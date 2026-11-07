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असम महिला से रेप केस, हरक का बीजेपी पर साजिश का आरोप, कहा शुरुआत सीएम धामी ने की, अंत उनकी विदाई के साथ मैं करूंगा

हरक सिंह रावत ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की. ( ETV Bharat )

हरक सिंह रावत ने कहा कि इस खेल की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और इसका अंत पुष्कर सिंह धामी की विदाई के साथ वो करेंगे. हरक सिंह रावत का कहना है कि राहुल गांधी के देश में अलग-अलग मुद्दे उठाने के साथ कांग्रेस ने उत्तराखंड में जो संकल्प और न्याय यात्रा निकाली है, उससे बीजेपी डर गई है. कल अमित शाह की रैली में भी कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए थे. इसीलिए अब बीजेपी जनता को भ्रमित करने की कोशिशें कर रही है.

असम महिला से रेप केस में हरक सिंह रावत ने रखा अपना पक्ष. (ETV Bharat) हरक सिंह रावत ने कहा कि वो बीजेपी के आभारी हैं कि बीजेपी ने दीपावली के उपलक्ष्य पर उन्हें ऐसा तोहफा दिया है. हरक सिंह रावत का कहना है कि जिस लड़की ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है, वो उस लड़की को तीन-चार दिन पहले ही बीजेपी ने सुनियोजित तरीके यहां बुलाया है. हरक सिंह रावत ने पीड़िता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उस वक्त 2003 में केंद्र में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी. सीबीआई भी उनके सरकार के अंडर में थी. सीबीआई ने ही हरक सिंह रावत को क्लीन चीट दी थी. कोर्ट से भी उन्हें न्याय मिला था. हरक सिंह रावत ने पीड़िता के आरोपों को न्यायालय की अवमानना का भी मामला बताया और कहा कि एक मामला जो न्यायालय से क्लोज हो चुका था, उस पर 23 साल बाद उंगली उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है. हरक सिंह रावत ने कहा कि जो भी इस प्रकरण में उनकी छवि को धूमिल करेगा, उनके खिलाफ अवमानना को लेकर वह कोर्ट जाएंगे. हरक का बड़ा आरोप सीबीआई की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि इस लड़की का बोडो से संबंध था और यह हथियारों के साथ पकड़ी गई थी. यह सब अंकित की न्याय की लड़ाई को दबाने के लिए, पेपर लीक मामलों से ध्यान भटकाने के लिए इस मामले को फिर से उठाया जा रहा है.