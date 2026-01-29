कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट करे सरकार', UGC नियमों पर रोक का सांसद रंजीत रंजन और हनुमान बेनीवाल ने किया स्वागत

ETV Bharat / bharat

रंजीत रंजन और हनुमान बेनीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया ( ANI and ETV Bharat )

इसे लेकर सरकार भी असमंजस में पड़ी थी कोर्ट ने इन नियमों को "too sweeping", अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला बताया, जिसमें केवल अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा देने का प्रावधान है. जबकि सामान्य वर्ग को बाहर रखा गया है.

उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी यूजीसी के नियम 2026 को लेकर देश में अगड़ी जातियों के प्रतिनिधियों और छात्रों का लगातार विरोध हो रहा था. अदालत ने फिलहाल 2012 के पुराने नियमों को लागू रखने का आदेश दिया है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हालिया नियम के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी. अदालत के इस फैसले का कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्वागत किया है.

इस पर सरकार अब आगे की रणनीति बना रही है. सूत्रों के मुताबिक इस पर सरकार के एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने भाजपा प्रवक्ताओं के साथ बैठक भी की और सरकार कोर्ट के आदेश पर कैसे रिएक्ट करे इस पर भी जानकारी दी गई.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सांसद हनुमान बेनीवाल (ETV Bharat)

हालांकि सरकार के नए नियम का कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई और भाजपा की स्टूडेंट विंग एबीवीपी ने स्वागत किया था. मगर इस पर, कांग्रेस समेत सत्ताधारी पार्टी भाजपा के भी कई नेताओं ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था.

यहां तक की कुछ मोर्चा और प्रदेश के भाजपा नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया था, जिसे लेकर सरकार भी असमंजस में थी. अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगते ही कांग्रेस और बाकी पार्टियों के नेताओं ने यूटर्न लेते हुए इसका स्वागत किया. इस फैसले का स्वागत कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया है.

UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

रंजीत रंजन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो जरूरी था. उन्होंने जोर दिया कि जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए संवेदनशील मुद्दे पर फिर से चर्चा होनी चाहिए और सभी छात्रों के साथ निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए.

वहीं आरएलपी के नेता और सांसद हनुमान बेनीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को अब अदालत में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने मांग की कि, एससी, एसटी और ओबीसी सहित किसी भी छात्र के साथ छेड़छाड़ या अपमान करने वालों को सख्त दंड मिले. साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सामान्य वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि जनगणना के बाद ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने की जरूरत है.

अदालत का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें विपक्षी नेताओं के साथ-साथ भाजपा और एनडीए के नेता भी शामिल थे. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे सरकार के लिए एक धक्का भी जरूर है.

