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क्या दुनिया पर फिर मंडरा रहा वायरस का खतरा? जानिए हंटावायरस की पूरी कहानी

दुनिया अभी कोविड महामारी की यादों से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकली थी कि अब हंटावायरस को लेकर चिंता बढ़ने लगी है.

Hantavirus symptoms and causes
Hantavirus symptoms and causes (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 29, 2026 at 3:32 PM IST

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कोविड के बाद दुनिया में वायरस शब्द फिर डर पैदा करने लगा है. अब चर्चा में है दक्षिण अमेरिका से जुड़ी एक घटना…अंटार्कटिका के लिए जा रहे एक इंटरनेशनल क्रूज शिप एमवी होंडियस पर हंटावायरस संक्रमण के मामले सामने आए. जहाज पर कई देशों के यात्री मौजूद थे. कुछ लोगों की मौत भी हुई और इसके बाद WHO तक को अलर्ट जारी करना पड़ा.

बस यहीं से सवाल उठने लगे. क्या दुनिया फिर किसी नए वायरस खतरे की तरफ बढ़ रही है. क्या हंटावायरस अगला कोविड बन सकता है. आज इस वीडियो में समझेंगे. हंटावायरस आखिर है क्या ये कहां से आया. कितना खतरनाक है. और भारत समेत पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है.

Hantavirus symptoms and causes (ETV Bharat)

हंटावायरस कोई नया वायरस नहीं है. ये दशकों से दुनिया में मौजूद है. इस वायरस का नाम हान्तान रिवर से आया. जो दक्षिण कोरिया में है. 1970 के दशक में वहां सैनिकों में एक रहस्यमयी बीमारी देखी गई. बाद में वैज्ञानिकों ने एक नए वायरस की पहचान की और वहीं से इसका नाम हंटावायरस पड़ा.

असल में हंटावायरस वायरसों का एक पूरा परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों और ऐसे छोटे जानवर जो अपने तेज दांतों से चीजें कुतरते हैं उनमें पाया जाता है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह के चूहे पाए जाते हैं और उन्हीं के साथ हंटावायरस के अलग-अलग प्रकार भी जुड़े होते हैं. जैसे-

अमेरिका में सिन नोम्ब्रे वायरस

दक्षिण अमेरिका में एंडीज वायरस

और यूरोप व एशिया में हान्तान और सियोल वायरस

Hantavirus symptoms and causes
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WHO और CDC के मुताबिक ये वायरस इंसानों तक ज्यादातर संक्रमित चूहों के पेशाब, मल या लार के जरिए पहुंचता है. सबसे जरूरी बात हंटावायरस कोविड की तरह हवा में तेजी से फैलने वाला वायरस नहीं है. आमतौर पर संक्रमण तब होता है जब कोई व्यक्ति बंद जगह में सफाई करता है. जहां चूहों की बीट या पेशाब मौजूद हो और सूखे पार्टिकल्स हवा में उड़कर सांस के जरिए शरीर में चले जाएं. यानी गोदाम, पुराने घर, जहाज, खेत, स्टोर रूम, जंगल वाले इलाके ज्यादा रिस्क वाले स्थान माने जाते हैं.

अब यहां एक ट्विस्ट है दुनिया में ज्यादातर हंटावायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता, लेकिन एंडीज वायरस हंटावायरस का एक ऐसा प्रकार है जिसमें सीमित स्तर पर इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने के मामले देखे गए हैं. हालांकि WHO और CDC साफ कह रहे हैं कि इसके लिए लंबे समय तक बहुत नजदीकी संपर्क जरूरी होता है. ये कोविड जैसा बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस नहीं है.

लेकिन वैज्ञानिकों का जवाब फिलहाल साफ है स्थिति गंभीर जरूर है, लेकिन कोविड जैसी नहीं...हंटावायरस शरीर में पहुंचने के बाद शुरुआत में सामान्य वायरल फीवर जैसा लगता है. लक्षण हो सकते हैं तेज बुखार, शरीर दर्द, कमजोरी, सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द. लेकिन खतरा तब बढ़ता है जब वायरस लंग्स या किडनी को प्रभावित करना शुरू करता है. हंटावायरस दो बड़ी बीमारियां पैदा कर सकता है.

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पहली-हंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS : इसमें फेफड़ों में पानी या फ्लूइड भरने लगता है. सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है और मरीज की हालत इतनी गंभीर हो सकती है कि उसे ICU तक ले जाना पड़े.

दूसरी- हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम (HFRS): इसमें किडनी प्रभावित होने लगती है. ब्लीडिंग और किडनी फेल होने जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है.

सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक HPS के गंभीर मामलों में मौत का खतरा 30 से 40 प्रतिशत तक देखा गया है, लेकिन यहां एक जरूरी बात भी है कि हर संक्रमित व्यक्ति गंभीर हालत में नहीं पहुंचता. कई लोगों में हल्के लक्षण भी देखे गए हैं.

फिलहाल हंटावायरस की कोई वाइडली अप्रूवड वैक्सीन नहीं है और कोई वायरस को खत्म करने वाली कोई खास दवा भी उपलब्ध नहीं है. डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं. ऑक्सीजन सपोर्ट, आईसीयू मॉनिटरिंग, फ्लूइड्स मैनेजमेंट और रेस्पिरेटरी केयर यानी इस बीमारी में सबसे बड़ी चीज है अर्ली डिटेक्शन. जितनी जल्दी मरीज अस्पताल पहुंचेगा बचने की संभावना उतनी ज्यादा होगी.

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अब सबसे बड़ा सवाल क्या भारत में खतरा है? भारत में पहले भी हंटावायरस के एंटीबॉडी और कुछ आइसोलेटिड मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक बड़े ऑउड ब्रेक जैसी स्थिति नहीं देखी गई. हाल में क्रूज़ शिप आउटब्रेक के दौरान दो भारतीय नागरिकों की निगरानी की गई, लेकिन ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV ने कहा कि फिलहाल भारत के लिए कोई तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा नहीं है.

ICMR के मुताबिक भारत का डिजीज सर्विलांस सिस्टम सक्रिय है. IDSP यानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम निगरानी कर रहा है और देशभर की वायरोलॉजी लैब्स अलर्ट मोड पर हैं.

WHO अभी ग्लोबल रिस्क को लो मान रहा है, लेकिन वैज्ञानिक एक बड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, तेजी से बढ़ता शहरीकरण और इंसानों का जंगली जानवरों के ज्यादा संपर्क में आना. ऐसे जानवरों से इंसानों में फैलने वाले वायरस के खतरे को बढ़ा रहा है. यानी भविष्य में इस तरह की बीमारियां और सामने आ सकती हैं.

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लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हंटावायरस कोविड की तरह तेजी से नहीं फैलता. इसका संक्रमण सीमित स्तर पर होता है और इसे नियंत्रित करना तुलनात्मक रूप से आसान माना जाता है.

हंटावायरस से बचने के सबसे असरदार तरीके बेहद बेसिक हैं. चूहों को घर और स्टोर रूम से दूर रखना. चूहों की बीट को सूखा झाड़ू लगाने की बजाय कीटाणुनाशक दवा से साफ करना, बंद जगहों को पहले बेंटिलेट करना, मास्क और ग्लब्स पहनना, खाने पीने की चीजें ढककर रखना. WHO कहता है कि प्रवेंशन ही सबसे बड़ा हथियार है.

हंटावायरस को फिलहाल अगला कोविड नहीं माना जा रहा, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है. डर नहीं लेकिन सतर्कता जरूरी है और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है.

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