केरल यूनिवर्सिटी में VC की नियुक्ति पर बनी सहमति पर SC ने कहा, ‘इस कहानी का सुखद अंत’

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह जानकर खुशी जताई कि केरल के गवर्नर और राज्य सरकार एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए नामों पर सहमत हो गए हैं, और कहा कि “इस कहानी का बहुत सुखद अंत हुआ है.”

इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने की. पीठ ने कहा कि आम सहमति सरकार और कुलाधिपति की ओर इशारा कर रही थी और कहा, “जब इस अदालत के दरवाजे खटखटाए गए, तो हम छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की दुर्दशा के बारे में बहुत चिंतित थे… हमारी चिंता सभी हितधारकों के लिए थी.

उन्होंने कहा, 'हमने जस्टिस धूलिया को नियुक्त किया और उन्हें दो यूनिवर्सिटी में वीसी के लिए कम से कम तीन नामों की सिफारिश करने का काम सौंपा. कोर्ट ने कहा, "आज हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चांसलर और सरकार दोनों ने एक आवाज में बताया है कि दोनों यूनिवर्सिटी में वीसी के पद पर नियुक्ति, पैनल में शामिल उम्मीदवारों की लिस्ट से किए गए हैं.

हम इस मामले में जस्टिस सुधांशु धूलिया (रिटायर्ड) के अच्छे काम के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं. जस्टिस पारदीवाला ने कहा, "हमारी कोशिश यह पक्का करना था कि संस्थानों का एक परमानेंट हेड हो..."

उन्होंने कहा कि नियुक्ति के ऑर्डर जारी करके, संबंधित अधिकारियों ने इस मामले पर से पर्दा हटा दिया है. सुनवाई की शुरुआत में, गवर्नर की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बेंच को बताया कि मामला सुलझ गया है और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुधांशु धूलिया की अगुवाई वाली कमेटी को दे दी गई है.

बेंच ने कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के बिना नहीं चल सकती क्योंकि उनकी अहम भूमिका होती है, और इस बात पर जोर दिया कि यह मामला दिखाता है कि समय पर और अहम दखल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में कितना मददगार हो सकता है.