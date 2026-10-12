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हनुमान अंश फिल्म फेम सिंगर सुनील लोधी, गीत की लोकप्रियता को बताया हनुमान की कृपा,ईटीवी भारत से खास चर्चा

हनुमान अंश फिल्म फेम सिंगर सुनील लोधी ( Etv Bharat )

बिलासपुर : हिंदी फिल्म हनुमान अंश में भक्ति का माहौल बनाने और दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल करने वाले भजन मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान को अपनी आवाज देने वाले गायक सुनील लोधी बिलासपुर पहुंचे. गायक सुनील लोधी से इस दौरान ईटीवी भारत के संवाददाता संजय यादव ने विशेष बातचीत की.इस दौरान उन्होंने अपने संघर्ष, संगीत के सफर और फिल्म में गाने का अवसर मिलने से जुड़े अनुभव साझा किया.

संकट के कटइय्या हनुमान गीत हुआ लोकप्रिय