभग 20 लोगों को विग वितरित किए. हर साल हरप्रिया के इस मिशन में और भी लोग जुड़ रहे हैं.