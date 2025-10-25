ETV Bharat / bharat

ओडिशा की हेयर क्वीन हरप्रिया नायक कैंसर सर्वाइवर के चेहरों पर ला रहीं मुस्कान

ओडिशा की पहली हेयर डोनर हरप्रिया नायक ने न सिर्फ बाल दान किए हैं, बल्कि हेयर ट्रांसप्लांट कराकर कई कैंसर फाइटर्स को हंसाया भी है.

Harapriya Nayak Gifting smiles to cancer warriors with hair donations in Odisha
ओडिशा की हेयर क्वीन हरप्रिया नायक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 7:45 PM IST

7 Min Read
भुवनेश्वर: बाल महिला की सुंदरता और श्रृंगार होते हैं. हर महिला अपने बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने की कोशिश करती है. लेकिन जानलेवा कैंसर जैसी बीमारी का एकमात्र इलाज कीमोथेरेपी है. कीमोथेरेपी के कारण कैंसर के मरीजों के बाल झड़ जाते हैं. बाल झड़ने से कई मरीज मानसिक अवसाद का शिकार हो जाते हैं. खासकर महिलाओं को अपने खूबसूरत बाल खोने का दोहरा कष्ट सहना पड़ता है. उनका स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है. इसलिए, डॉक्टर कैंसर के मरीजों को विग इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. विग बनाने के लिए लंबे बालों की जरूरत होती है. हममें से कई लोग लंबे बाल दान करने से हिचकिचाते हैं. लेकिन हमारे समाज में कुछ लड़के-लड़कियां ऐसे भी हैं जो कैंसर के मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने खूबसूरत लंबे बाल दान कर रहे हैं. इन्हीं बाल दानकर्ताओं में से एक हैं हरप्रिया नायक. हरप्रिया अपने बालों को कटवाने के बजाय, अपनी जिम्मेदारी और त्याग का परिचय देते हुए समाज को अपने बाल दान करती रहती हैं. इतना ही नहीं, हरप्रिया ने कैंसर के मरीजों के लिए बाल इकट्ठा करने और विग बनाने का जिम्मा भी उठाया है.

हरप्रिया ने कहा, "मेरी एक रिश्तेदार को कैंसर का पता चलने के बाद कीमोथेरेपी करवानी पड़ी. उसके बाद उनके सारे बाल झड़ गए. इसलिए उन्हें बाहर जाने में शर्म आती थी. अगर वो बाहर जाती भी थीं, तो अपना सिर कपड़े से ढक लेती थीं. जब वो बाहर जाती थीं, तो लोग उन्हें घूरते थे, जो बहुत तकलीफदेह होता था. मैंने कैंसर के मरीजों का दर्द बहुत करीब से देखा है. इसी बात ने मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित किया."

हेयर क्वीन हरप्रिया नायक
हेयर क्वीन हरप्रिया नायक (ETV Bharat)

भुवनेश्वर की कैंसर सर्वाइवर स्नेहलता लेंका ने कहा, "जब हम सुंदरता की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत एक खूबसूरत औरत का ख्याल आता है जिसके बाल हों. बिना बालों के कोई भी महिला कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वह थोड़ी कम खूबसूरत लगती है. जब एक कैंसर मरीज के सारे बाल झड़ जाते हैं, तो उसे मानसिक आघात पहुंचता है. उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाता है. जब मेरे सिर के सारे बाल झड़ गए थे, तो मैं बहुत टूट गई थी. इस मामले में हरप्रिया मेरे लिए एक वरदान रही हैं. इसके लिए मैं हरप्रिया मैडम का धन्यवाद करना चाहती हूं. वह हमारा आत्मविश्वास वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं. मैं जिस विग का इस्तेमाल कर रही हूं, वह हरप्रिया मैडम की संस्था द्वारा प्रदान किया गया था."

हरप्रिया ने कैंसर सर्वाइवर की तकलीफों को देखने के बाद उनके लिए काम करने को प्रेरित हुईं. बाद में, उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों का भी सहयोग मिलने लगा. हरप्रिया ने 26 दिसंबर, 2021 को पहली बार बाल दान किए. उन्होंने आचार्य हरिहर कैंसर संस्थान में इलाज करा रही भद्रक की सरिता मिश्रा को बाल दान किए. उसके बाद, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वह निरंतर आगे बढ़ती रहीं. हरप्रिया व्यक्तिगत रूप से 6 से 7 बार बाल दान कर चुकी हैं. हरप्रिया यहीं नहीं रुकीं और आगे बढ़ते हुए, उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ और साझेदार बनाए हैं.

हरप्रिया ने लोगों में जागरुकता पैदा करके बाल एकत्र करने और विग बनाने व वितरित करने का काम शुरू किया है. लोगों में जागरुकता पैदा करके, उन्होंने लगभग 400 लोगों से बाल एकत्र किए और 50 से अधिक लोगों को विग बनाकर वितरित किए. 2022 में, उन्होंने 22 लोगों से बाल एकत्र किए और 7 लोगों को विग बनाकर वितरित किए. 2023 में, 150 से अधिक लोगों से बाल एकत्र किए और 15 लोगों को विग वितरित किए. 2024 में, उन्होंने लगभग 180 लोगों ने बाल दान किए और लगभग 20 लोगों को विग वितरित किए. हर साल हरप्रिया के इस मिशन में और भी लोग जुड़ रहे हैं.

सोपवा संस्था की शुरुआत
7 मई, 1991 को बालासोर जिले के खैरा प्रखंड के गेंगुटिया गांव में जन्मीं हरप्रिया नायक अपने माता-पिता की तीसरी संतान हैं. बालासोर में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद, हरप्रिया 2013 में एमएसडब्लू करने के लिए भुवनेश्वर चली गईं. पिता के छोटे-मोटे दान-पुण्य के कार्यों से प्रभावित होकर हरप्रिया ने समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा जताई. एमएसडब्लू करते हुए ही, हरप्रिया ने 6-7 दोस्तों के साथ मिलकर 'सोपवा' (सोशल ऑर्गनाइजेशन प्रोफेशनल वॉलंटियर एक्शन-SOPVA) नामक एक सामाजिक संस्था शुरू की.

हेयर क्वीन हरप्रिया नायक
हेयर क्वीन हरप्रिया नायक (ETV Bharat)

सोपवा संस्था ने सबसे पहले पौधे लगाकर सामाजिक कार्यक्रमों में कदम रखा. इसी तरह, इसने विभिन्न त्योहारों पर बचा हुआ खाना इकट्ठा करके विभिन्न झुग्गी-झोपड़ियों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों के आसपास रहने वाले गरीबों में बांटा. संस्था ने कपड़े इकट्ठा करके उन्हें बांटना भी जारी रखा. हरप्रिया के जीवन में उस समय बड़ा बदलाव आया, जब 2016 में उनकी मौसी कैंसर से पीड़ित हो गईं. हरप्रिया ने कैंसर पीड़ित मौसी के दर्द और उनके बाल झड़ने के बाद उनकी मानसिक स्थिति को करीब से देखा. तभी से हरप्रिया ने कैंसर रोगियों के लिए कुछ नया करने का सोचा. उन्होंने सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के बारे में महिलाओं में जागरुकता पैदा करने का काम शुरू किया. उन्होंने आगाह किया कि बाजार में उपलब्ध प्लास्टिक सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल से कैंसर होता है. उन्होंने कपड़े के सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की.

भुवनेश्वर नगर निगम में संविदा कर्मचारी
पढ़ाई पूरी करने के बाद, हरप्रिया ने भुवनेश्वर नगर निगम में एक संविदा कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया. 2019 में, उन्होंने खोर्धा जिले के निवासी अमरनाथ जेना से शादी की. हरप्रिया नायक ने 'बाल हों तो दो, न हों तो ले लो' अभियान 26 दिसंबर, 2021 को शुरू किया. SOPVA संस्था ओडिशा और झारखंड में भी काम कर रही है. संस्था के कार्यकर्ता स्वस्थ लोगों से बाल एकत्र कर रहे हैं. विभिन्न जिलों से 130 से ज्यादा महिलाएं, 10 से ज्यादा पुरुष और 6 से ज्यादा छात्र नियमित रूप से बाल दान कर रहे हैं. बदले में, संस्था कैंसर से पीड़ित महिलाओं को विग प्रदान कर रही है. एकत्र किए गए बालों की लंबाई कम से कम 12 इंच होनी चाहिए. केवल महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी स्वेच्छा से बाल दान कर रहे हैं. हरप्रिया ने बताया कि हम एकत्र किए गए बाल हैदराबाद की एक कंपनी को देते हैं. वे विग बनाकर हमें देते हैं."

सामाजिक कार्यकर्ता और बाल दानकर्ता प्रमिला सिंह ने कहा, "राज्य की पहली बाल दानकर्ता हरप्रिया नायक ने एक प्रयास शुरू किया है. इसी से प्रेरित होकर और कैंसर रोगियों का उत्साह बढ़ाने के लिए, मैंने भी अपने बाल दान किए हैं. अपने बाल दान करके, मैंने कैंसर सर्वाइवर के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया है."

कैंसर विशेषज्ञों के अनुसार, कैंसर के इलाज के दौरान बाल झड़ने लगते हैं. इस कष्ट से गुजरने वाले लोग थोड़े असहज हो जाते हैं. एक तरह से, वे उदास हो जाते हैं. लेकिन कीमोथेरेपी के बाद, बाल वापस उग आएंगे. जैसे पहले उग रहे थे. इसमें 3 से 4 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा. महिलाओं के बालों की सुंदरता पहले जैसी हो जाएगी. फिर ये चार महीने कैसे बिताएं, इसके विकल्प भी मौजूद हैं. इसके लिए महिलाएं विग पहन सकती हैं. वे कृत्रिम बालों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं.

