हनुमान अंश फिल्म फेम सिंगर सुनील लोधी, गीत की लोकप्रियता को बताया हनुमान की कृपा,ईटीवी भारत से खास चर्चा
हनुमान अंश फिल्म में अपनी गीत का लोहा मनवाने वाले गायक सुनील लोधी ने गीत की सफलता पर अपनी बात रखी.संजय कुमार यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 12, 2026 at 12:49 PM IST
बिलासपुर : हिंदी फिल्म हनुमान अंश में भक्ति का माहौल बनाने और दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल करने वाले भजन मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान को अपनी आवाज देने वाले गायक सुनील लोधी बिलासपुर पहुंचे. गायक सुनील लोधी से इस दौरान ईटीवी भारत के संवाददाता संजय यादव ने विशेष बातचीत की.इस दौरान उन्होंने अपने संघर्ष, संगीत के सफर और फिल्म में गाने का अवसर मिलने से जुड़े अनुभव साझा किया.
संकट के कटइय्या हनुमान गीत हुआ लोकप्रिय
मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर जिले के अगरा गांव से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने वाले सुनील लोधी जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं. इसके बाद भी गीत-संगीत के प्रति अपने जुनून को कायम रखा. आज उनकी आवाज में गाए भजन श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं. बुंदेली गीत से फिल्म तक पहुंचा सफर बातचीत के दौरान सुनील लोधी ने बताया कि उनका बुंदेलखंडी गीत मोरे संकट की कटइय्या हनुमान दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ.गीत के वायरल होने के बाद उन्हें मुंबई से कुछ गानों के लिए आमंत्रण मिला. इसी दौरान मुंबई में रहते हुए उन्हें फिल्म हनुमान अंश में गाने का अवसर मिला.
मुंबई में मिला बड़ा मौका
सुनील ने बताया कि मुंबई प्रवास के दौरान वह अपने साथियों के साथ वर्सोवा बीच घूमने गए थे. वहां से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की नजर पड़ी. इसके बाद उन्हें फिल्म में गाने का अवसर मिला. सुनील के मुताबिक, निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने उन्हें बताया कि उनका गाया भजन फिल्म हनुमान अंश में शामिल किया जा रहा है. यह खबर सुनकर वह बहुत खुश हुए. सुनील के मुताबिक भजन की रिकॉर्डिंग आठ घंटे में पूरी हुई.
मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान गाते समय क्या थे भाव ?
फिल्म के लोकप्रिय भजन मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान को गाते समय अपने मन में उठने वाले भावों के सवाल पर सुनील लोधी ने कहा कि यह सब हनुमान जी महाराज की कृपा है. उन्होंने कहा कि वह हनुमान जी को देख नहीं सकते, लेकिन उनका ध्यान करके भजन गाते हैं. गाने को इतनी लोकप्रियता मिलेगी, इसकी उन्हें पहले उम्मीद नहीं थी. आज दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद देखकर वह आनंदित हैं.
संगीत की शिक्षा नहीं,लता दीदी को सुनकर सीखा गाना
सुनील लोधी ने बताया कि उन्होंने ना तो किसी संगीत संस्थान में प्रशिक्षण लिया और न ही संगीत की कोई औपचारिक कक्षा की वह लगभग 10 से 11 वर्ष की उम्र से गा रहे हैं. उन्होंने अपनी गायकी के सफर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गीतों से प्रेरणा लेने की बात कही.उन्होंने कहा कि लता दीदी के गानों को सुनते और उनकी नकल करते-करते उन्होंने गायकी को निखारा. आज फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है.
गांव से फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने को बताया हनुमान जी का चमत्कार
अपने अनुभव साझा करते हुए सुनील लोधी ने कहा कि एक समय था, जब वह अपने गांव और आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित थे.आज उनके गाए गीतों को बड़ी पहचान मिल रही है.इसे वह हनुमान जी की कृपा और दर्शकों के प्रेम का परिणाम मानते हैं.
बस्तर दशहरा 2026: जगतू माहरा की जिस जमीन पर बसा जगदलपुर शहर, उसी माहरा समाज को सम्मान की दरकार
धमतरी की आराध्य मां विंध्यवासिनी के दरबार में आस्था का सैलाब, 2535 घी के ज्योत से जगमगाया मंदिर
कवर्धा के नेवारीगुड़ा में दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, एक ही स्थान पर 117 देवी-देवताओं की प्रतिमा