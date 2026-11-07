असम महिला से रेप केस, हरक का बीजेपी पर साजिश का आरोप, कहा शुरुआत सीएम धामी ने की, अंत उनकी विदाई के साथ मैं करूंगा
हरक सिंह रावत बोले कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, मानहानि और अवमानना का मुकदमा करने की चेतावनी दी, बोले- डीएनए जांच के लिए आज भी तैयार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 7, 2026 at 4:14 PM IST
देहरादून: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपने ऊपर लगे रेप के आरोपों पर जवाब दिया है. उन्होंने अपने ऊपर असम की लड़की की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है. इस मामले में हरक सिंह रावत ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता की.
हरक सिंह रावत ने कहा कि इस खेल की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और इसका अंत पुष्कर सिंह धामी की विदाई के साथ वो करेंगे. हरक सिंह रावत का कहना है कि राहुल गांधी के देश में अलग-अलग मुद्दे उठाने के साथ कांग्रेस ने उत्तराखंड में जो संकल्प और न्याय यात्रा निकाली है, उससे बीजेपी डर गई है. कल अमित शाह की रैली में भी कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए थे. इसीलिए अब बीजेपी जनता को भ्रमित करने की कोशिशें कर रही है.
हरक सिंह रावत ने कहा कि वो बीजेपी के आभारी हैं कि बीजेपी ने दीपावली के उपलक्ष्य पर उन्हें ऐसा तोहफा दिया है. हरक सिंह रावत का कहना है कि जिस लड़की ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है, वो उस लड़की को तीन-चार दिन पहले ही बीजेपी ने सुनियोजित तरीके यहां बुलाया है.
हरक सिंह रावत ने पीड़िता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उस वक्त 2003 में केंद्र में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी. सीबीआई भी उनके सरकार के अंडर में थी. सीबीआई ने ही हरक सिंह रावत को क्लीन चीट दी थी. कोर्ट से भी उन्हें न्याय मिला था. हरक सिंह रावत ने पीड़िता के आरोपों को न्यायालय की अवमानना का भी मामला बताया और कहा कि एक मामला जो न्यायालय से क्लोज हो चुका था, उस पर 23 साल बाद उंगली उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है.
हरक सिंह रावत ने कहा कि जो भी इस प्रकरण में उनकी छवि को धूमिल करेगा, उनके खिलाफ अवमानना को लेकर वह कोर्ट जाएंगे. हरक का बड़ा आरोप सीबीआई की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि इस लड़की का बोडो से संबंध था और यह हथियारों के साथ पकड़ी गई थी. यह सब अंकित की न्याय की लड़ाई को दबाने के लिए, पेपर लीक मामलों से ध्यान भटकाने के लिए इस मामले को फिर से उठाया जा रहा है.
क्या पूरा मामला: दरअसल ये पूरा मामला साल 2003 का है. असम की रहने वाली नाबालिग लड़की ने उत्तराखंड के सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया था. उस समय बच्चे के पिता होने का आरोप उत्तराखंड के तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत पर लगा था. आरोपों के बाद हरक सिंह रावत ने इस्तीफा भी दे दिया था और इस मामले की सीबीआई जांच भी हुई थी. हरक सिंह रावत के मुताबिक सीबीआई जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली थी. कोर्ट से भी उन्हें न्याय मिला था. लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही इस मुद्दे को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उठाया था. इसके बाद दोबारा से प्रदेश में राजनीति में फिर से असम की नाबालिग लड़की के बच्चे को जन्म देने का मुद्दा गरमा गया.
वहीं आज 7 नवंबर को 23 साल बाद पीड़िता खुद देहरादून पहुंची और हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए. पीड़िता कहना है कि उस समय वो काफी दबाव में थी. उसकी उम्र मात्र 16 साल थी. उस दौरान तत्कालीन कांग्रेस के मंत्री ने मेरा रेप किया था और मुझे पागल खाने में भी रखा गया था.
पीड़िता का कहना है कि साल 2016 में भी उन्होंने दिल्ली में इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था, उस दौरान भी मेरे साथ तत्कालीन कांग्रेस मंत्री ने जबरदस्ती की थी. हालांकि, उस दौरान सीबीआई जांच हुई थी, लेकिन वो किस तरह से सीबीआई जांच हुई? हालांकि ये जांच कैसे हुई थी, ये उसकी समझ में नहीं आया. क्योंकि उनके पास एक कागज लाया गया, जिस पर सिर्फ साइन कराया गया. उसके बाद सीबीआई की कोई भी टीम ने मुझसे मुलाकात नहीं की. महिला ने अपनी पीसी में ये भी आरोप लगाया गया था उसे उत्तराखंड आने पर मारने की धमकी दी गई थी.
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