केरल यूनिवर्सिटी में VC की नियुक्ति पर बनी सहमति पर SC ने कहा, ‘इस कहानी का सुखद अंत’
सुप्रीम कोर्ट ने केरल की दो यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच सहमति हो जाने पर खुशी जाहिर की.
By Sumit Saxena
Published : December 18, 2025 at 2:02 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह जानकर खुशी जताई कि केरल के गवर्नर और राज्य सरकार एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए नामों पर सहमत हो गए हैं, और कहा कि “इस कहानी का बहुत सुखद अंत हुआ है.”
इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने की. पीठ ने कहा कि आम सहमति सरकार और कुलाधिपति की ओर इशारा कर रही थी और कहा, “जब इस अदालत के दरवाजे खटखटाए गए, तो हम छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की दुर्दशा के बारे में बहुत चिंतित थे… हमारी चिंता सभी हितधारकों के लिए थी.
उन्होंने कहा, 'हमने जस्टिस धूलिया को नियुक्त किया और उन्हें दो यूनिवर्सिटी में वीसी के लिए कम से कम तीन नामों की सिफारिश करने का काम सौंपा. कोर्ट ने कहा, "आज हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चांसलर और सरकार दोनों ने एक आवाज में बताया है कि दोनों यूनिवर्सिटी में वीसी के पद पर नियुक्ति, पैनल में शामिल उम्मीदवारों की लिस्ट से किए गए हैं.
हम इस मामले में जस्टिस सुधांशु धूलिया (रिटायर्ड) के अच्छे काम के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं. जस्टिस पारदीवाला ने कहा, "हमारी कोशिश यह पक्का करना था कि संस्थानों का एक परमानेंट हेड हो..."
उन्होंने कहा कि नियुक्ति के ऑर्डर जारी करके, संबंधित अधिकारियों ने इस मामले पर से पर्दा हटा दिया है. सुनवाई की शुरुआत में, गवर्नर की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बेंच को बताया कि मामला सुलझ गया है और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुधांशु धूलिया की अगुवाई वाली कमेटी को दे दी गई है.
बेंच ने कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के बिना नहीं चल सकती क्योंकि उनकी अहम भूमिका होती है, और इस बात पर जोर दिया कि यह मामला दिखाता है कि समय पर और अहम दखल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में कितना मददगार हो सकता है.
जस्टिस पारदीवाला ने कहा, “हम अटॉर्नी जनरल और सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता और इस कहानी का बहुत अच्छा अंत करने में मदद करने वाली पूरी टीम की भी तारीफ करते हैं.” 11 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और गवर्नर-कम-चांसलर राजेंद्र अर्लेकर के बीच लगातार चल रहे गतिरोध को देखते हुए, जस्टिस (रिटायर्ड) धूलिया की अगुवाई वाली एक कमेटी से दो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नियुक्त करने के लिए एक-एक नाम की सिफारिश करने को कहा.
पीठ ने कहा था कि उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद, आज तक रुकावट जारी है, और चांसलर और मुख्यमंत्री दो यूनिवर्सिटी में किसी खास व्यक्ति को वीसी के तौर पर नियुक्ति करने के बारे में कोई आम सहमति नहीं बना पाए हैं.
28 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के वाइस-चांसलर (VCs) की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस (रिटायर्ड) सुधांशु धूलिया की रिपोर्ट पर केरल के गवर्नर द्वारा कार्रवाई में देरी पर अपनी नाराजगी जताई थी. वहीं 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और गवर्नर-कम-चांसलर राजेंद्र अर्लेकर के बीच आम सहमति नहीं बनती है, तो वह राज्य में दो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर (VCs) के चयन को लेकर चल रहे डेडलॉक को सुलझाने के लिए दखल देगा.
18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस धूलिया को दो यूनिवर्सिटी एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में रेगुलर वाइस-चांसलर (VC) की नियुक्तियों के नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया था.
